Mañana pagan Seguro Social a un grupo de jubilados: conoce beneficiarios y montos promedio

Junio avanza con una fecha marcada en el calendario para millones de jubilados en Estados Unidos.

Este miércoles 3 de junio, la Administración del Seguro Social (SSA) enviará nuevos depósitos a beneficiarios que dependen de estos pagos para cubrir gastos básicos como vivienda, alimentación, medicamentos y servicios.

La llegada del cheque mensual adquiere una importancia especial en un momento en que muchos adultos mayores continúan enfrentando el impacto del aumento acumulado de precios en productos y servicios esenciales.

Por qué importa: Para millones de hogares, el Seguro Social representa la principal fuente de ingresos. Cualquier cambio en el calendario de pagos o en el poder adquisitivo de los beneficios puede afectar directamente la planificación financiera del mes.

Un grupo particular de jubilados recibirá el depósito este miércoles

Según el calendario oficial de la Administración del Seguro Social (SSA), los pagos programados para el 3 de junio corresponden principalmente a quienes comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997.

Este grupo mantiene un esquema de pago distinto al utilizado para la mayoría de los beneficiarios actuales, quienes reciben sus depósitos en diferentes miércoles del mes según su fecha de nacimiento.

Además, muchas personas que reciben simultáneamente beneficios del Seguro Social y del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) también suelen estar incluidas dentro de este calendario especial.

La SSA recomienda revisar regularmente la cuenta bancaria asociada al beneficio para verificar la recepción del depósito una vez procesado el pago.

El aumento del costo de vida sigue afectando a los jubilados hispanos