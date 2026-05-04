El calendario de pagos del Seguro Social para mayo de 2026 ya está definido y se convierte en una herramienta clave para millones de beneficiarios en Estados Unidos que dependen de este ingreso mensual.

Por qué importa: Cuando los costos de vida siguen presionando el presupuesto de los hogares, saber exactamente cuándo llega el dinero permite planificar gastos esenciales como vivienda, alimentos y salud sin generar tensiones financieras innecesarias.

Fechas de pago según calendario Seguro Social mayo 2026

El sistema de pagos se organiza de forma escalonada para evitar saturaciones y garantizar que los depósitos se procesen de manera ordenada en todo el país.

El calendario arranca el 1 de mayo, fecha en la que se realizan los pagos del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI). También corresponde a quienes comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 o reciben ambos programas.

A partir de ahí, los pagos del Seguro Social se distribuyen según la fecha de nacimiento:

El 13 de mayo cobran quienes nacieron entre el 1 y el 10.

cobran quienes nacieron entre el 1 y el 10. El 20 de mayo es el turno de los nacidos entre el 11 y el 20.

es el turno de los nacidos entre el 11 y el 20. Finalmente, el 27 de mayo corresponde a quienes nacieron entre el 21 y el 31.

Este esquema busca evitar retrasos y asegurar que millones de beneficiarios reciban su dinero de forma puntual.