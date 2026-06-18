Precio de gasolina cae por debajo de $4 por primera vez en 4 meses ¿Seguirá bajando?

Millones de conductores en Estados Unidos recibieron una noticia que no veían desde hace meses.

El precio promedio nacional de la gasolina regular cayó este jueves por debajo de los 4 dólares por galón por primera vez desde marzo.

por primera vez desde marzo. Según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), el precio promedio nacional se ubicó en 3.999 dólares por galón, casi tres centavos menos que el día anterior.

Por qué importa: La gasolina es uno de los gastos más visibles para las familias estadounidenses.

Después de meses de precios elevados, cualquier reducción puede representar un respiro para millones de hogares que todavía enfrentan costos altos en alimentos, vivienda y otros gastos básicos.

La gasolina rompe la barrera y baja a menos de 4 dólares en EE.UU.

La cifra reportada por AAA marca un cambio simbólico para los consumidores.

Durante más de cinco meses, el precio promedio nacional se mantuvo por encima de los 4 dólares por galón debido a las tensiones en el mercado energético mundial.

Aunque la reducción diaria parece pequeña, representa una tendencia que ha comenzado a consolidarse durante los últimos días.

El descenso coincide con una mejora en las perspectivas del mercado petrolero y con el optimismo de los inversionistas frente a una posible estabilización del suministro mundial de crudo.

Para muchos conductores, el regreso a precios por debajo de los 4 dólares supone el primer alivio desde que comenzó la escalada provocada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.