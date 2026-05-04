¿Quiénes recibirán dinero por demanda a Banco Capital One? Pagará 425 millones de dólares
Un acuerdo millonario contra Capital One abre la puerta a pagos para millones de clientes que pudieron haber sido afectados por las condiciones de sus cuentas de ahorro. Por qué importa: Más allá del dinero, este caso expone prácticas financieras que pueden impactar directamente los ahorros. Saber si calificas puede marcar una diferencia real en […]
Publicado el04/05/2026 a las 05:57
Un acuerdo millonario contra Capital One abre la puerta a pagos para millones de clientes que pudieron haber sido afectados por las condiciones de sus cuentas de ahorro.
Por qué importa: Más allá del dinero, este caso expone prácticas financieras que pueden impactar directamente los ahorros. Saber si calificas puede marcar una diferencia real en tu bolsillo.
El acuerdo millonario de Capital One
Un juez federal aprobó el 20 de abril un acuerdo de 425 millones de dólares relacionado con las cuentas de ahorro 360 del banco.
- La demanda colectiva señalaba que estos productos fueron comercializados de forma engañosa, afectando a millones de clientes.
- Según la información del caso, los usuarios habrían perdido más de 2.000 millones de dólares en intereses debido a diferencias en las tasas ofrecidas entre distintos tipos de cuentas del mismo banco.
El acuerdo busca compensar parcialmente ese impacto económico. Sin embargo, el proceso aún podría enfrentar cambios si se presenta una apelación, lo que retrasaría la entrega de los pagos.
¿Quiénes pueden recibir el dinero de Capital One?
El universo de beneficiarios es amplio:
- Pueden ser elegibles las personas que hayan tenido una cuenta de ahorro Capital One 360 entre el 18 de septiembre de 2019 y el 16 de junio de 2025.
- También aplican los cotitulares de esas cuentas. Un punto clave es que no será necesario presentar una reclamación para recibir el dinero, ya que los pagos se procesarán automáticamente para quienes cumplan con los requisitos.
El administrador del acuerdo ha advertido que no solicitará información sensible, como el número completo de Seguro Social. En algunos casos, podría pedirse información limitada para verificar la cuenta, como los últimos cuatro dígitos, pero esto es opcional.
Cuánto dinero podrías recibir si calificas
El monto de la compensación no será igual para todos los beneficiarios.
- La cantidad dependerá de factores como el saldo promedio en la cuenta y la diferencia entre los intereses recibidos y los que se habrían obtenido con una tasa más alta.
- Por ejemplo, una cuenta con 5.000 dólares a una tasa del 0.25% generaría cerca de 12.50 dólares en un año. En cambio, si ese mismo dinero hubiera estado en una cuenta con rendimiento del 3.00%, habría superado los 150 dólares.
Esa diferencia es la base del cálculo, aunque el pago final puede ser menor. El fondo total también cubrirá honorarios legales, costos administrativos y se dividirá entre todos los beneficiarios.
Conoce las fechas clave del proceso de compensación
El acuerdo incluye un calendario definido que los beneficiarios deben tener en cuenta.
- El 30 de marzo de 2026 fue la fecha límite para excluirse del acuerdo o presentar objeciones. Ese mismo día también venció el plazo para elegir el método de pago.
- La audiencia final de aprobación se llevó a cabo el 20 de abril de 2026, marcando un paso clave en el proceso.
- En cuanto a los pagos, se espera que comiencen alrededor del 21 de julio de 2026, siempre que no haya apelaciones que retrasen el cronograma.
Cómo se entregarán los pagos
Los beneficiarios recibirán el dinero a través de transferencia electrónica si se registraron previamente para este método. En caso contrario, el pago se enviará mediante cheque por correo.
Existe una condición importante: si el monto a recibir es menor a 5 dólares, solo se enviará si el usuario eligió el pago electrónico con anterioridad.
- Esto implica que algunos beneficiarios podrían no recibir pagos si no completaron ese proceso a tiempo.
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Qué cambia para los clientes actuales
El acuerdo no solo contempla compensaciones económicas, sino también ajustes en los productos del banco.
Las cuentas “360 Savings” y “360 Performance Savings” ahora ofrecerán las mismas tasas de interés, eliminando la diferencia que originó la demanda.
Esto significa que los clientes actuales ya no tendrán que cambiar de producto para acceder a mejores rendimientos dentro de la misma institución.
Lo que viene: El siguiente paso es la distribución efectiva de los pagos en julio de 2026. Mientras tanto, los usuarios deben verificar si cumplen con los requisitos y mantenerse atentos a cualquier comunicación oficial sobre el proceso.