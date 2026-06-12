¿Vas a partidos del Mundial en EE.UU. y México? Prepárate para los precios de comida y bebidas
Publicado el12/06/2026 a las 10:45
Asistir a un partido del Mundial 2026 no solo implicará gastar en entradas, transporte y alojamiento. También habrá que reservar una buena parte del presupuesto para comer y beber dentro de los estadios.
- Los primeros precios que comenzaron a circular en redes sociales han sorprendido a muchos aficionados, especialmente por el costo de productos tan comunes como tacos, cerveza, churros o pretzels.
Por qué importa: Para miles de aficionados que viajarán a Estados Unidos, México y Canadá durante el torneo, los gastos dentro de los estadios podrían convertirse en una de las partidas más costosas de la experiencia mundialista.
Tres tacos por 20 dólares generan polémica en México
La discusión comenzó después de que se viralizara una imagen con los precios de alimentos durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica.
Según reportes compartidos por Touchline X, una orden de tres tacos tenía un precio de 20 dólares dentro del estadio. La cifra provocó una avalancha de comentarios entre aficionados mexicanos y seguidores del torneo.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Three tacos at the World Cup opener will cost you $20.
— @FootyScran pic.twitter.com/fQrDLPDpTw
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 11, 2026
La reacción no se hizo esperar porque los tacos ocupan un lugar especial dentro de la cultura gastronómica mexicana. Para muchos usuarios en redes sociales, el precio parecía desproporcionado en comparación con lo que normalmente cuesta este alimento fuera de los estadios.
La cerveza también representa un gasto importante durante los partidos del Mundial 2026
Los precios publicados por el estadio Lumen Field de Seattle ofrecen una idea de lo que podrían encontrar muchos aficionados durante el Mundial.
- De acuerdo con información citada por The Sun, una cerveza estadounidense de 450 mililitros tendrá un costo de 17,99 dólares.
- Quienes prefieran una cerveza artesanal o importada deberán pagar todavía más. En ese caso, el precio alcanza los 18,99 dólares por unidad.
Para un aficionado que asista a varios partidos, estos costos pueden acumularse rápidamente. Una familia o grupo de amigos que consuma varias bebidas durante un encuentro podría gastar decenas de dólares únicamente en cerveza.
Los precios también reflejan una tendencia observada en otros eventos deportivos internacionales celebrados en Estados Unidos, donde los alimentos y bebidas dentro de los estadios suelen venderse con márgenes mucho más altos que en comercios tradicionales.
Churros y pretzels tampoco son baratos en Seattle
Los aperitivos tampoco escapan a esta realidad.
- Según los precios publicados para Lumen Field, un pretzel costará 13,49 dólares, mientras que un churro tendrá un precio de 10,99 dólares.
Aunque se trata de productos relativamente sencillos, sus precios han generado comentarios entre aficionados que intentan calcular cuánto dinero necesitarán durante el torneo.
Un ejemplo sencillo ilustra la situación: Una persona que compre una cerveza y un pretzel podría gastar más de 30 dólares en una sola visita al área de alimentos.
Si se trata de una familia de cuatro integrantes, la cuenta podría multiplicarse rápidamente durante una jornada completa de Mundial.
El presupuesto del viaje será más importante que nunca
Para muchos aficionados latinoamericanos, asistir al Mundial representa una experiencia única que puede tardar años en repetirse.
Sin embargo, además del valor de las entradas, será necesario considerar gastos adicionales que muchas veces pasan desapercibidos al planificar el viaje.
- La alimentación dentro de los estadios aparece como uno de esos costos que pueden sorprender a quienes no están familiarizados con los precios habituales de grandes eventos deportivos en Estados Unidos.
Los precios también sirven como recordatorio de que la experiencia mundialista va mucho más allá del boleto para entrar al estadio.
TE PODRÍA INTERESAR: Mientras millones ajustan gastos, SpaceX dispara la fortuna de Elon Musk
Lo que viene
A medida que se acerque el Mundial 2026, es probable que más estadios publiquen sus listas oficiales de alimentos y bebidas.
Mientras tanto, los precios que ya circulan ofrecen una primera señal para los aficionados: además de ahorrar para las entradas y los vuelos, conviene reservar parte del presupuesto para comer y beber durante los partidos.