PlayStation pagará $7.85 millones a jugadores por acuerdo legal ¿Quienes recibirán el dinero?

Miles de usuarios de PlayStation podrían recibir dinero tras un acuerdo legal multimillonario relacionado con compras digitales realizadas en PlayStation Store.

La demanda colectiva acusa a Sony de haber afectado la competencia en el mercado de videojuegos digitales, obligando a consumidores a pagar precios más altos en ciertos títulos.

Por qué importa: El caso podría terminar beneficiando a jugadores que compraron videojuegos digitales entre 2019 y 2023, mientras Sony enfrenta acusaciones relacionadas con prácticas antimonopolio en Estados Unidos.

PlayStation pagará $7.85 millones por acuerdo: demanda involucra compras digitales hechas en PlayStation Store

El acuerdo preliminar fue aprobado por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, División de San Francisco.

Según un comunicado, la demanda colectiva presentada en 2023, Sony habría monopolizado parte del mercado de videojuegos digitales vendidos a través de PlayStation Store.

Los demandantes aseguran que algunos consumidores pagaron más dinero por determinados juegos digitales que anteriormente estaban disponibles mediante cupones específicos.

El acuerdo establece que Sony pagará aproximadamente 7.85 millones de dólares para resolver el caso, aunque la empresa negó haber cometido irregularidades.

El tribunal todavía no determina oficialmente si Sony violó leyes federales antimonopolio o normativas estatales relacionadas con competencia.