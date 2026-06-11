Actualización sobre los beneficios electrónicos del Seguro Social: cambios importantes
Publicado el11/06/2026 a las 05:50
La Administración del Seguro Social (SSA) está impulsando uno de los cambios más relevantes sobre los pagos mensuales.
- A partir del 30 de septiembre de 2025, los beneficios federales deberán entregarse principalmente de manera electrónica, lo que marcará el inicio del fin de los cheques en papel para la mayoría de los beneficiarios.
Por qué importa: La medida afecta directamente a personas que reciben pagos del Seguro Social, SSI y otros beneficios federales. Quienes aún dependen de cheques enviados por correo deberán realizar cambios para evitar posibles inconvenientes futuros en la recepción de sus depósitos.
Los cheques en papel comenzarán a desaparecer
Según información oficial de la SSA, la decisión responde a la Orden Ejecutiva 14247 sobre la modernización de los pagos federales.
- El objetivo es que los fondos lleguen de forma más rápida y segura a los beneficiarios mediante sistemas electrónicos.
- La agencia informó que ya está contactando a las personas que todavía reciben cheques físicos para ayudarlas a realizar la transición antes de la fecha límite establecida.
Además, la SSA confirmó que dejó de ofrecer la opción de cheque temporal durante el proceso de nuevas solicitudes de beneficios, reforzando así el uso de métodos digitales.
Para quienes consideren que necesitan una excepción al requisito de pago electrónico, existe la posibilidad de solicitar una exención directamente ante el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
2 alternativas para seguir recibiendo los beneficios
La SSA explicó que existen dos opciones principales para recibir los pagos de manera electrónica.
- La primera es el depósito directo en una cuenta corriente o de ahorros. Los beneficiarios del Seguro de Vejez, Sobrevivientes e Incapacidad (OASDI) pueden gestionar esta información a través de su cuenta de My Social Security.
- La segunda alternativa es la tarjeta Direct Express, una tarjeta de débito prepagada diseñada para quienes no tienen una cuenta bancaria tradicional. Esta opción permite recibir los beneficios sin necesidad de abrir una cuenta en un banco.
La agencia destaca que ambas modalidades ofrecen ventajas frente a los cheques físicos, incluyendo un acceso más rápido al dinero, menos riesgos de pérdida o robo y una mayor comodidad para los usuarios.
También habrá cambios en tarjeta Direct Express
Además de la transición hacia los pagos electrónicos, millones de beneficiarios recibirán próximamente información sobre una actualización importante relacionada con el programa Direct Express.
- La Oficina del Servicio Fiscal del Departamento del Tesoro seleccionó a Fifth Third Bank como nuevo agente financiero encargado de administrar estas tarjetas de débito prepagadas.
- Actualmente el programa es operado por Comerica, pero la responsabilidad pasará gradualmente al nuevo banco durante una transición prevista para finales de este año o principios del próximo.
Las autoridades aclararon que este cambio administrativo no debería afectar los depósitos mensuales de los beneficiarios.
Los pagos electrónicos del Seguro Social seguirán llegando normalmente
Uno de los principales temores entre quienes utilizan Direct Express es la posibilidad de interrupciones en los pagos. Sin embargo, tanto el Departamento del Tesoro como la SSA indicaron que no se esperan cambios en el monto ni en el calendario de depósitos.
- La recomendación principal para los usuarios es mantener actualizada su información de contacto, ya que las futuras comunicaciones relacionadas con la transición serán enviadas directamente a los beneficiarios afectados.
Asimismo, las tarjetas Direct Express emitidas actualmente continuarán funcionando con normalidad hasta su fecha de vencimiento.
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Lo que viene
Durante los próximos meses, la SSA continuará informando a los beneficiarios sobre los pasos necesarios para adaptarse a los nuevos requisitos de pago electrónico.
- La agencia también mantendrá disponibles sus canales de atención para resolver dudas y asistir a quienes necesiten ayuda durante la transición.
Para millones de jubilados y beneficiarios del SSI, el mensaje principal es claro: los pagos continuarán llegando, pero el gobierno federal quiere que la gran mayoría de esos depósitos se reciban por medios electrónicos en lugar de cheques enviados por correo.