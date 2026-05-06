PlayStation pagará $7.85 millones a jugadores por acuerdo legal ¿Quienes recibirán el dinero?
Miles de usuarios de PlayStation podrían recibir dinero tras un acuerdo legal multimillonario relacionado con compras digitales realizadas en PlayStation Store. La demanda colectiva acusa a Sony de haber afectado la competencia en el mercado de videojuegos digitales, obligando a consumidores a pagar precios más altos en ciertos títulos. Por qué importa: El caso podría […]
Publicado el06/05/2026 a las 09:25
Miles de usuarios de PlayStation podrían recibir dinero tras un acuerdo legal multimillonario relacionado con compras digitales realizadas en PlayStation Store.
- La demanda colectiva acusa a Sony de haber afectado la competencia en el mercado de videojuegos digitales, obligando a consumidores a pagar precios más altos en ciertos títulos.
Por qué importa: El caso podría terminar beneficiando a jugadores que compraron videojuegos digitales entre 2019 y 2023, mientras Sony enfrenta acusaciones relacionadas con prácticas antimonopolio en Estados Unidos.
PlayStation pagará $7.85 millones por acuerdo: demanda involucra compras digitales hechas en PlayStation Store
El acuerdo preliminar fue aprobado por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, División de San Francisco.
Según un comunicado, la demanda colectiva presentada en 2023, Sony habría monopolizado parte del mercado de videojuegos digitales vendidos a través de PlayStation Store.
- Los demandantes aseguran que algunos consumidores pagaron más dinero por determinados juegos digitales que anteriormente estaban disponibles mediante cupones específicos.
- El acuerdo establece que Sony pagará aproximadamente 7.85 millones de dólares para resolver el caso, aunque la empresa negó haber cometido irregularidades.
El tribunal todavía no determina oficialmente si Sony violó leyes federales antimonopolio o normativas estatales relacionadas con competencia.
Aun así, el proceso avanzó hacia un acuerdo preliminar que podría beneficiar a miles de consumidores en Estados Unidos.
¿Quiénes pueden recibir parte del dinero del acuerdo?
La compensación podría alcanzar a usuarios que compraron uno o más videojuegos digitales específicos mediante PlayStation Store entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de diciembre de 2023.
- El acuerdo aplica únicamente para ciertos juegos incluidos dentro de la demanda colectiva.
- Por ahora, el tribunal no ha detallado públicamente cuánto dinero recibirá cada consumidor, ya que eso dependerá de la cantidad de personas elegibles y de cómo finalmente se distribuya el fondo.
- También falta que la corte apruebe de manera definitiva el acuerdo durante una audiencia programada para el próximo 15 de octubre de 2026.
Sony Interactive Entertainment has agreed to a proposed $7.85 million settlement in a class action lawsuit alleging it inflated prices for digital games. https://t.co/UWXldOuUoa
— FOX 5 NY (@fox5ny) May 4, 2026
En esa audiencia se analizará si el acuerdo será aprobado formalmente, cómo se repartirán los fondos y si se autoriza el pago de honorarios legales para los abogados involucrados en el caso.
Mientras tanto, los usuarios potencialmente afectados deberán revisar cuidadosamente los requisitos para saber si califican para recibir dinero.
Qué pasa si los jugadores de PlayStation no hacen nada
Los consumidores que formen parte del grupo de demandantes permanecerán automáticamente dentro del acuerdo si no solicitan su exclusión antes del 2 de julio de 2026.
- Eso significa que seguirán vinculados a cualquier decisión final emitida por el tribunal, incluyendo futuras resoluciones relacionadas con el acuerdo.
- Quienes permanezcan dentro del grupo podrán optar a una parte del dinero una vez que el proceso concluya oficialmente.
- Sin embargo, también perderán la posibilidad de presentar demandas individuales relacionadas con las mismas acusaciones.
El aviso judicial aclara que las personas que quieran excluirse deberán enviar una solicitud escrita antes de la fecha límite establecida.
Los usuarios también pueden presentar objeciones
El proceso judicial también permite que algunos consumidores presenten objeciones al acuerdo si consideran que los términos no son adecuados.
- Las objeciones deberán enviarse por escrito antes del 2 de julio de 2026.
- Además, quienes deseen intervenir personalmente durante la audiencia final deberán presentar documentación adicional antes del 1 de octubre de 2026.
- El tribunal revisará esas observaciones antes de decidir si aprueba definitivamente el acuerdo.
La demanda ha generado atención entre jugadores y consumidores digitales debido al crecimiento de las compras online dentro de plataformas de videojuegos.
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Las compras digitales siguen bajo la lupa
El caso contra Sony refleja una preocupación cada vez más frecuente entre consumidores y reguladores sobre el funcionamiento de las plataformas digitales.
- Las demandas antimonopolio relacionadas con videojuegos, aplicaciones y tiendas online han aumentado en distintos sectores tecnológicos durante los últimos años.
- Aunque Sony niega haber cometido irregularidades, el acuerdo preliminar mantiene bajo atención las prácticas comerciales dentro de PlayStation Store.
Lo que viene: La audiencia definitiva del caso se realizará en octubre de 2026. Hasta entonces, miles de jugadores seguirán atentos para saber si finalmente podrán recibir parte de los 7.85 millones de dólares incluidos en el acuerdo legal.