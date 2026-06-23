Amazon, Walmart y Target lanzan descuentos para enfrentar la inflación esta semana
Publicado el23/06/2026 a las 09:42
Los consumidores estadounidenses tendrán esta semana una nueva oportunidad para ahorrar dinero.
- Amazon, Walmart, Target y Best Buy han activado importantes campañas de descuentos en miles de productos, en un momento en que muchas familias siguen enfrentando precios elevados en alimentos, vivienda y servicios.
Por qué importa: Las promociones llegan mientras la inflación continúa presionando los presupuestos familiares. Para quienes ya tenían previstas compras importantes, estos eventos pueden representar un ahorro considerable.
Amazon lidera la semana de descuentos
Amazon puso en marcha Prime Day 2026, uno de los eventos comerciales más importantes del año para la compañía.
Entre las ofertas destacadas se encuentran:
- Tecnología y electrónicos
- Productos para el hogar
- Artículos de moda
- Productos de belleza
La empresa anunció descuentos en más de 35 categorías y promociones en marcas reconocidas. Sin embargo, la mayoría de las ofertas están reservadas para miembros del programa Prime.
Walmart responde con promociones agresivas
La cadena Walmart lanzó su evento Walmart Deals, una campaña que coincide con las ofertas de Amazon y que busca atraer a consumidores sensibles al precio.
Las promociones incluyen:
- Descuentos de hasta 80%
- Artículos para cocina
- Productos para el hogar
- Equipamiento de verano
La estrategia refleja la intensa competencia entre los grandes minoristas por captar clientes en una etapa en la que los consumidores comparan precios más que nunca antes de realizar una compra.
Target y Best Buy también buscan atraer compradores
Target activó su evento Target Circle Deal Days, exclusivo para miembros de su programa gratuito de fidelización.
Las ofertas abarcan:
- Pequeños electrodomésticos
- Productos de belleza
- Ropa
- Artículos para el hogar
Por su parte, Best Buy está promocionando importantes descuentos en productos tecnológicos, especialmente para quienes estaban esperando renovar equipos electrónicos.
Entre las categorías destacadas aparecen:
- Televisores
- Computadoras portátiles
- Electrodomésticos pequeños
Productos que podrían generar mayores ahorros
No todas las ofertas tienen el mismo impacto en el presupuesto familiar. Los mayores beneficios suelen concentrarse en productos de valor elevado.
Las categorías con más potencial de ahorro incluyen:
- Televisores y computadoras
- Electrodomésticos
- Equipos para cocina
- Productos para el hogar
- Artículos escolares
¿Cómo aprovechar las ofertas sin gastar de más?
Los expertos en consumo suelen recomendar mantener una estrategia clara durante este tipo de eventos promocionales.
Algunas recomendaciones básicas son:
- Comparar precios entre tiendas
- Comprar solo lo necesario
- Establecer un presupuesto previo
- Evitar compras impulsivas
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Lo que viene
Con el regreso a clases cada vez más cerca, es probable que los consumidores vean nuevas promociones durante las próximas semanas.
Para quienes buscan reducir el impacto de la inflación en sus finanzas personales, estas ofertas podrían convertirse en una de las mejores oportunidades de ahorro del verano.