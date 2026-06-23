¿Cuánto afecta el aumento de la gasolina a tu presupuesto? Te sorprenderá el impacto de la guerra con Irán
Publicado el23/06/2026 a las 08:21
Llenar el tanque sigue costando menos que durante los momentos más críticos del conflicto con Irán, pero eso no significa que el impacto haya desaparecido.
- De hecho, un estudio de la Universidad de Brown calcula que la guerra ha generado un costo económico acumulado superior a los 61.000 millones de dólares para los consumidores estadounidenses, una cifra que equivale a más de $471 por hogar.
- Aunque el precio promedio nacional de la gasolina regular volvió a situarse por debajo de los 4 dólares por galón, millones de familias continúan sintiendo la presión en sus presupuestos diarios.
Por qué importa: El aumento de los combustibles no solo afecta a quienes conducen todos los días. También encarece el transporte de mercancías, los alimentos y numerosos servicios que dependen del movimiento de productos por carretera.
Cuánto afecta el aumento de la gasolina a las familias en EE.UU.
Cuando los precios de la gasolina suben, el impacto es inmediato para quienes deben desplazarse al trabajo o realizar viajes frecuentes. Sin embargo, el efecto económico es mucho más amplio.
- Gran parte de los productos que llegan a supermercados, tiendas y centros de distribución dependen del transporte terrestre. Cuando las empresas pagan más por combustible, parte de esos costos termina trasladándose al consumidor final.
- Por esa razón, el aumento registrado tras el conflicto con Irán llegó en un momento especialmente complicado para muchos hogares que ya enfrentan altos costos de vivienda, seguros y alimentación.
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El diésel también está golpeando los bolsillos
Mientras la atención pública suele concentrarse en la gasolina, el diésel desempeña un papel igual o incluso más importante en la economía.
De acuerdo con la AAA, el precio promedio nacional del diésel ronda los 5 dólares por galón.
- Este combustible es utilizado por camiones de carga, maquinaria agrícola y gran parte del transporte pesado que mantiene en movimiento la cadena de suministro del país.
La Universidad de Brown estima que el aumento del diésel ha generado otros 27.000 millones de dólares en costos adicionales para consumidores y empresas.
Esto significa que incluso quienes utilizan poco su automóvil pueden terminar pagando más por productos y servicios debido al incremento en los costos de transporte.
¿Bajará el precio de la gasolina en las próximas semanas?
Diversos analistas consideran que los precios de la gasolina podrían seguir bajando gracias al descenso reciente del petróleo, impulsado por las señales de distensión entre Irán y Estados Unidos.
- Sin embargo, también advierten que la caída podría perder fuerza durante el verano.
La razón es sencilla: millones de estadounidenses aumentan sus viajes durante esta temporada, lo que incrementa la demanda de combustible. Si más conductores aprovechan los precios más bajos para viajar, el consumo podría volver a ejercer presión sobre los precios.
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Lo que viene
Los expertos coinciden en que es probable que los precios continúen alejándose de los máximos observados durante el conflicto. Sin embargo, no esperan un regreso rápido a los niveles previos a la guerra.
- Para las familias hispanas, esto significa que el alivio podría llegar gradualmente, pero el combustible seguirá siendo un gasto importante dentro del presupuesto durante los próximos meses.