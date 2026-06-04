Ola de calor golpeará el noreste: temperaturas rozarán los 100 grados este fin de semana
Publicado el04/06/2026 a las 11:05
- Calor extremo llega al noreste
- Temperaturas cerca de 100°F
- Tormentas severas amenazan región
La llegada de una masa de aire cálido y húmedo transformará las condiciones meteorológicas en gran parte del noreste de Estados Unidos durante el fin de semana.
El cambio será notable tras dos fines de semana consecutivos de mayo marcados por temperaturas inusualmente frescas.
Por qué importa: Millones de personas experimentarán un aumento significativo de las temperaturas, mientras que el calor y la humedad podrían dar paso a tormentas eléctricas fuertes en varias regiones.
Hasta la noche del jueves, gran parte del noreste registró fuertes variaciones de temperatura, según AccuWeather.
Las noches se mantuvieron frescas, mientras que las tardes fueron considerablemente más cálidas.
Ola de calor en el noreste dispara las temperaturas
— Chuck A’s In Love (@chuck_ambro) June 3, 2026
Estas oscilaciones son más comunes durante abril y principios de mayo.
Incluso algunas localidades registraron mínimos históricos el martes por la mañana debido a una masa de aire seco procedente de Canadá.
Sin embargo, el panorama cambiará rápidamente.
Para el viernes, muchas zonas comenzarán a experimentar condiciones muy cálidas o incluso calurosas.
Además, la humedad aumentará de forma notable en comparación con los últimos días.
Aunque el ambiente será más húmedo, los niveles no alcanzarán los valores típicos observados a finales de julio o principios de agosto.
Las temperaturas máximas se ubicarán de forma generalizada en los 80 grados Fahrenheit en áreas interiores del noreste.
Mientras tanto, ciudades ubicadas a lo largo del corredor de la Interestatal 95, desde Nueva York hasta Filadelfia y Washington D.C., podrían alcanzar entre 90 y 95 grados Fahrenheit.
El contraste será extremo frente a los fines de semana recientes
Las diferencias respecto a las últimas semanas serán considerables.
En gran parte de la región, las temperaturas de este fin de semana serán entre 20 y 25 grados más altas que las registradas durante el último fin de semana de mayo.
La comparación es aún más llamativa con respecto al fin de semana del Día de los Caídos.
En ese periodo, muchas localidades registraron temperaturas máximas diurnas cercanas a mínimos históricos de frío.
Ahora, algunas zonas podrían experimentar temperaturas entre 35 y 40 grados más altas.
La combinación de sol intenso, vientos suaves y aumento de la humedad incrementará la sensación térmica.
Las temperaturas podrían acercarse a los 100 grados Fahrenheit durante varias horas entre viernes y sábado.
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Estas condiciones también alcanzarán sectores de Nueva Inglaterra.
Entre viernes y sábado, tanto las temperaturas como la humedad aumentarán de forma significativa en esa región.
Mientras tanto, la baja humedad observada durante los últimos días, junto con el abundante sol y los vientos, está secando rápidamente la capa superficial del suelo.
Aunque las lluvias recientes ayudaron a aliviar la sequedad en algunos sectores, las condiciones secas podrían reaparecer rápidamente conforme continúe el aumento de las temperaturas.
Las tormentas podrían poner fin al calor
El avance gradual de un frente frío podría cambiar nuevamente el panorama meteorológico.
Las lluvias y tormentas eléctricas comenzarán a extenderse hacia el sur y el este durante el fin de semana.
Este sistema ayudaría a poner fin al episodio de calor temprano en algunas áreas.
El sábado, Saratoga Springs, Nueva York, sede del Belmont Stakes, podría verse afectada por chubascos y tormentas eléctricas.
Además de los aguaceros, los rayos podrían provocar retrasos en el evento.
Si el frente frío avanza más lentamente de lo previsto, las precipitaciones podrían llegar después de la carrera.
Los meteorólogos también advierten sobre la posibilidad de tormentas fuertes.
Cuando el aire frío avanza hacia una masa de aire cálido y húmedo, aumenta el potencial de fenómenos severos.
Durante la tarde y noche del sábado, algunas tormentas entre Ohio, el norte del estado de Nueva York y el oeste de Nueva Inglaterra podrían intensificarse.
El domingo, existe un riesgo similar desde Kentucky hasta Delmarva y el sur de Nueva Jersey.
Además, una zona más concentrada de tiempo severo podría desarrollarse en sectores del corredor de la Interestatal 95 dentro de la región del Atlántico Medio.