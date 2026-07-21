Bertha gana fuerza en el Golfo y pone en alerta a millones por lluvias e inundaciones

Tormenta Bertha gana fuerza

Alertan por marejada ciclónica

Lluvias amenazan cuatro estados

La tormenta tropical Bertha continúa intensificándose en el norte del Golfo de México y mantiene bajo vigilancia a comunidades costeras de Florida, Alabama, Misisipi y Luisiana ante el riesgo de lluvias torrenciales, marejada ciclónica y fuertes ráfagas de viento.

El sistema se convirtió en la segunda tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico después de evolucionar desde la Depresión Tropical Dos, en un momento en que las autoridades meteorológicas siguen de cerca cualquier cambio en su intensidad.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), durante la mañana del martes Bertha se ubicaba a unas 100 millas al sur del extremo oriental del Panhandle de Florida, con vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora y un desplazamiento extremadamente lento de apenas 2 mph hacia el noroeste.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) desplegó aviones cazahuracanes para analizar la estructura del fenómeno y obtener datos más precisos sobre su intensidad, información clave para actualizar los pronósticos de trayectoria e impacto.

Alertas activas por lluvias, vientos y marejada ciclónica

Las autoridades meteorológicas emitieron avisos de tormenta tropical para una amplia franja costera que se extiende desde la frontera entre Alabama y Florida hasta sectores del sureste de Luisiana, donde podrían registrarse condiciones propias de una tormenta tropical durante las próximas 36 horas.

También permanecen vigentes alertas para otras zonas de Florida y Luisiana, incluyendo Nueva Orleans, el lago Pontchartrain y el lago Maurepas, debido al riesgo de que el sistema continúe fortaleciendo sus efectos sobre la región.

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Uno de los mayores peligros asociados a Bertha será la marejada ciclónica, ya que el NHC advirtió que el incremento del nivel del mar podría provocar inundaciones costeras potencialmente mortales en las áreas más vulnerables del litoral.

Los especialistas prevén que el agua alcance entre 1 y 3 pies de altura sobre el nivel habitual de la marea en algunos sectores, mientras que la combinación de oleaje y lluvias persistentes aumentará el riesgo de afectaciones en comunidades de baja elevación.