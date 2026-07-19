Más de 40 millones bajo amenaza por nuevas tormentas tras el caos en la costa este de EE.UU.
Publicado el19/07/2026 a las 08:43
- Amenaza por tormentas en EEUU
- Persisten riesgos de inundación
- Millones bajo amenaza climática
Más de 40 millones de personas permanecen bajo riesgo este domingo debido a un nuevo episodio de tormentas severas que afectará al Atlántico Medio y las Carolinas.
Las condiciones meteorológicas llegan después de una jornada marcada por lluvias intensas, inundaciones repentinas y fuertes ráfagas que golpearon distintos puntos de la costa este.
Los pronósticos indican que el sistema continuará desplazándose hacia el sur antes del ingreso de un frente frío que modificará las condiciones atmosféricas en la región.
Aunque los vientos intensos representan una amenaza importante, los especialistas advierten que las inundaciones repentinas podrían convertirse nuevamente en el mayor peligro para las comunidades afectadas.
Las tormentas del sábado dejaron carreteras inundadas y miles sin electricidad
El fin de semana comenzó con fenómenos meteorológicos de gran intensidad que afectaron al noreste y al Atlántico Medio de Estados Unidos.
Durante el sábado se registraron lluvias torrenciales, ráfagas superiores a los 110 kilómetros por hora y reportes de posibles tornados en distintas localidades.
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En Nueva Jersey, la gobernadora Mikie Sherrill pidió a los habitantes planificar sus desplazamientos considerando el avance de las tormentas previstas para el fin de semana.
Mientras tanto, las autoridades emitieron una alerta de inundación repentina para los cinco distritos de la ciudad de Nueva York durante gran parte de la jornada.
Nueva York enfrentó inundaciones repentinas y rescates de emergencia
Las autoridades alertaron que las lluvias podrían alcanzar entre dos y tres pulgadas por hora, elevando el riesgo de anegamientos en distintos sectores urbanos.
Los avisos incluyeron posibles afectaciones en carreteras, sótanos y estaciones del sistema de metro debido al rápido incremento del nivel del agua.
Con el paso de las tormentas comenzaron a registrarse inundaciones repentinas que bloquearon importantes autopistas interestatales en varias zonas del noreste.
También se realizaron múltiples rescates de automovilistas que quedaron atrapados por el agua, especialmente en el distrito de Queens, donde las condiciones empeoraron rápidamente.
SUBWAY SOAKER ☔️: Heavy rain is drenching New York City, with water seeping into a subway station as downpours soak the Big Apple. pic.twitter.com/zucpljHVaU
— FOX Weather (@foxweather) July 18, 2026
Miles de hogares quedaron sin suministro eléctrico
Además de las inundaciones, numerosas comunidades reportaron fuertes ráfagas de viento que ocasionaron daños y complicaciones en distintos servicios.
En el momento de mayor intensidad del sistema, alrededor de 240 mil clientes permanecían sin suministro eléctrico en diferentes estados del este del país.
Virginia encabezó la lista nacional de interrupciones eléctricas con poco más de 64 mil usuarios afectados por las condiciones meteorológicas.
Las compañías de energía continuaron trabajando durante el fin de semana para restablecer el servicio mientras persistían las condiciones adversas.
Localized flooding reported in parts of NYC. Don’t enter flooded roads or buildings. Stay out of flooded basements. Move to higher ground/floor if needed. Call 911 if you need immediate assistance. Avoid unnecessary travel. Visit https://t.co/Y3FyFdSWDu or https://t.co/vplzSDf76I pic.twitter.com/YRgkGnPW1y
— NYCEM – Notify NYC (@NotifyNYC) July 18, 2026
El Atlántico Medio y las Carolinas siguen bajo amenaza este domingo
Los meteorólogos prevén que las tormentas continúen desplazándose durante este domingo hacia sectores del Atlántico Medio y las Carolinas.
La amenaza severa de nivel dos en una escala de cinco abarca parte del este de Carolina del Norte y Virginia.
Entre las ciudades incluidas dentro del área de mayor vigilancia aparecen Raleigh, Norfolk y Greensboro, donde las condiciones podrían deteriorarse durante el día.
Los especialistas explican que las ráfagas de viento seguirán siendo el principal fenómeno asociado a las tormentas que logren desarrollarse.
Localized flooding reported in parts of NYC. Don’t enter flooded roads or buildings. Stay out of flooded basements. Move to higher ground/floor if needed. Call 911 if you need immediate assistance. Avoid unnecessary travel. Visit https://t.co/Y3FyFdSWDu or https://t.co/vplzSDf76I pic.twitter.com/YRgkGnPW1y
— NYCEM – Notify NYC (@NotifyNYC) July 18, 2026
Las lluvias podrían repetirse sobre las mismas zonas
El Centro de Pronósticos de FOX Weather advirtió que el riesgo de inundaciones localizadas podría aumentar si el frente frío reduce su velocidad sobre la región.
Ese comportamiento favorecería que las tormentas descarguen lluvia de manera repetida sobre los mismos sectores durante varias horas consecutivas.
Los modelos meteorológicos estiman acumulados de entre una y dos pulgadas en la mayoría de las zonas afectadas.
Sin embargo, algunos puntos podrían registrar hasta tres pulgadas de lluvia, mientras el riesgo de tormentas severas continuará incluso durante el lunes con un nivel de amenaza de uno sobre cinco para gran parte del este de Carolina del Norte