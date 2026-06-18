Malas noticias: Más de 700 mil niños no reciben asistencia alimentaria SNAP por nueva ley federal
Publicado el18/06/2026 a las 06:17
Cientos de miles de niños han perdido acceso a la asistencia alimentaria SNAP desde que entró en vigor la ley HR 1.
- Informes de varios estados muestran una fuerte caída en la participación infantil del programa, lo que también podría afectar otros beneficios dirigidos a familias de bajos ingresos.
Por qué importa: SNAP es la principal herramienta de asistencia alimentaria del país. Cuando los niños pierden acceso al programa, también pueden quedar en riesgo otros beneficios relacionados con nutrición, salud y educación.
Niños pierden beneficios SNAP: programa de alimentos registra una fuerte caída
Según el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, en los 12 estados que publican datos detallados por edad, más de 700.000 niños dejaron de recibir beneficios SNAP desde la aprobación de la ley republicana HR 1.
- La disminución forma parte de una reducción más amplia de 1.6 millones de beneficiarios de todas las edades en esos estados. Los menores representan casi la mitad de esa caída.
- Por su parte, un análisis de ProPublica encontró cifras similares. De las 1,670,011 personas que dejaron de recibir asistencia alimentaria en los estados analizados, 776.134 eran niños, equivalente al 46% del total.
Los datos contradicen los argumentos de algunos legisladores republicanos que respaldaron la ley y aseguraron que los cambios no afectarían a las poblaciones más vulnerables.
Los cambios en la ley aumentan las dificultades para acceder a cupones SNAP
De acuerdo con el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, parte de la disminución podría estar relacionada con la transferencia de una mayor proporción de los costos del programa SNAP a los estados.
- La redistribución de responsabilidades financieras ha llevado a algunos gobiernos estatales a adoptar medidas que dificultan el acceso al programa para personas elegibles, incluidas familias con niños.
El informe señala que los cambios introducidos por la ley han coincidido con una reducción significativa en la participación del programa, incluso en lugares donde las condiciones económicas no muestran mejoras suficientes para justificar una caída tan pronunciada.
Arizona concentra una de las mayores pérdidas de beneficiarios
Ningún estado refleja mejor esta tendencia que Arizona.
- Según los datos citados por el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, la participación en SNAP cayó un 52% hasta abril, lo que representa más de 470,000 personas menos dentro del programa.
- Entre ellas se encuentran más de 200,000 niños que dejaron de recibir asistencia alimentaria.
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El informe también destaca que la tasa de desempleo en Arizona aumentó después de la promulgación de la ley HR 1, lo que sugiere que la reducción de beneficiarios no responde necesariamente a una mejora del mercado laboral.
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La pérdida de SNAP afecta otros beneficios para niños
Las consecuencias van más allá de la ayuda para comprar alimentos.
- Los niños que pierden SNAP también dejan de tener acceso simplificado al Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC). Asimismo, ya no califican automáticamente para recibir comidas escolares gratuitas.
Los recortes también podrían afectar a escuelas que participan en el Programa de Elegibilidad Comunitaria, el cual permite ofrecer comidas gratuitas a todos los estudiantes en determinados centros educativos.
- Un estudio citado en el análisis estima que cada dólar invertido en SNAP para niños genera un retorno de 62 dólares para la sociedad a lo largo de la vida de esos beneficiarios, gracias a mejores resultados educativos, mayores ingresos en la adultez, mejor salud y una mayor contribución fiscal.
Lo que viene:Expertos y defensores de la nutrición infantil advierten que la pérdida de acceso a SNAP podría tener efectos duraderos sobre cientos de miles de niños y sobre otros programas que dependen de esta asistencia para identificar y apoyar a familias de bajos ingresos.