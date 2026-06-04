Ola de calor golpeará el noreste: temperaturas rozarán los 100 grados este fin de semana

Calor extremo llega al noreste

Temperaturas cerca de 100°F

Tormentas severas amenazan región

La llegada de una masa de aire cálido y húmedo transformará las condiciones meteorológicas en gran parte del noreste de Estados Unidos durante el fin de semana.

El cambio será notable tras dos fines de semana consecutivos de mayo marcados por temperaturas inusualmente frescas.

Por qué importa: Millones de personas experimentarán un aumento significativo de las temperaturas, mientras que el calor y la humedad podrían dar paso a tormentas eléctricas fuertes en varias regiones.

Hasta la noche del jueves, gran parte del noreste registró fuertes variaciones de temperatura, según AccuWeather.

Las noches se mantuvieron frescas, mientras que las tardes fueron considerablemente más cálidas.

Ola de calor en el noreste dispara las temperaturas

Estas oscilaciones son más comunes durante abril y principios de mayo.

Incluso algunas localidades registraron mínimos históricos el martes por la mañana debido a una masa de aire seco procedente de Canadá.

Sin embargo, el panorama cambiará rápidamente.

Para el viernes, muchas zonas comenzarán a experimentar condiciones muy cálidas o incluso calurosas.

Además, la humedad aumentará de forma notable en comparación con los últimos días.

Aunque el ambiente será más húmedo, los niveles no alcanzarán los valores típicos observados a finales de julio o principios de agosto.

Las temperaturas máximas se ubicarán de forma generalizada en los 80 grados Fahrenheit en áreas interiores del noreste.

Mientras tanto, ciudades ubicadas a lo largo del corredor de la Interestatal 95, desde Nueva York hasta Filadelfia y Washington D.C., podrían alcanzar entre 90 y 95 grados Fahrenheit.