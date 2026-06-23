Nueva York demanda a Trump por leyes migratorias y control policial
Publicado el23/06/2026 a las 08:39
- Nueva York demanda a Trump
- Leyes migratorias en disputa
- Agentes sin identificación cuestionados
El estado de Nueva York presentó este martes una demanda contra la Administración del presidente estadounidense Donald Trump.
El objetivo es defender un conjunto de leyes estatales sobre inmigración y operaciones policiales, según Efe.
La acción legal fue impulsada por la gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general Letitia James.
Ambas acusan al Gobierno federal de amenazar con impugnar estas normativas.
Nueva York demanda a Trump por leyes migratorias
El estado de Nueva York demanda al Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, para defender una serie de leyes que establecen medidas en materia de inmigración y operaciones policiales.https://t.co/cPtaTXIu5e
— EFE Noticias (@EFEnoticias) June 23, 2026
Las leyes, según las autoridades estatales, buscan proteger la seguridad pública y la transparencia institucional.
También buscan resguardar recursos estatales y locales en la gestión de la aplicación de la ley.
La demanda abre un nuevo frente de tensión entre Nueva York y la Administración Trump.
Las autoridades estatales sostienen que la respuesta federal vulnera su capacidad legislativa.
Leyes sobre identificación y uso de mascarillas
Uno de los puntos centrales del litigio es una ley que regula la identificación de agentes.
La norma prohíbe a fuerzas del orden locales, estatales y federales ocultar su rostro con mascarillas.
Además exige que los agentes se identifiquen de manera clara durante la interacción con el público.
Letitia James defendió la medida en un comunicado oficial.
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Señaló que ocultar el rostro y no portar identificación pone en peligro a los neoyorquinos.
También afirmó que estas prácticas permiten eludir la responsabilidad institucional de los agentes federales.
Kathy Hochul sostuvo que una placa implica responsabilidad ante la ciudadanía.
Añadió que el público merece saber quién hace cumplir la ley.
También recalcó la importancia de garantizar el uso adecuado de recursos locales para la seguridad.
Las autoridades estatales afirman que estas medidas fortalecen la confianza pública.
Argumentan que la transparencia es clave en las operaciones policiales.
Según la demanda, agentes federales enmascarados han realizado operaciones sin identificarse claramente.
Esto, aseguran, ha generado miedo y debilitado la confianza ciudadana.
Como ejemplo, mencionan una redada migratoria en Chinatown el año pasado.
En ese operativo, agentes enmascarados detuvieron a varias personas en presencia de transeúntes.
Detenciones migratorias y uso de recursos públicos
El segundo bloque de leyes cuestionadas limita detenciones relacionadas con inmigración.
Una de ellas prohíbe detener personas únicamente por infracciones civiles federales de inmigración.
Otra restringe el uso de subvenciones públicas para centros de detención migratoria.
Estas medidas buscan limitar el alcance de ciertas acciones federales en el estado.
Según Nueva York, la Administración Trump ya había anunciado que impugnaría estas leyes.
Incluso notificó recientemente su intención formal de presentar una demanda.
Las autoridades estatales consideran esta acción una interferencia directa.
Sostienen que viola principios constitucionales sobre competencias estatales.
Debate constitucional y Décima Enmienda
Hochul y James piden al tribunal una resolución clara sobre el conflicto legal.
Solicitan que se reconozca la protección de estas leyes bajo la Décima Enmienda.
Argumentan que Nueva York tiene derecho soberano a legislar en su territorio.
Esto incluye la regulación de seguridad pública y conducta dentro de sus fronteras.
La demanda sostiene que el intento federal de bloquear estas normas es inconstitucional.
Las autoridades estatales consideran que el caso define el equilibrio de poder.
El proceso judicial ahora deberá determinar los límites entre el gobierno estatal y federal.
Mientras tanto, el enfrentamiento legal entre ambas administraciones continúa escalando.