Bertha gana fuerza en el Golfo y pone en alerta a millones por lluvias e inundaciones
Publicado el21/07/2026 a las 08:25
- Tormenta Bertha gana fuerza
- Alertan por marejada ciclónica
- Lluvias amenazan cuatro estados
La tormenta tropical Bertha continúa intensificándose en el norte del Golfo de México y mantiene bajo vigilancia a comunidades costeras de Florida, Alabama, Misisipi y Luisiana ante el riesgo de lluvias torrenciales, marejada ciclónica y fuertes ráfagas de viento.
El sistema se convirtió en la segunda tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico después de evolucionar desde la Depresión Tropical Dos, en un momento en que las autoridades meteorológicas siguen de cerca cualquier cambio en su intensidad.
De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), durante la mañana del martes Bertha se ubicaba a unas 100 millas al sur del extremo oriental del Panhandle de Florida, con vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora y un desplazamiento extremadamente lento de apenas 2 mph hacia el noroeste.
La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) desplegó aviones cazahuracanes para analizar la estructura del fenómeno y obtener datos más precisos sobre su intensidad, información clave para actualizar los pronósticos de trayectoria e impacto.
Alertas activas por lluvias, vientos y marejada ciclónica
Las autoridades meteorológicas emitieron avisos de tormenta tropical para una amplia franja costera que se extiende desde la frontera entre Alabama y Florida hasta sectores del sureste de Luisiana, donde podrían registrarse condiciones propias de una tormenta tropical durante las próximas 36 horas.
También permanecen vigentes alertas para otras zonas de Florida y Luisiana, incluyendo Nueva Orleans, el lago Pontchartrain y el lago Maurepas, debido al riesgo de que el sistema continúe fortaleciendo sus efectos sobre la región.
TE PUEDE INTERESAR: ICE en Milwaukee desata alerta entre latinos: reportan varios arrestos
Uno de los mayores peligros asociados a Bertha será la marejada ciclónica, ya que el NHC advirtió que el incremento del nivel del mar podría provocar inundaciones costeras potencialmente mortales en las áreas más vulnerables del litoral.
Los especialistas prevén que el agua alcance entre 1 y 3 pies de altura sobre el nivel habitual de la marea en algunos sectores, mientras que la combinación de oleaje y lluvias persistentes aumentará el riesgo de afectaciones en comunidades de baja elevación.
Chevron toma medidas mientras crece la incertidumbre
La evolución de Bertha también comenzó a tener consecuencias para la industria energética instalada en el Golfo de México, donde varias compañías activaron sus protocolos preventivos ante la cercanía del sistema.
Chevron anunció la suspensión de parte de sus operaciones, incluido el cierre temporal de la producción en las instalaciones de Petronius, además del traslado a tierra firme de los trabajadores asignados a esa plataforma.
La empresa informó igualmente que inició la evacuación del personal no esencial de las plataformas Tubular Bells y Blind Faith mientras mantiene un monitoreo permanente de la trayectoria prevista por los meteorólogos.
En un comunicado difundido por FOX Weather, Chevron explicó: «También estamos trasladando personal no esencial de nuestras plataformas Tubular Bells y Blind Faith. En nuestras instalaciones terrestres, estamos siguiendo nuestros procedimientos de preparación para tormentas y prestando mucha atención al pronóstico y la trayectoria del sistema».
¿Hacia dónde podría dirigirse Bertha en los próximos días?
Los modelos del Centro Nacional de Huracanes indican que Bertha continuará desplazándose lentamente hacia el noroeste durante los próximos días, siguiendo la costa norte del Golfo de México antes de aproximarse a tierra.
Los pronósticos del Centro de Pronósticos de FOX coinciden en que el sistema alcanzará su mayor intensidad como una tormenta tropical moderada y permanecerá muy por debajo de la fuerza necesaria para convertirse en huracán.
Aunque el consenso de los modelos ha mejorado respecto a los primeros pronósticos, aún existe incertidumbre sobre el punto exacto donde el centro de Bertha tocará tierra, con escenarios que incluyen el sureste de Luisiana o sectores cercanos a la costa de Alabama.
Mientras tanto, los meteorólogos esperan acumulaciones de lluvia de entre 2 y 4 pulgadas hasta mediados de semana, con cantidades superiores en áreas aisladas, un panorama que mantiene la preocupación por posibles inundaciones repentinas en zonas urbanas y de baja altitud, según ‘Fox Weather‘.