Precio de gasolina cae por debajo de $4 por primera vez en 4 meses ¿Seguirá bajando?
Publicado el18/06/2026 a las 05:23
Millones de conductores en Estados Unidos recibieron una noticia que no veían desde hace meses.
- El precio promedio nacional de la gasolina regular cayó este jueves por debajo de los 4 dólares por galón por primera vez desde marzo.
- Según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), el precio promedio nacional se ubicó en 3.999 dólares por galón, casi tres centavos menos que el día anterior.
Por qué importa: La gasolina es uno de los gastos más visibles para las familias estadounidenses.
Después de meses de precios elevados, cualquier reducción puede representar un respiro para millones de hogares que todavía enfrentan costos altos en alimentos, vivienda y otros gastos básicos.
La gasolina rompe la barrera y baja a menos de 4 dólares en EE.UU.
La cifra reportada por AAA marca un cambio simbólico para los consumidores.
Durante más de cinco meses, el precio promedio nacional se mantuvo por encima de los 4 dólares por galón debido a las tensiones en el mercado energético mundial.
- Aunque la reducción diaria parece pequeña, representa una tendencia que ha comenzado a consolidarse durante los últimos días.
- El descenso coincide con una mejora en las perspectivas del mercado petrolero y con el optimismo de los inversionistas frente a una posible estabilización del suministro mundial de crudo.
Para muchos conductores, el regreso a precios por debajo de los 4 dólares supone el primer alivio desde que comenzó la escalada provocada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.
Los precios de la gasolina en EE.UU. han caído por debajo de los US$4 el galón por primera vez desde marzo, lo que supone un respiro muy bienvenido para los consumidores tras una interrupción histórica del suministro mundial: https://t.co/HIMFAJXbbD
— Bloomberg Línea (@BloombergLinea_) June 18, 2026
Acuerdo entre Estados Unidos e Irán cambia el panorama energético
La caída de los precios ocurre apenas un día después de que el presidente Donald Trump firmara un memorando de entendimiento con Irán durante una cena celebrada en el Palacio de Versalles, en Francia.
- El acuerdo busca poner fin al conflicto que alteró los mercados energéticos desde finales de febrero y que llevó a Irán a cerrar el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte de petróleo.
El cierre de este corredor afectó aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo, generando incertidumbre entre los mercados y provocando un fuerte aumento tanto en el precio del crudo como en el de la gasolina.
Ahora, la expectativa de una próxima reapertura del estrecho ha mejorado el ánimo de los inversionistas y reducido la presión sobre los precios de la energía.
Caída del petróleo impulsa el alivio en las estaciones de servicio
El principal factor detrás de la baja de la gasolina es el desplome reciente del petróleo.
- Durante los últimos cinco días, el precio del crudo West Texas Intermediate (WTI) cayó hasta los 74.1 dólares por barril, según OilPrice. Se trata del nivel más bajo registrado desde el inicio del conflicto.
La relación es directa: cuando baja el precio del petróleo, las refinerías pagan menos por la materia prima utilizada para producir combustibles. Con el tiempo, esa reducción suele trasladarse a las estaciones de servicio y beneficia a los consumidores.
Aunque el petróleo todavía se encuentra más de un 30% por encima de los niveles previos a la guerra, la tendencia reciente apunta a una moderación de los costos energéticos.
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Lo que muestran las cifras de los últimos meses
La evolución de los precios durante 2026 refleja claramente cómo la crisis energética impactó el bolsillo de los estadounidenses.
- A comienzos de año, el petróleo WTI rondaba los 58 dólares por barril y la gasolina se ubicaba cerca de 2.87 dólares por galón. A medida que aumentaban las tensiones en Medio Oriente y se restringía el suministro mundial, ambos indicadores comenzaron a subir con fuerza.
- Para mayo, el petróleo había llegado a acercarse a los 100 dólares por barril, mientras que la gasolina alcanzó un promedio de 4.56 dólares por galón, uno de los niveles más altos del año.
La reciente caída de ambos precios sugiere que el mercado está reaccionando positivamente a las perspectivas de paz y a la posible normalización del comercio energético internacional.
Lo que viene: Los próximos días serán clave para determinar si la tendencia a la baja continúa. Los mercados seguirán atentos a la implementación del acuerdo entre Estados Unidos e Irán y a la reapertura efectiva del estrecho de Ormuz.