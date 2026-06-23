Nueva York demanda a Trump por leyes migratorias y control policial

Nueva York demanda a Trump

Leyes migratorias en disputa

Agentes sin identificación cuestionados

El estado de Nueva York presentó este martes una demanda contra la Administración del presidente estadounidense Donald Trump.

El objetivo es defender un conjunto de leyes estatales sobre inmigración y operaciones policiales, según Efe.

La acción legal fue impulsada por la gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general Letitia James.

Ambas acusan al Gobierno federal de amenazar con impugnar estas normativas.

Nueva York demanda a Trump por leyes migratorias

El estado de Nueva York demanda al Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, para defender una serie de leyes que establecen medidas en materia de inmigración y operaciones policiales.https://t.co/cPtaTXIu5e — EFE Noticias (@EFEnoticias) June 23, 2026

Las leyes, según las autoridades estatales, buscan proteger la seguridad pública y la transparencia institucional.

También buscan resguardar recursos estatales y locales en la gestión de la aplicación de la ley.

La demanda abre un nuevo frente de tensión entre Nueva York y la Administración Trump.

Las autoridades estatales sostienen que la respuesta federal vulnera su capacidad legislativa.