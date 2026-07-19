Más de 40 millones bajo amenaza por nuevas tormentas tras el caos en la costa este de EE.UU.

Amenaza por tormentas en EEUU

Persisten riesgos de inundación

Millones bajo amenaza climática

Más de 40 millones de personas permanecen bajo riesgo este domingo debido a un nuevo episodio de tormentas severas que afectará al Atlántico Medio y las Carolinas.

Las condiciones meteorológicas llegan después de una jornada marcada por lluvias intensas, inundaciones repentinas y fuertes ráfagas que golpearon distintos puntos de la costa este.

Los pronósticos indican que el sistema continuará desplazándose hacia el sur antes del ingreso de un frente frío que modificará las condiciones atmosféricas en la región.

Aunque los vientos intensos representan una amenaza importante, los especialistas advierten que las inundaciones repentinas podrían convertirse nuevamente en el mayor peligro para las comunidades afectadas.

Las tormentas del sábado dejaron carreteras inundadas y miles sin electricidad

El fin de semana comenzó con fenómenos meteorológicos de gran intensidad que afectaron al noreste y al Atlántico Medio de Estados Unidos.

Durante el sábado se registraron lluvias torrenciales, ráfagas superiores a los 110 kilómetros por hora y reportes de posibles tornados en distintas localidades.

TE PUEDE INTERESAR: ICE en Milwaukee desata alerta entre latinos: reportan varios arrestos

En Nueva Jersey, la gobernadora Mikie Sherrill pidió a los habitantes planificar sus desplazamientos considerando el avance de las tormentas previstas para el fin de semana.

Mientras tanto, las autoridades emitieron una alerta de inundación repentina para los cinco distritos de la ciudad de Nueva York durante gran parte de la jornada.