Del frío récord al calor húmedo: el noreste gira bruscamente tras un Día de los Caídos pasado por lluvia
Publicado el25/05/2026 a las 10:03
- Calor húmedo al noreste de EEUU
- Frío inusual en mayo
- Nuevo frente frío
El fin de semana del Día de los Caídos dejó una estampa poco habitual en el noreste de Estados Unidos, con temperaturas más propias de inicios de primavera que de finales de mayo.
La combinación de aire frío y lluvias persistentes marcó un contraste fuerte con el calor casi veraniego registrado días antes en varias ciudades.
Muchos residentes que planeaban actividades al aire libre se encontraron con cielos grises, suelos empapados y termómetros anclados en los 50 grados Fahrenheit.
Sin embargo, el panorama meteorológico comenzó a cambiar apenas concluyó el feriado.
Alta presión trae alivio gradual
El domingo ya se observaban señales de transición con la formación de un sistema de alta presión en sectores del Medio Oeste.
Este patrón empezó a empujar aire más seco hacia el interior del noreste, reduciendo la intensidad de las precipitaciones.
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Aunque las nubes continuaron dominando el cielo en varias zonas, la humedad dejó de ser tan persistente como durante el sábado.
La estabilización atmosférica permitió que amplias áreas permanecieran mayormente secas hasta el lunes por la noche.
Temperaturas regresan a niveles normales
Tras uno de los días más fríos registrados para finales de mayo, los meteorólogos anticipan un repunte térmico progresivo.
Las temperaturas históricas promedio en esta época suelen ubicarse entre los 60 grados en Nueva Inglaterra y los 70 en zonas cercanas a Nueva York.
Después de un fin de semana con valores en los 50 grados, el termómetro podría acercarse a los 80 grados a mitad de semana en algunas ciudades.
Ese ascenso marcará un retorno más acorde con el calendario, luego de una transición abrupta entre extremos.
Humedad y sensación de calor
En ciudades como Filadelfia, se prevé que las máximas alcancen cerca de los 80 grados tanto martes como miércoles.
El aumento no solo será térmico, sino también en la humedad ambiental, generando una sensación más pesada.
Las mediciones de sensación térmica podrían situarse en torno a los 85 grados en horas de la tarde.
Para muchos hogares, esto implicará volver a encender los sistemas de aire acondicionado tras un fin de semana en el que incluso se utilizó la calefacción.
Oportunidad para tareas pendientes
El clima más seco ofrecerá una ventana para retomar actividades postergadas por la lluvia.
Entre 2,5 y 7,5 centímetros de precipitación cayeron desde el valle de Ohio hasta el sur de Nueva Inglaterra.
Esa humedad acumulada favoreció el crecimiento del césped, dejando jardines listos para mantenimiento.
La mitad de la semana podría convertirse en el momento ideal para trabajos al aire libre y proyectos domésticos.
No todas las zonas estarán libres de lluvia
El tiempo seco no será uniforme en toda la región.
En el Atlántico Medio, especialmente al sur de la frontera entre Pensilvania y Maryland, podrían persistir lluvias hasta el miércoles.
También se anticipan chubascos aislados en sectores del noreste debido a inestabilidades dentro del sistema de alta presión.
Estas precipitaciones serían puntuales y menos extensas que las del fin de semana festivo.
Nuevo descenso hacia el fin de semana
Cuando piscinas y playas comienzan a recibir visitantes, el clima volverá a cambiar.
El paso de un frente frío hacia finales de la semana provocará un descenso de temperaturas.
Para jueves y viernes, los valores que rondaban los 25 o 27 grados Celsius podrían caer a un rango de 15 a 22 grados.
Algunas lluvias aisladas podrían acompañar el enfriamiento en Nueva Inglaterra, Nueva York, Pensilvania y el norte de Nueva Jersey, cerrando una semana de marcados contrastes meteorológicos, detalló ‘AccuWeather‘.