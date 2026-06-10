Fondo de jubilados del Seguridad Social podría agotarse en 2032, según informe oficial
Publicado el10/06/2026 a las 07:12
El nuevo Informe Anual 2026 de los fideicomisarios del Seguro Social contiene una advertencia clara para los jubilados de Estados Unidos: el fondo que financia las prestaciones de jubilación podría quedarse sin reservas en 2032.
- Si el Congreso no aprueba cambios antes de esa fecha, el programa seguiría enviando cheques, pero solo tendría recursos para pagar alrededor del 78% de los beneficios programados.
Por qué importa: El Seguro Social entrega pagos mensuales a unos 71 millones de estadounidenses y representa la principal fuente de ingresos para aproximadamente el 43% de los adultos mayores, según AARP.
El fondo de jubilados del Seguridad Social tiene una fecha límite
Los fideicomisarios proyectan que el fondo OASDI, encargado de financiar las prestaciones de jubilación y sobrevivientes, agotará sus reservas durante 2032.
- La fecha es un trimestre antes de la estimada en el informe del año pasado.
La proyección no significa que el programa desaparecerá: Los impuestos que siguen pagando los trabajadores continuarían financiando parte de los beneficios.
Los pagos podrían reducirse sin una reforma
El informe estima que, una vez agotadas las reservas del fondo de jubilación, los ingresos disponibles alcanzarían para cubrir aproximadamente el 78% de los beneficios programados.
- Al analizar el sistema combinado de jubilación y discapacidad, los fideicomisarios proyectan que las reservas se agotarían en 2034 y que los ingresos permitirían pagar alrededor del 83% de los beneficios prometidos.
Cada vez hay menos trabajadores por beneficiario
Uno de los principales desafíos del programa es el cambio demográfico.
- El informe señala que en 2025 había aproximadamente 2.6 trabajadores por cada beneficiario del Seguro Social. Esa relación seguirá disminuyendo en las próximas décadas, lo cual aumenta la presión financiera sobre el sistema.
Los fideicomisarios también revisaron a la baja sus proyecciones de natalidad y realizaron ajustes en las previsiones migratorias, factores que contribuyeron al deterioro de las perspectivas financieras.
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Los jubilados dependen más que nunca del Seguro Social
Para millones de estadounidenses, el cheque mensual del Seguro Social es el ingreso que permite cubrir gastos esenciales como vivienda, alimentos, servicios y medicamentos.
- Por esa razón, los fideicomisarios insisten en que los legisladores actúen antes de que las reservas se agoten.
- El informe advierte que retrasar las decisiones obligaría a adoptar medidas más drásticas en el futuro.
Lo que viene: El debate sobre cómo reforzar las finanzas del Seguro Social volverá a ocupar un lugar central en Washington durante los próximos años, mientras se acerca la fecha proyectada para el agotamiento de las reservas.