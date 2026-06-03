DE ÚLTIMO MOMENTO: Se forma la tormenta tropical Amanda, la primera de la temporada de huracanes 2026

Se forma tormenta tropical Amanda

Posible huracán en México

El Niño impulsa actividad

La tormenta tropical Amanda se formó en el Pacífico oriental, convirtiéndose en el primer sistema con nombre de la temporada 2026 en esta cuenca, a menos de 2400 kilómetros del continente americano.

El fenómeno se ubica aproximadamente a medio camino entre México y Hawái y, por ahora, no representa amenaza directa para zonas pobladas ni para las islas del Pacífico central.

Sin embargo, los expertos advierten que podría fortalecerse en las próximas horas, aunque su permanencia sería limitada debido a su desplazamiento hacia aguas más frías.

“Es probable que Amanda solo sobreviva dos o tres días mientras se desplaza hacia el noroeste, adentrándose en aguas más frías”, explicó Alex DaSilva, experto principal en huracanes de AccuWeather.

Otra amenaza toma fuerza cerca de México

Mientras Amanda evoluciona en mar abierto, una segunda zona de interés tropical comienza a organizarse frente a las costas de Centroamérica y el suroeste de México, generando mayor preocupación entre los meteorólogos.

Según DaSilva, este sistema tiene más probabilidades de intensificarse que Amanda e incluso podría alcanzar categoría de huracán mayor si permanece el tiempo suficiente sobre aguas cálidas.

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“Existe la posibilidad de que Amanda se fortalezca hasta convertirse en el primer huracán de la temporada, pero el sistema que se está desarrollando cerca de Centroamérica y el suroeste de México tiene una mayor probabilidad de convertirse en huracán”, señaló.

El especialista añadió que podrían formarse dos tormentas casi al mismo tiempo en esa región, aunque “por lo general, una predomina sobre la otra y provoca que la más débil se disipe”.