Mañana pagan Seguro Social a un grupo de jubilados: conoce beneficiarios y montos promedio
Publicado el02/06/2026 a las 06:19
Junio avanza con una fecha marcada en el calendario para millones de jubilados en Estados Unidos.
- Este miércoles 3 de junio, la Administración del Seguro Social (SSA) enviará nuevos depósitos a beneficiarios que dependen de estos pagos para cubrir gastos básicos como vivienda, alimentación, medicamentos y servicios.
La llegada del cheque mensual adquiere una importancia especial en un momento en que muchos adultos mayores continúan enfrentando el impacto del aumento acumulado de precios en productos y servicios esenciales.
Por qué importa: Para millones de hogares, el Seguro Social representa la principal fuente de ingresos. Cualquier cambio en el calendario de pagos o en el poder adquisitivo de los beneficios puede afectar directamente la planificación financiera del mes.
Un grupo particular de jubilados recibirá el depósito este miércoles
Según el calendario oficial de la Administración del Seguro Social (SSA), los pagos programados para el 3 de junio corresponden principalmente a quienes comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997.
- Este grupo mantiene un esquema de pago distinto al utilizado para la mayoría de los beneficiarios actuales, quienes reciben sus depósitos en diferentes miércoles del mes según su fecha de nacimiento.
- Además, muchas personas que reciben simultáneamente beneficios del Seguro Social y del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) también suelen estar incluidas dentro de este calendario especial.
La SSA recomienda revisar regularmente la cuenta bancaria asociada al beneficio para verificar la recepción del depósito una vez procesado el pago.
El aumento del costo de vida sigue afectando a los jubilados hispanos
Aunque los beneficios reciben ajustes periódicos por costo de vida, conocidos como COLA, numerosos jubilados consideran que estos incrementos no siempre compensan completamente el encarecimiento de gastos cotidianos.
Los precios de los alimentos, la renta, los servicios públicos, los seguros y los medicamentos han obligado a muchas personas mayores a replantear sus presupuestos.
- La situación resulta especialmente desafiante para quienes dependen casi exclusivamente de los pagos mensuales del Seguro Social.
- Diversos hogares han tenido que priorizar gastos esenciales y reducir compras consideradas secundarias para mantener el equilibrio financiero.
La presión sobre los presupuestos familiares también ha incrementado el interés por programas de asistencia pública y otros recursos destinados a adultos mayores con ingresos limitados.
Algunos jubilados buscan ingresos adicionales
Ante el aumento sostenido de los gastos, muchos beneficiarios han optado por generar ingresos complementarios.
- Entre las alternativas más frecuentes se encuentran trabajos de medio tiempo, actividades independientes realizadas desde casa y otras formas de empleo flexible compatibles con la jubilación.
- Estas opciones permiten reforzar el presupuesto mensual sin depender exclusivamente de los pagos del Seguro Social.
Sin embargo, especialistas financieros suelen recomendar que cualquier estrategia adicional se analice cuidadosamente para evitar afectar otros beneficios o generar obligaciones fiscales inesperadas.
También destacan la importancia de mantener una planificación financiera diversificada cuando sea posible, especialmente en contextos económicos marcados por inflación y volatilidad.
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¿Qué hacer si el pago del Seguro Social del 3 de junio no llega?
La Administración del Seguro Social recuerda que no todos los depósitos se reflejan de manera inmediata en las cuentas bancarias.
Según la agencia, los beneficiarios deben esperar al menos tres días hábiles antes de reportar formalmente la ausencia de un pago.
En muchos casos, las demoras pueden estar relacionadas con procesos internos de las instituciones financieras y no necesariamente con problemas en la emisión del beneficio.
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- Si el dinero sigue sin aparecer después de ese período, la SSA recomienda contactar primero al banco y posteriormente comunicarse directamente con la agencia SSA para iniciar una revisión del caso.
Lo que viene: Tras los pagos del 3 de junio, el calendario continuará con los depósitos programados para los distintos grupos de beneficiarios según sus fechas de nacimiento.
Mientras tanto, millones de jubilados seguirán atentos a la evolución del costo de vida y al impacto que este tiene sobre el poder adquisitivo de sus beneficios mensuales.