Tormenta tropical amenaza la costa del Golfo con lluvias intensas y riesgo de inundaciones esta semana

Tormenta tropical amenaza el Golfo

Crece riesgo de inundaciones

Lluvias persistirán varios días

Una tormenta tropical en desarrollo sobre el este del Golfo de México mantiene bajo vigilancia a meteorólogos que anticipan varios días de lluvias intensas e inundaciones localizadas.

Aunque el sistema todavía no cuenta con una designación oficial, los especialistas advierten que su evolución podría generar impactos importantes en distintos sectores de la costa.

La principal preocupación no se centra en los vientos, sino en la posibilidad de que las precipitaciones permanezcan durante horas sobre las mismas comunidades.

Ese comportamiento incrementaría el riesgo de inundaciones repentinas, especialmente en zonas donde los aguaceros avancen lentamente o se repitan de forma constante.

El sistema comenzó a organizarse tras dejar lluvias en Florida

La perturbación se originó después de que un amplio conjunto de chubascos y tormentas eléctricas abandonara la costa oeste de Florida durante el viernes.

Antes de desplazarse hacia las cálidas aguas del este del Golfo, el sistema dejó acumulaciones de lluvia de entre 10 y 20 centímetros alrededor de la bahía de Tampa.

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Una vez sobre el mar, comenzó a mostrar señales de circulación en niveles superiores de la atmósfera, aumentando el interés de los expertos en ciclones tropicales.

AccuWeather identifica este tipo de fenómenos como una «tormenta tropical», una denominación que utiliza para destacar sistemas que aún no reciben un nombre oficial, pero que representan un riesgo considerable de inundaciones.