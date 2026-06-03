¿Hasta $2,000 menos en impuestos a la propiedad? Florida votará por un alivio histórico

Florida votará una reforma que podría generar un importante ahorro para propietarios de vivienda y reducir la carga tributaria anual.

Propietarios de vivienda en Florida podrían estar ante uno de los cambios fiscales más importantes de las últimas décadas. En noviembre de 2026, los votantes decidirán si aprueban una reforma que aumentaría significativamente la exención del impuesto a la propiedad para las viviendas donde residen sus dueños. Por qué importa: Para muchos propietarios, especialmente jubilados y familias con ingresos fijos, la iniciativa podría representar un alivio económico en un momento en que los costos de vivienda siguen siendo una de las mayores preocupaciones en Florida.v Ahorro para propietarios de vivienda: La medida que pondrá a prueba a los votantes en noviembre La propuesta, impulsada por el gobernador Ron DeSantis y aprobada esta semana por ambas cámaras de la Legislatura estatal, todavía requiere la firma del mandatario para aparecer oficialmente en la papeleta electoral. Esta propuesta busca ampliar la exención fiscal conocida como homestead, disponible para quienes utilizan una propiedad como residencia principal. Actualmente, los propietarios pueden excluir hasta $50,000 del valor imponible de sus viviendas. Sin embargo, la iniciativa aprobada por los legisladores elevaría esa cifra hasta $150,000 en 2027 y posteriormente hasta $250,000 en 2028 .

. Al tratarse de una modificación constitucional, la medida necesitará el respaldo de al menos el 60% de los votantes para entrar en vigor. Según EFE, tanto la Cámara de Representantes como el Senado de Florida aprobaron la propuesta este martes, dando luz verde a una de las reformas tributarias más ambiciosas debatidas en el estado en años recientes. ¿Cuánto podrían ahorrar los propietarios si la reforma entra en vigor?

El principal atractivo de la iniciativa es el ahorro potencial para los contribuyentes. Al aumentar la cantidad del valor de la vivienda que queda exenta de impuestos, la factura tributaria anual disminuiría para millones de propietarios que califican para el beneficio. Diversas estimaciones sobre propuestas similares apuntan a que algunos propietarios podrían ahorrar entre $1,500 y más de $2,000 al año , dependiendo del valor de la vivienda y de las tasas aplicadas por cada gobierno local.

, dependiendo del valor de la vivienda y de las tasas aplicadas por cada gobierno local. En términos prácticos, una reducción de esta magnitud podría representar cientos de dólares adicionales disponibles cada mes para gastos familiares, ahorro o pago de otras obligaciones relacionadas con la vivienda. Además, la propuesta establece que, una vez alcanzada la exención de $250,000, el beneficio continuaría ajustándose con base en la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor. El plan de DeSantis va más allá de una simple rebaja fiscal en Florida La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia promovida por el gobernador republicano bajo la idea de reducir progresivamente la carga tributaria sobre las viviendas principales. En una publicación en la red social X, DeSantis argumentó que los ingresos provenientes de los impuestos a la propiedad recaudados por los gobiernos locales prácticamente se han duplicado durante los últimos siete años y podrían alcanzar los $83,000 millones para 2032. «Los propietarios de viviendas en Florida necesitan alivio», afirmó el gobernador.

La propuesta original contemplaba medidas más agresivas para reducir estos impuestos, aunque los legisladores realizaron ajustes para garantizar que las escuelas públicas continúen recibiendo financiamiento. Quiénes serían los más beneficiados por la reforma Los principales beneficiarios serían los propietarios que tienen registrada una vivienda como residencia principal bajo la exención homestead.

Entre ellos destacan los jubilados, personas con ingresos fijos y familias que han enfrentado aumentos constantes en gastos relacionados con la vivienda, incluidos seguros, mantenimiento y servicios. La medida también busca responder al fuerte incremento de los precios inmobiliarios registrado en Florida durante los últimos años, impulsado en parte por la llegada de nuevos residentes procedentes de estados como Nueva York y California. La cláusula que busca evitar una nueva ola de compradores Uno de los aspectos menos conocidos de la propuesta es que establece condiciones especiales para quienes se muden al estado después del 1 de enero de 2027. Según el plan impulsado por DeSantis, los nuevos residentes tendrían que esperar cinco años antes de acceder a la exención ampliada. La intención es evitar que el beneficio genere una nueva ola de compradores que termine presionando aún más los precios de la vivienda, un problema que ya preocupa a muchos residentes del estado. Las críticas: menos impuestos podrían significar menos recursos locales Aunque los republicanos han defendido la propuesta como una forma de devolver dinero a los contribuyentes, algunos críticos advierten sobre posibles consecuencias para los gobiernos locales.