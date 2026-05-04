Un acuerdo millonario contra Capital One abre la puerta a pagos para millones de clientes que pudieron haber sido afectados por las condiciones de sus cuentas de ahorro.

Por qué importa: Más allá del dinero, este caso expone prácticas financieras que pueden impactar directamente los ahorros. Saber si calificas puede marcar una diferencia real en tu bolsillo.

El acuerdo millonario de Capital One

Un juez federal aprobó el 20 de abril un acuerdo de 425 millones de dólares relacionado con las cuentas de ahorro 360 del banco.

La demanda colectiva señalaba que estos productos fueron comercializados de forma engañosa, afectando a millones de clientes.

Según la información del caso, los usuarios habrían perdido más de 2.000 millones de dólares en intereses debido a diferencias en las tasas ofrecidas entre distintos tipos de cuentas del mismo banco.

El acuerdo busca compensar parcialmente ese impacto económico. Sin embargo, el proceso aún podría enfrentar cambios si se presenta una apelación, lo que retrasaría la entrega de los pagos.

¿Quiénes pueden recibir el dinero de Capital One?

El universo de beneficiarios es amplio: