El dólar gana terreno hoy en México y cae en Colombia
Publicado el02/06/2026 a las 03:11
El inicio de mes trae novedades para quienes siguen de cerca el tipo de cambio.
- Este martes 2 de junio, el dólar se fortaleció frente al peso mexicano, continuó bajando en Colombia y registró movimientos opuestos entre compra y venta en República Dominicana.
Por qué importa: Los cambios en el dólar impactan directamente en el costo de productos importados, viajes, pagos internacionales y operaciones comerciales. Aunque las variaciones diarias suelen ser moderadas, ayudan a medir el comportamiento de las economías y las expectativas de los mercados.
El dólar gana terreno hoy frente al peso mexicano
En México, el dólar registró un movimiento al alza este martes 2 de junio. De acuerdo con Banxico, la cotización oficial se ubicó en 17.378 pesos por dólar.
- En el mercado cambiario, la moneda estadounidense se compra en 17.0036 pesos y se vende en 17.5906 pesos, reflejando una ligera recuperación frente a jornadas anteriores.
- Por su parte, Banco Azteca mantuvo sin cambios sus precios en Ciudad de México. La institución compra dólares en 16.30 pesos y los vende en 17.89 pesos.
Aunque el movimiento del día no representa una variación brusca, sí confirma que el dólar continúa mostrando cierta fortaleza frente al peso al inicio del mes.
Nueva caída de la divisa estadounidense en Colombia
La tendencia fue diferente en Colombia. Según el Banco de la República, el dólar oficial cayó nuevamente y se ubicó en 3.559,973 pesos colombianos.
La baja mantiene la trayectoria descendente que ha mostrado la moneda estadounidense durante los últimos días, alejándose de los niveles superiores observados semanas atrás.
En Bogotá, las casas de cambio reportan precios de 3.600 pesos para la compra y 3.720 pesos para la venta, manteniendo un margen relativamente estable para las operaciones de efectivo.
Un dólar más barato suele traducirse en menores costos para importaciones, aunque también puede reducir el valor recibido por quienes cambian divisas extranjeras a moneda local.
En República Dominicana se muestra señales mixtas del dólar
En RD, el comportamiento del dólar fue más equilibrado.
- Los datos del Banco Central indican que la cotización para la compra bajó hasta 57.7994 pesos dominicanos por dólar.
- Sin embargo, la referencia para la venta avanzó y alcanzó 58.8723 pesos dominicanos, generando una ampliación en la diferencia entre ambos valores.
Este tipo de movimientos suele reflejar ajustes normales dentro del mercado cambiario y no necesariamente anticipa cambios bruscos en la tendencia general del dólar.
Para viajeros, empresas y personas que realizan operaciones internacionales, resulta importante seguir las cotizaciones oficiales y las tasas ofrecidas por bancos y casas de cambio, ya que pueden existir diferencias relevantes dependiendo de la institución utilizada.
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El inicio de junio muestra distintos escenarios en cada país
La jornada de este 2 de junio deja un panorama variado en la región. México observa una recuperación moderada del dólar, Colombia mantiene una tendencia de retroceso y República Dominicana presenta ajustes distintos entre compra y venta.
Aunque las variaciones son relativamente contenidas, el comportamiento de la divisa continúa siendo un indicador clave para millones de personas que dependen del tipo de cambio para sus actividades cotidianas.
Lo que viene: Los mercados seguirán atentos a los próximos movimientos económicos y financieros de la región.
- Durante los primeros días de junio, cualquier cambio en las expectativas económicas podría influir en la dirección que tome el dólar frente a las principales monedas latinoamericanas.