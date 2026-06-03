Mira cómo está la cotización del dólar en México y Colombia hoy 03/06

No hubo saltos bruscos ni sorpresas de último momento, pero el dólar sí mostró señales de fortaleza este miércoles.

La moneda estadounidense avanzó ligeramente en Colombia y República Dominicana, mientras que en México continúa transitando una etapa de estabilidad que favorece a consumidores y empresas.

Por qué importa: El comportamiento del dólar influye directamente en el costo de productos importados, los gastos de viaje y el valor que reciben millones de familias cuando cambian remesas enviadas desde Estados Unidos.

México mantiene la calma en la cotización del dólar

En México, el dólar continúa moviéndose dentro de un rango estable.

Según datos oficiales de Banxico, la cotización de referencia se ubica este miércoles en 17.2945 pesos mexicanos por dólar .

. En el mercado cambiario , la divisa estadounidense se compra en 16.9882 pesos y se vende en 17.5264 pesos , niveles que muestran pocas diferencias frente a los últimos días.

, la divisa estadounidense , niveles que muestran pocas diferencias frente a los últimos días. Banco Azteca también reporta estabilidad en sus operaciones de ventanilla en Ciudad de México. La institución compra dólares en 16.80 pesos y los vende en 17.79 pesos.

Para quienes realizan pagos en moneda extranjera o reciben dinero desde Estados Unidos, la ausencia de movimientos importantes permite planificar con mayor tranquilidad sus operaciones.

Colombia registra una leve recuperación del dólar

En Colombia, el dólar volvió a recuperar algo de terreno después de varias jornadas de variaciones moderadas.