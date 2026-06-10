Fondo de jubilados del Seguridad Social podría agotarse en 2032, según informe oficial

El nuevo Informe Anual 2026 de los fideicomisarios del Seguro Social contiene una advertencia clara para los jubilados de Estados Unidos: el fondo que financia las prestaciones de jubilación podría quedarse sin reservas en 2032.

Si el Congreso no aprueba cambios antes de esa fecha, el programa seguiría enviando cheques, pero solo tendría recursos para pagar alrededor del 78% de los beneficios programados.

Por qué importa: El Seguro Social entrega pagos mensuales a unos 71 millones de estadounidenses y representa la principal fuente de ingresos para aproximadamente el 43% de los adultos mayores, según AARP.

El fondo de jubilados del Seguridad Social tiene una fecha límite

Los fideicomisarios proyectan que el fondo OASDI, encargado de financiar las prestaciones de jubilación y sobrevivientes, agotará sus reservas durante 2032.

La fecha es un trimestre antes de la estimada en el informe del año pasado.

La proyección no significa que el programa desaparecerá: Los impuestos que siguen pagando los trabajadores continuarían financiando parte de los beneficios.

Los pagos podrían reducirse sin una reforma

El informe estima que, una vez agotadas las reservas del fondo de jubilación, los ingresos disponibles alcanzarían para cubrir aproximadamente el 78% de los beneficios programados.