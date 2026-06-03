DE ÚLTIMO MOMENTO: Se forma la tormenta tropical Amanda, la primera de la temporada de huracanes 2026
Publicado el03/06/2026 a las 13:27
- Se forma tormenta tropical Amanda
- Posible huracán en México
- El Niño impulsa actividad
La tormenta tropical Amanda se formó en el Pacífico oriental, convirtiéndose en el primer sistema con nombre de la temporada 2026 en esta cuenca, a menos de 2400 kilómetros del continente americano.
El fenómeno se ubica aproximadamente a medio camino entre México y Hawái y, por ahora, no representa amenaza directa para zonas pobladas ni para las islas del Pacífico central.
Sin embargo, los expertos advierten que podría fortalecerse en las próximas horas, aunque su permanencia sería limitada debido a su desplazamiento hacia aguas más frías.
“Es probable que Amanda solo sobreviva dos o tres días mientras se desplaza hacia el noroeste, adentrándose en aguas más frías”, explicó Alex DaSilva, experto principal en huracanes de AccuWeather.
Otra amenaza toma fuerza cerca de México
Mientras Amanda evoluciona en mar abierto, una segunda zona de interés tropical comienza a organizarse frente a las costas de Centroamérica y el suroeste de México, generando mayor preocupación entre los meteorólogos.
Según DaSilva, este sistema tiene más probabilidades de intensificarse que Amanda e incluso podría alcanzar categoría de huracán mayor si permanece el tiempo suficiente sobre aguas cálidas.
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“Existe la posibilidad de que Amanda se fortalezca hasta convertirse en el primer huracán de la temporada, pero el sistema que se está desarrollando cerca de Centroamérica y el suroeste de México tiene una mayor probabilidad de convertirse en huracán”, señaló.
El especialista añadió que podrían formarse dos tormentas casi al mismo tiempo en esa región, aunque “por lo general, una predomina sobre la otra y provoca que la más débil se disipe”.
Condiciones favorables para rápida intensificación
Las temperaturas de la superficie del mar en la zona de interés superan los 80 grados Fahrenheit, umbral mínimo necesario para que los ciclones tropicales se desarrollen y se fortalezcan.
“Las temperaturas de la superficie del mar en la zona de interés superan los 80 grados Fahrenheit”, detalló DaSilva, subrayando que este factor, junto con una cizalladura del viento relativamente baja, podría favorecer una intensificación rápida.
De consolidarse, el sistema podría evolucionar de tormenta tropical a huracán en poco tiempo, lo que incrementaría el riesgo para la costa suroeste mexicana.
Las posibles consecuencias incluyen vientos intensos, marejadas ciclónicas, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, dependiendo de la trayectoria final.
Temporada activa impulsada por El Niño
AccuWeather anticipa una temporada muy activa en el Pacífico oriental, con un número significativo de tormentas y huracanes antes del cierre oficial el 30 de noviembre.
“Prevemos entre 17 y 22 tormentas con nombre, incluyendo entre nueve y trece huracanes, en el Pacífico oriental esta temporada”, indicó DaSilva, quien añadió que al menos seis podrían impactar directamente el oeste de México o Centroamérica.
Además, se esperan múltiples tormentas en el Pacífico central, con la posibilidad de que una o dos afecten a Hawái durante el año.
Uno de los factores determinantes es el desarrollo de El Niño, fenómeno que podría intensificarse notablemente y crear condiciones propicias para una temporada ciclónica particularmente intensa, detalló ‘AccuWeather‘.