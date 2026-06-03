Karen Bass y Spencer Pratt podrían ir a 2da vuelta ¿Qué proponen para mejorar el bolsillo de los angelinos?
Publicado el03/06/2026 a las 06:15
Karen Bass y Spencer Pratt podrían protagonizar una de las elecciones municipales más observadas del país si se confirma una segunda vuelta en noviembre.
- Con la vivienda, el costo de vida y la recuperación económica como temas centrales para millones de residentes, ambos candidatos han puesto sobre la mesa propuestas que buscan impactar directamente el bolsillo de los angelinos.
Por qué importa: Los Ángeles enfrenta uno de los costos de vida más altos de Estados Unidos. El precio de la vivienda, los alquileres, los seguros y los gastos cotidianos siguen siendo una preocupación constante para muchas familias.
- Por eso, las propuestas económicas de los candidatos podrían convertirse en un factor decisivo para los votantes en los próximos meses.
Karen Bass apuesta por vivienda, empleo e inversión
Según los resultados preliminares citados por The Center Square, la actual alcaldesa Karen Bass obtuvo el 36,59% de los votos, asegurando un lugar en la boleta de noviembre mientras continúa el conteo.
- La campaña de Bass sostiene que su administración ya ha comenzado a sentar las bases para mejorar la situación económica de la ciudad. Uno de los pilares de su propuesta es aumentar la oferta de vivienda para aliviar la presión sobre los precios.
De acuerdo con la información publicada en su sitio oficial de campaña, Bass destaca que las políticas implementadas durante su mandato han acelerado la construcción de casi 40.000 nuevas viviendas en Los Ángeles.
- La alcaldesa también resalta las reformas aprobadas para fortalecer la protección de los inquilinos.
Entre ellas figuran cambios a la Ordenanza de Estabilización de Alquileres, con el objetivo de limitar aumentos de renta y ofrecer mayores garantías a quienes viven en propiedades sujetas a regulación.
Otro punto clave de su estrategia económica es la generación de empleo:
- Bass asegura que la construcción del nuevo Centro de Convenciones de Los Ángeles y la expansión de incentivos para la industria cinematográfica ayudarán a atraer inversiones y crear oportunidades laborales.
- Además, su campaña vincula los preparativos para los Juegos Olímpicos de 2028 y la Copa Mundial de la FIFA con nuevos proyectos de infraestructura y actividad económica para distintos sectores de la ciudad.
Spencer Pratt promete menos burocracia y apoyo a negocios
El republicano Spencer Pratt, conocido por su participación en reality shows y quien obtuvo el 29,82% de los votos preliminares, ha construido buena parte de su campaña alrededor de una crítica directa a la gestión municipal.
Pratt sostiene que el gobierno local ha impuesto demasiadas regulaciones y costos a los pequeños negocios, dificultando su crecimiento.
- Según su plataforma oficial, una de sus principales propuestas es reducir la burocracia, agilizar permisos e inspecciones y eliminar tarifas que considera innecesarias para emprendedores y propietarios de pequeñas empresas.
Su argumento es que facilitar la operación de los negocios permitiría generar más empleo, fortalecer las economías de los barrios y ampliar las oportunidades para residentes que buscan emprender.
- Pratt también ha enfocado parte de su discurso en la recuperación económica tras desastres naturales, especialmente después de perder su vivienda durante los incendios forestales de 2025.
La reconstrucción como tema económico central:
Otro eje de la propuesta republicana está relacionado con la preparación ante emergencias y la reconstrucción después de desastres.
- Pratt plantea realizar una auditoría completa de la infraestructura de emergencia de la ciudad para redirigir recursos hacia equipos y sistemas que considere prioritarios.
- Además, propone acelerar los procesos de reconstrucción para propietarios de viviendas y pequeñas empresas afectadas por incendios u otras emergencias.
Su plan contempla simplificar permisos y reducir obstáculos administrativos para que la recuperación económica ocurra con mayor rapidez y menores costos para los residentes.
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Karen Bass y Spencer Pratt podrían ir a 2da vuelta: podría definirse por el costo de vida en Los Ángeles
Aunque los resultados finales aún no están cerrados, todo apunta a que Bass y Pratt llegarán a noviembre como los principales contendientes.
La alcaldesa defiende la continuidad de proyectos enfocados en vivienda, empleo e inversión pública. Pratt, por su parte, apuesta por una reducción de regulaciones y una mayor participación del sector privado en la recuperación económica.
Lo que viene: Si ninguno de los candidatos supera el umbral necesario para ganar de forma directa, Los Ángeles celebrará una segunda vuelta en noviembre.
En una ciudad donde el costo de vida sigue siendo una preocupación diaria para millones de personas, las propuestas económicas podrían terminar definiendo quién ocupará la alcaldía durante los próximos años.