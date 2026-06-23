¿Cuánto afecta el aumento de la gasolina a tu presupuesto? Te sorprenderá el impacto de la guerra con Irán

Llenar el tanque sigue costando menos que durante los momentos más críticos del conflicto con Irán, pero eso no significa que el impacto haya desaparecido.

De hecho, un estudio de la Universidad de Brown calcula que la guerra ha generado un costo económico acumulado superior a los 61.000 millones de dólares para los consumidores estadounidenses, una cifra que equivale a más de $471 por hogar .

para los consumidores estadounidenses, una cifra que equivale a más de . Aunque el precio promedio nacional de la gasolina regular volvió a situarse por debajo de los 4 dólares por galón, millones de familias continúan sintiendo la presión en sus presupuestos diarios.

Por qué importa: El aumento de los combustibles no solo afecta a quienes conducen todos los días. También encarece el transporte de mercancías, los alimentos y numerosos servicios que dependen del movimiento de productos por carretera.

Cuánto afecta el aumento de la gasolina a las familias en EE.UU.

Cuando los precios de la gasolina suben, el impacto es inmediato para quienes deben desplazarse al trabajo o realizar viajes frecuentes. Sin embargo, el efecto económico es mucho más amplio.

Gran parte de los productos que llegan a supermercados, tiendas y centros de distribución dependen del transporte terrestre. Cuando las empresas pagan más por combustible, parte de esos costos termina trasladándose al consumidor final.

Por esa razón, el aumento registrado tras el conflicto con Irán llegó en un momento especialmente complicado para muchos hogares que ya enfrentan altos costos de vivienda, seguros y alimentación.

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El diésel también está golpeando los bolsillos

Mientras la atención pública suele concentrarse en la gasolina, el diésel desempeña un papel igual o incluso más importante en la economía.

De acuerdo con la AAA, el precio promedio nacional del diésel ronda los 5 dólares por galón.