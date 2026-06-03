Ofertas de empleo en Estados Unidos se encuentran en su nivel más alto desde 2024

El mercado laboral estadounidense mostró una inesperada señal de fortaleza durante abril.

Las ofertas de empleo aumentaron hasta los 7,6 millones de vacantes, el nivel más alto registrado desde 2024, según datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS).

Sin embargo, detrás de este avance también aparecen indicadores que reflejan cautela tanto entre empleadores como entre trabajadores.

Por qué importa: Las ofertas de empleo son uno de los principales indicadores para medir la demanda de trabajadores en la economía. Cuando las vacantes aumentan, suele interpretarse como una señal positiva para quienes buscan trabajo.

Ofertas de empleo crecieron con fuerza durante abril

El informe JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) reveló que las ofertas de empleo aumentaron en 731.000 durante abril , alcanzando un total de 7,618 millones.

, alcanzando un total de 7,618 millones. Se trata del incremento mensual más importante de los últimos dos años y representa una recuperación significativa frente a los niveles observados durante gran parte de 2025.

Uno de los datos más llamativos es que, por primera vez desde junio de 2025, el número de vacantes superó al total de personas desempleadas en Estados Unidos.

Según cifras compartidas por Heather Long, economista jefe de Navy Federal, había aproximadamente 7,618 millones de ofertas de empleo frente a 7,373 millones de desempleados durante abril.

NEWS: There are more job openings than unemployed workers in the US for the first time since June 2025. April job openings: 7,618,000

April unemployed: 7,373,000 people CAVEATS: This doesn’t mean everything is great in the job market (or that companies are even hiring. The… pic.twitter.com/oqotgOZYu0 — Heather Long (@byHeatherLong) June 2, 2026

Este cambio ha sido interpretado por algunos analistas como una posible señal de estabilización después de un periodo marcado por despidos corporativos, ajustes de personal y la incertidumbre generada por las políticas comerciales.