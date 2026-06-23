Inmigrantes terminan huelga de hambre en centro migratorio de Nueva Jersey tras denuncias de intimidación

Inmigrantes terminan huelga de hambre

Denuncian intimidación interna

Traslados generan incertidumbre

Los inmigrantes detenidos en el centro de Delaney Hall, en Nueva Jersey, terminaron su huelga de hambre en medio de denuncias de presión y temor a represalias dentro de la instalación.

Además, se dijo que los participantes retomaron la alimentación y sus actividades cotidianas sin lograr mejoras en la comida, la atención médica, el acceso a agua potable ni el fin de los presuntos malos tratos.

La protesta, que comenzó el 22 de mayo, reunió a más de 300 personas, convirtiéndose en una de las acciones más visibles dentro de un centro considerado el más grande de la costa este de EE.UU.

Organizaciones que acompañaron el proceso aseguran que el abandono de la huelga no respondió a un acuerdo, sino a un contexto de intimidación que habría obligado a los detenidos a desistir para evitar castigos.

Traslados y restricciones agravan denuncias

Según activistas, los traslados de varios inmigrantes a centros en distintos estados debilitaron la organización interna y dejaron a muchos sin contacto con sus redes de apoyo.

Los traslados a estados como Texas, Luisiana, California y Arizona generaron incertidumbre sobre el paradero y las condiciones de algunos detenidos.

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En paralelo, las visitas familiares fueron suspendidas durante la huelga y, aunque posteriormente se restablecieron, ahora se realizan con restricciones severas en horarios, duración y acceso limitado a familiares autorizados.

Incluso en fechas significativas como el Día del Padre, varias personas no lograron ingresar al centro, lo que aumentó la frustración de familias que buscaban ver a sus seres queridos tras semanas de tensión.