Actualización sobre los beneficios electrónicos del Seguro Social: cambios importantes

La Administración del Seguro Social (SSA) está impulsando uno de los cambios más relevantes sobre los pagos mensuales.

A partir del 30 de septiembre de 2025, los beneficios federales deberán entregarse principalmente de manera electrónica, lo que marcará el inicio del fin de los cheques en papel para la mayoría de los beneficiarios.

Por qué importa: La medida afecta directamente a personas que reciben pagos del Seguro Social, SSI y otros beneficios federales. Quienes aún dependen de cheques enviados por correo deberán realizar cambios para evitar posibles inconvenientes futuros en la recepción de sus depósitos.

Los cheques en papel comenzarán a desaparecer

Según información oficial de la SSA, la decisión responde a la Orden Ejecutiva 14247 sobre la modernización de los pagos federales.

El objetivo es que los fondos lleguen de forma más rápida y segura a los beneficiarios mediante sistemas electrónicos.

La agencia informó que ya está contactando a las personas que todavía reciben cheques físicos para ayudarlas a realizar la transición antes de la fecha límite establecida.

Además, la SSA confirmó que dejó de ofrecer la opción de cheque temporal durante el proceso de nuevas solicitudes de beneficios, reforzando así el uso de métodos digitales.

Para quienes consideren que necesitan una excepción al requisito de pago electrónico, existe la posibilidad de solicitar una exención directamente ante el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

2 alternativas para seguir recibiendo los beneficios