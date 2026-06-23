Inmigrantes terminan huelga de hambre en centro migratorio de Nueva Jersey tras denuncias de intimidación
Publicado el23/06/2026 a las 07:11
- Inmigrantes terminan huelga de hambre
- Denuncian intimidación interna
- Traslados generan incertidumbre
Los inmigrantes detenidos en el centro de Delaney Hall, en Nueva Jersey, terminaron su huelga de hambre en medio de denuncias de presión y temor a represalias dentro de la instalación.
Además, se dijo que los participantes retomaron la alimentación y sus actividades cotidianas sin lograr mejoras en la comida, la atención médica, el acceso a agua potable ni el fin de los presuntos malos tratos.
La protesta, que comenzó el 22 de mayo, reunió a más de 300 personas, convirtiéndose en una de las acciones más visibles dentro de un centro considerado el más grande de la costa este de EE.UU.
Organizaciones que acompañaron el proceso aseguran que el abandono de la huelga no respondió a un acuerdo, sino a un contexto de intimidación que habría obligado a los detenidos a desistir para evitar castigos.
Traslados y restricciones agravan denuncias
Según activistas, los traslados de varios inmigrantes a centros en distintos estados debilitaron la organización interna y dejaron a muchos sin contacto con sus redes de apoyo.
Los traslados a estados como Texas, Luisiana, California y Arizona generaron incertidumbre sobre el paradero y las condiciones de algunos detenidos.
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En paralelo, las visitas familiares fueron suspendidas durante la huelga y, aunque posteriormente se restablecieron, ahora se realizan con restricciones severas en horarios, duración y acceso limitado a familiares autorizados.
Incluso en fechas significativas como el Día del Padre, varias personas no lograron ingresar al centro, lo que aumentó la frustración de familias que buscaban ver a sus seres queridos tras semanas de tensión.
Vigilancia, enfrentamientos y atención nacional
El conflicto no se limitó al interior del centro, ya que en el exterior se registraron enfrentamientos entre agentes migratorios y manifestantes que mantenían una vigilia permanente en apoyo a los detenidos.
Estas escenas contribuyeron a que la situación atrajera atención nacional, en un contexto más amplio de protestas contra la presencia de autoridades migratorias en distintas ciudades del país.
La vigilancia constante por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas generó un clima de tensión que, según activistas, influyó directamente en el desenlace de la protesta.
El caso de Delaney Hall se convirtió así en un símbolo de las condiciones dentro de los centros de detención y del creciente descontento entre quienes permanecen bajo custodia migratoria.
Denuncian obstáculos para denunciar abusos
Organizaciones también señalaron que los detenidos enfrentan dificultades para comunicarse con representantes políticos que realizan visitas de supervisión al centro.
Entre las condiciones impuestas, se encuentra la firma de documentos en inglés para autorizar reuniones, lo que limita el acceso de quienes no dominan el idioma y reduce la posibilidad de denunciar situaciones internas.
Activistas consideran que estas medidas funcionan como mecanismos de control que desalientan a los inmigrantes a hablar sobre lo que ocurre dentro de las instalaciones.
Además, persiste la preocupación por personas cuyo paradero no ha sido confirmado tras los traslados recientes, lo que alimenta la incertidumbre sobre su estado y las condiciones en las que se encuentran, señaló ‘EFE’ y ‘N+‘.