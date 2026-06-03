Karen Bass y Spencer Pratt podrían ir a 2da vuelta ¿Qué proponen para mejorar el bolsillo de los angelinos?

Karen Bass y Spencer Pratt podrían protagonizar una de las elecciones municipales más observadas del país si se confirma una segunda vuelta en noviembre.

Con la vivienda, el costo de vida y la recuperación económica como temas centrales para millones de residentes, ambos candidatos han puesto sobre la mesa propuestas que buscan impactar directamente el bolsillo de los angelinos.

Por qué importa: Los Ángeles enfrenta uno de los costos de vida más altos de Estados Unidos. El precio de la vivienda, los alquileres, los seguros y los gastos cotidianos siguen siendo una preocupación constante para muchas familias.

Por eso, las propuestas económicas de los candidatos podrían convertirse en un factor decisivo para los votantes en los próximos meses.

Karen Bass apuesta por vivienda, empleo e inversión

Según los resultados preliminares citados por The Center Square, la actual alcaldesa Karen Bass obtuvo el 36,59% de los votos, asegurando un lugar en la boleta de noviembre mientras continúa el conteo.

La campaña de Bass sostiene que su administración ya ha comenzado a sentar las bases para mejorar la situación económica de la ciudad. Uno de los pilares de su propuesta es aumentar la oferta de vivienda para aliviar la presión sobre los precios.

De acuerdo con la información publicada en su sitio oficial de campaña, Bass destaca que las políticas implementadas durante su mandato han acelerado la construcción de casi 40.000 nuevas viviendas en Los Ángeles.