¿Vas a partidos del Mundial en EE.UU. y México? Prepárate para los precios de comida y bebidas

Asistir a un partido del Mundial 2026 no solo implicará gastar en entradas, transporte y alojamiento. También habrá que reservar una buena parte del presupuesto para comer y beber dentro de los estadios.

Los primeros precios que comenzaron a circular en redes sociales han sorprendido a muchos aficionados, especialmente por el costo de productos tan comunes como tacos, cerveza, churros o pretzels.

Por qué importa: Para miles de aficionados que viajarán a Estados Unidos, México y Canadá durante el torneo, los gastos dentro de los estadios podrían convertirse en una de las partidas más costosas de la experiencia mundialista.

Tres tacos por 20 dólares generan polémica en México

La discusión comenzó después de que se viralizara una imagen con los precios de alimentos durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Según reportes compartidos por Touchline X, una orden de tres tacos tenía un precio de 20 dólares dentro del estadio. La cifra provocó una avalancha de comentarios entre aficionados mexicanos y seguidores del torneo.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Three tacos at the World Cup opener will cost you $20. — @FootyScran pic.twitter.com/fQrDLPDpTw — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 11, 2026

La reacción no se hizo esperar porque los tacos ocupan un lugar especial dentro de la cultura gastronómica mexicana. Para muchos usuarios en redes sociales, el precio parecía desproporcionado en comparación con lo que normalmente cuesta este alimento fuera de los estadios.

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