Tormenta tropical amenaza la costa del Golfo con lluvias intensas y riesgo de inundaciones esta semana
Publicado el19/07/2026 a las 08:51
- Tormenta tropical amenaza el Golfo
- Crece riesgo de inundaciones
- Lluvias persistirán varios días
Una tormenta tropical en desarrollo sobre el este del Golfo de México mantiene bajo vigilancia a meteorólogos que anticipan varios días de lluvias intensas e inundaciones localizadas.
Aunque el sistema todavía no cuenta con una designación oficial, los especialistas advierten que su evolución podría generar impactos importantes en distintos sectores de la costa.
La principal preocupación no se centra en los vientos, sino en la posibilidad de que las precipitaciones permanezcan durante horas sobre las mismas comunidades.
Ese comportamiento incrementaría el riesgo de inundaciones repentinas, especialmente en zonas donde los aguaceros avancen lentamente o se repitan de forma constante.
El sistema comenzó a organizarse tras dejar lluvias en Florida
La perturbación se originó después de que un amplio conjunto de chubascos y tormentas eléctricas abandonara la costa oeste de Florida durante el viernes.
Antes de desplazarse hacia las cálidas aguas del este del Golfo, el sistema dejó acumulaciones de lluvia de entre 10 y 20 centímetros alrededor de la bahía de Tampa.
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Una vez sobre el mar, comenzó a mostrar señales de circulación en niveles superiores de la atmósfera, aumentando el interés de los expertos en ciclones tropicales.
AccuWeather identifica este tipo de fenómenos como una «tormenta tropical», una denominación que utiliza para destacar sistemas que aún no reciben un nombre oficial, pero que representan un riesgo considerable de inundaciones.
El mayor peligro serían las inundaciones repentinas
Los especialistas consideran que el principal impacto del sistema estará relacionado con las fuertes precipitaciones más que con un fortalecimiento ciclónico.
«Las inundaciones repentinas provocadas por aguaceros lentos o repetidos parecen ser la mayor amenaza de la tormenta tropical, incluso si no llega a convertirse completamente en una depresión o tormenta tropical», explicó el meteorólogo Alex Duffus.
Las lluvias continuarán extendiéndose hacia el norte y el oeste a lo largo de la costa este y central del Golfo durante el resto del fin de semana.
Los pronósticos indican que el sistema podría mantenerse cerca del litoral o desplazarse tierra adentro durante los primeros días de la semana.
Varias regiones podrían recibir acumulados significativos
Las previsiones contemplan una extensa franja con acumulaciones de entre 2.5 y 10 centímetros desde el suroeste de Florida hasta el sur de Georgia.
El área bajo influencia también incluye sectores cercanos a las fronteras de Alabama, Misisipi y Luisiana, donde las lluvias podrían intensificarse.
En algunas localidades de la región de Big Bend, en Florida, y del sureste de Luisiana podrían registrarse entre 10 y 20 centímetros de precipitación.
AccuWeather incluso contempla máximos localizados de hasta 38 centímetros si las tormentas permanecen estacionarias durante varias horas sobre una misma zona.
La sequía también podría agravar el riesgo de inundaciones
Paradójicamente, algunas de las áreas afectadas por la sequía podrían experimentar mayores problemas cuando lleguen las lluvias más intensas.
«Si bien las lluvias serán bienvenidas en algunas zonas del noroeste de Florida debido a la sequía persistente, el riesgo de inundaciones puede aumentar debido a la sequedad del suelo. Este suelo seco y duro permite que el agua se escurra en lugar de ser absorbida de inmediato», explicó DaSilva.
Los especialistas señalan que un suelo excesivamente seco pierde capacidad para absorber rápidamente grandes cantidades de agua.
Como consecuencia, aumenta la escorrentía superficial y crece el riesgo de inundaciones repentinas incluso con periodos relativamente cortos de lluvia intensa.
Expertos vigilan otros riesgos en plena temporada de huracanes
Los meteorólogos siguen observando posibles cambios en la trayectoria del sistema, ya que un desplazamiento más hacia el oeste modificaría las zonas con mayor impacto.
Ese escenario trasladaría las lluvias más intensas hacia sectores costeros de Alabama, Misisipi y Luisiana, en lugar del noroeste de Florida.
«También habrá un mayor riesgo de corrientes de resaca peligrosas y trombas marinas a lo largo de algunas zonas de la costa noreste del Golfo», advirtió Duffus.
Mientras continúa la vigilancia sobre este fenómeno y otra posible área de desarrollo tropical al sur de Bermudas, AccuWeather mantiene su previsión de entre ocho y catorce tormentas con nombre durante la temporada de huracanes del Atlántico 2026, una cifra inferior al promedio histórico debido a la influencia de El Niño.