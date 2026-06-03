Mira cómo está la cotización del dólar en México y Colombia hoy 03/06
Publicado el03/06/2026 a las 04:13
No hubo saltos bruscos ni sorpresas de último momento, pero el dólar sí mostró señales de fortaleza este miércoles.
- La moneda estadounidense avanzó ligeramente en Colombia y República Dominicana, mientras que en México continúa transitando una etapa de estabilidad que favorece a consumidores y empresas.
Por qué importa: El comportamiento del dólar influye directamente en el costo de productos importados, los gastos de viaje y el valor que reciben millones de familias cuando cambian remesas enviadas desde Estados Unidos.
México mantiene la calma en la cotización del dólar
En México, el dólar continúa moviéndose dentro de un rango estable.
- Según datos oficiales de Banxico, la cotización de referencia se ubica este miércoles en 17.2945 pesos mexicanos por dólar.
- En el mercado cambiario, la divisa estadounidense se compra en 16.9882 pesos y se vende en 17.5264 pesos, niveles que muestran pocas diferencias frente a los últimos días.
- Banco Azteca también reporta estabilidad en sus operaciones de ventanilla en Ciudad de México. La institución compra dólares en 16.80 pesos y los vende en 17.79 pesos.
Para quienes realizan pagos en moneda extranjera o reciben dinero desde Estados Unidos, la ausencia de movimientos importantes permite planificar con mayor tranquilidad sus operaciones.
Colombia registra una leve recuperación del dólar
En Colombia, el dólar volvió a recuperar algo de terreno después de varias jornadas de variaciones moderadas.
- De acuerdo con el Banco de la República, la tasa oficial alcanzó los 3.562,221 pesos colombianos por dólar, reflejando una recuperación ligera frente a registros recientes.
- En Bogotá, las casas de cambio manejan valores superiores al precio oficial. Actualmente compran dólares en 3.610 pesos y los venden en 3.720 pesos.
Aunque el avance es pequeño, sirve como referencia para quienes monitorean el mercado cambiario, especialmente personas que reciben remesas, viajeros y empresas que dependen de productos importados.
República Dominicana también muestra un ligero avance
La tendencia fue similar en República Dominicana, donde el dólar registró un aumento moderado durante la jornada.
- Según los datos publicados por el Banco Central, la moneda estadounidense se compra en 57.9950 pesos dominicanos y se vende en 58.6368 pesos dominicanos.
Si bien la variación no representa un cambio significativo para la economía cotidiana, sí confirma un leve fortalecimiento del dólar frente al peso dominicano.
Para muchas familias que reciben remesas desde Estados Unidos, estos movimientos son relevantes porque pueden influir en la cantidad de pesos que obtienen al cambiar los dólares recibidos.
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El mercado del dólar sigue mostrando movimientos moderados
El panorama general de este miércoles refleja una región sin sobresaltos cambiarios. México mantiene una trayectoria estable, mientras que Colombia y República Dominicana registran avances discretos del dólar que, por ahora, permanecen lejos de los cambios bruscos observados en otros momentos.
La tendencia sugiere que el mercado continúa ajustándose de manera gradual, permitiendo que consumidores, viajeros y empresas operen en un entorno relativamente predecible.
Lo que viene: Los próximos días permitirán ver si estas pequeñas ganancias del dólar se consolidan o si la moneda vuelve a estabilizarse.
Mientras tanto, quienes realizan operaciones en dólares seguirán atentos a cualquier cambio que pueda afectar el valor de sus compras, remesas o inversiones.