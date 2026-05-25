Del frío récord al calor húmedo: el noreste gira bruscamente tras un Día de los Caídos pasado por lluvia

Calor húmedo al noreste de EEUU

Frío inusual en mayo

Nuevo frente frío

El fin de semana del Día de los Caídos dejó una estampa poco habitual en el noreste de Estados Unidos, con temperaturas más propias de inicios de primavera que de finales de mayo.

La combinación de aire frío y lluvias persistentes marcó un contraste fuerte con el calor casi veraniego registrado días antes en varias ciudades.

Muchos residentes que planeaban actividades al aire libre se encontraron con cielos grises, suelos empapados y termómetros anclados en los 50 grados Fahrenheit.

Sin embargo, el panorama meteorológico comenzó a cambiar apenas concluyó el feriado.

Alta presión trae alivio gradual

El domingo ya se observaban señales de transición con la formación de un sistema de alta presión en sectores del Medio Oeste.

Este patrón empezó a empujar aire más seco hacia el interior del noreste, reduciendo la intensidad de las precipitaciones.

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Aunque las nubes continuaron dominando el cielo en varias zonas, la humedad dejó de ser tan persistente como durante el sábado.

La estabilización atmosférica permitió que amplias áreas permanecieran mayormente secas hasta el lunes por la noche.