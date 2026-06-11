El dólar pierde algo de fuerza en México y Colombia hoy 11/06

México y Colombia registraron bajas este jueves, mientras República Dominicana mostró una leve subida. El dólar pierde algo de fuerza.

El precio del dólar tuvo una jornada tranquila este jueves 11 de junio en América Latina. La moneda estadounidense bajó ligeramente en México y Colombia, mientras que en República Dominicana registró una pequeña subida.

Aunque los cambios fueron limitados, siguen siendo importantes para quienes envían remesas, planean un viaje o realizan pagos en dólares. Por qué importa: El precio del dólar puede influir en el costo de viajes, compras por internet, productos importados y transferencias de dinero entre países. El dólar pierde algo de fuerza frente al peso mexicano El dólar volvió a bajar frente al peso mexicano este jueves. Según datos del Banco de México, el precio oficial se ubicó en 17.3898 pesos por dólar .

. En las operaciones de compra y venta de dólares , el precio promedio fue de 17.0588 pesos para la compra y de 17.6337 pesos para la venta.

, el precio promedio fue de 17.0588 pesos para la compra y de 17.6337 pesos para la venta. Por su parte, Banco Azteca mantuvo sin cambios sus precios en Ciudad de México. La institución compra dólares a 16.65 pesos y los vende a 17.94 pesos. Aunque la diferencia frente a días anteriores es pequeña, la baja puede beneficiar a quienes necesitan comprar dólares para viajar, realizar pagos en el extranjero o hacer compras en plataformas internacionales. Colombia también registra una baja del dólar

De acuerdo con el Banco de la República, el dólar se ubicó este jueves en 3.567,556 pesos colombianos .

. En Bogotá, las casas de cambio manejan precios distintos a la referencia oficial. Actualmente compran dólares alrededor de 3.630 pesos y los venden cerca de 3.730 pesos. Para quienes reciben remesas desde Estados Unidos, estas diferencias pueden influir en la cantidad de dinero que finalmente reciben al cambiar sus dólares por pesos colombianos. El dólar muestra una ligera subida en República Dominicana A diferencia de México y Colombia, República Dominicana registró un pequeño aumento en el precio del dólar. Según el Banco Central de la República Dominicana, la moneda estadounidense se compra a 58.5264 pesos dominicanos y se vende a 59.3263 pesos. El incremento es limitado, pero muestra que el comportamiento del dólar no fue igual en todos los países de la región durante esta jornada. Las remesas, el turismo y otros factores económicos suelen influir en los cambios diarios del precio de la moneda estadounidense. TE PODRÍA INTERESAR: Fondo de jubilados del Seguridad Social podría agotarse en 2032, según informe oficial Un día sin cambios fuertes para el dólar en la región La jornada de este jueves estuvo marcada por leves movimientos. México y Colombia registraron bajas, mientras que República Dominicana mostró una subida leve.