Ofertas de empleo en Estados Unidos se encuentran en su nivel más alto desde 2024
Publicado el03/06/2026 a las 09:14
El mercado laboral estadounidense mostró una inesperada señal de fortaleza durante abril.
- Las ofertas de empleo aumentaron hasta los 7,6 millones de vacantes, el nivel más alto registrado desde 2024, según datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS).
- Sin embargo, detrás de este avance también aparecen indicadores que reflejan cautela tanto entre empleadores como entre trabajadores.
Por qué importa: Las ofertas de empleo son uno de los principales indicadores para medir la demanda de trabajadores en la economía. Cuando las vacantes aumentan, suele interpretarse como una señal positiva para quienes buscan trabajo.
Ofertas de empleo crecieron con fuerza durante abril
- El informe JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) reveló que las ofertas de empleo aumentaron en 731.000 durante abril, alcanzando un total de 7,618 millones.
- Se trata del incremento mensual más importante de los últimos dos años y representa una recuperación significativa frente a los niveles observados durante gran parte de 2025.
Uno de los datos más llamativos es que, por primera vez desde junio de 2025, el número de vacantes superó al total de personas desempleadas en Estados Unidos.
Según cifras compartidas por Heather Long, economista jefe de Navy Federal, había aproximadamente 7,618 millones de ofertas de empleo frente a 7,373 millones de desempleados durante abril.
NEWS: There are more job openings than unemployed workers in the US for the first time since June 2025.
April job openings: 7,618,000
April unemployed: 7,373,000 people
CAVEATS: This doesn’t mean everything is great in the job market (or that companies are even hiring. The… pic.twitter.com/oqotgOZYu0
— Heather Long (@byHeatherLong) June 2, 2026
Este cambio ha sido interpretado por algunos analistas como una posible señal de estabilización después de un periodo marcado por despidos corporativos, ajustes de personal y la incertidumbre generada por las políticas comerciales.
La contratación sigue avanzando con cautela
Aunque las vacantes aumentaron, las empresas no aceleraron las contrataciones al mismo ritmo.
- Los datos de la BLS muestran que las contrataciones disminuyeron hasta 5,1 millones durante abril, una caída de más de 400.000 puestos respecto al mes anterior.
- Esto significa que muchas compañías están publicando ofertas, pero aún mantienen una actitud prudente al momento de incorporar nuevos trabajadores.
- La tasa de contratación se mantuvo en niveles relativamente bajos, lo que ha llevado a varios economistas a recomendar cautela antes de interpretar el aumento de vacantes como una recuperación completa del mercado laboral.
El mercado laboral de EE.UU. sorprendió al alza. Las ofertas de empleo alcanzaron su nivel más alto en casi dos años y los despidos volvieron a moderarse. https://t.co/DKZKVZegjI
— Bloomberg Línea (@BloombergLinea_) June 2, 2026
La situación internacional también influye en las decisiones empresariales. Diversos especialistas han advertido que las tensiones geopolíticas relacionadas con el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán podrían afectar la actividad económica, especialmente si generan nuevas presiones sobre los precios de la energía o las cadenas de suministro.
Trabajadores muestran menos confianza para cambiar de empleo
Otro dato relevante del informe es la caída en las renuncias voluntarias.
- Durante abril, las renuncias descendieron hasta su nivel más bajo desde 2020, una señal que suele asociarse con una menor confianza de los trabajadores para abandonar sus empleos actuales en busca de mejores oportunidades.
Cuando el mercado laboral es sólido, los empleados suelen sentirse más cómodos cambiando de trabajo para obtener mejores salarios o beneficios. Cuando las renuncias disminuyen, suele reflejar una percepción más cautelosa sobre las perspectivas económicas.
Los despidos también mostraron una reducción durante el mes, lo que ayudó a contener el deterioro del empleo en varios sectores.
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Servicios profesionales impulsan gran parte del crecimiento
La mayor parte del aumento en las vacantes provino de un solo segmento de la economía.
- De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales, más del 90% del crecimiento registrado en abril se concentró en los servicios profesionales y empresariales, un sector que incluye actividades de consultoría, gestión, tecnología, asesoría corporativa y servicios especializados.
Esto sugiere que la demanda laboral sigue siendo desigual entre industrias y que la recuperación no se está produciendo de manera uniforme en toda la economía.
Lo que viene: Los próximos informes de empleo ayudarán a determinar si el aumento de las vacantes representa el inicio de una recuperación más amplia o si se trata de un repunte temporal.
Por ahora, el mercado laboral muestra señales mixtas: más ofertas de trabajo disponibles, pero también empresas y trabajadores que continúan actuando con prudencia.