Malas noticias: Más de 700 mil niños no reciben asistencia alimentaria SNAP por nueva ley federal

Cientos de miles de niños han perdido acceso a la asistencia alimentaria SNAP desde que entró en vigor la ley HR 1.

Informes de varios estados muestran una fuerte caída en la participación infantil del programa, lo que también podría afectar otros beneficios dirigidos a familias de bajos ingresos.

Por qué importa: SNAP es la principal herramienta de asistencia alimentaria del país. Cuando los niños pierden acceso al programa, también pueden quedar en riesgo otros beneficios relacionados con nutrición, salud y educación.

Niños pierden beneficios SNAP: programa de alimentos registra una fuerte caída

Según el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, en los 12 estados que publican datos detallados por edad, más de 700.000 niños dejaron de recibir beneficios SNAP desde la aprobación de la ley republicana HR 1.

La disminución forma parte de una reducción más amplia de 1.6 millones de beneficiarios de todas las edades en esos estados. Los menores representan casi la mitad de esa caída.

Por su parte, un análisis de ProPublica encontró cifras similares. De las 1,670,011 personas que dejaron de recibir asistencia alimentaria en los estados analizados, 776.134 eran niños, equivalente al 46% del total.

Los datos contradicen los argumentos de algunos legisladores republicanos que respaldaron la ley y aseguraron que los cambios no afectarían a las poblaciones más vulnerables.

Los cambios en la ley aumentan las dificultades para acceder a cupones SNAP

De acuerdo con el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, parte de la disminución podría estar relacionada con la transferencia de una mayor proporción de los costos del programa SNAP a los estados.