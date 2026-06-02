El dólar gana terreno hoy en México y cae en Colombia

El inicio de mes trae novedades para quienes siguen de cerca el tipo de cambio.

Este martes 2 de junio, el dólar se fortaleció frente al peso mexicano, continuó bajando en Colombia y registró movimientos opuestos entre compra y venta en República Dominicana.

Por qué importa: Los cambios en el dólar impactan directamente en el costo de productos importados, viajes, pagos internacionales y operaciones comerciales. Aunque las variaciones diarias suelen ser moderadas, ayudan a medir el comportamiento de las economías y las expectativas de los mercados.

El dólar gana terreno hoy frente al peso mexicano

En México, el dólar registró un movimiento al alza este martes 2 de junio. De acuerdo con Banxico, la cotización oficial se ubicó en 17.378 pesos por dólar.

En el mercado cambiario , la moneda estadounidense se compra en 17.0036 pesos y se vende en 17.5906 pesos, reflejando una ligera recuperación frente a jornadas anteriores.

, la moneda estadounidense se compra en 17.0036 pesos y se vende en 17.5906 pesos, reflejando una ligera recuperación frente a jornadas anteriores. Por su parte, Banco Azteca mantuvo sin cambios sus precios en Ciudad de México. La institución compra dólares en 16.30 pesos y los vende en 17.89 pesos.

Aunque el movimiento del día no representa una variación brusca, sí confirma que el dólar continúa mostrando cierta fortaleza frente al peso al inicio del mes.

Nueva caída de la divisa estadounidense en Colombia

La tendencia fue diferente en Colombia. Según el Banco de la República, el dólar oficial cayó nuevamente y se ubicó en 3.559,973 pesos colombianos.