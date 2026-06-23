Amazon, Walmart y Target lanzan descuentos para enfrentar la inflación esta semana

Los consumidores estadounidenses tendrán esta semana una nueva oportunidad para ahorrar dinero.

Amazon, Walmart, Target y Best Buy han activado importantes campañas de descuentos en miles de productos, en un momento en que muchas familias siguen enfrentando precios elevados en alimentos, vivienda y servicios.

Por qué importa: Las promociones llegan mientras la inflación continúa presionando los presupuestos familiares. Para quienes ya tenían previstas compras importantes, estos eventos pueden representar un ahorro considerable.

Amazon lidera la semana de descuentos

Amazon puso en marcha Prime Day 2026, uno de los eventos comerciales más importantes del año para la compañía.

Entre las ofertas destacadas se encuentran:

Tecnología y electrónicos

Productos para el hogar

Artículos de moda

Productos de belleza

La empresa anunció descuentos en más de 35 categorías y promociones en marcas reconocidas. Sin embargo, la mayoría de las ofertas están reservadas para miembros del programa Prime.

Walmart responde con promociones agresivas