Nike reúne a Cristiano, Mbappé, LeBron y Kim Kardashian para el Mundial 2026

A pocos días del inicio del Mundial 2026, Nike presentó su nuevo comercial titulado Rip The Script, una campaña publicitaria que reúne a algunas de las mayores estrellas del deporte y el entretenimiento.

La producción apuesta por un enfoque diferente a los tradicionales anuncios mundialistas, mezclando humor, improvisación y figuras reconocidas a nivel global.

Cristiano, Mbappé y Raúl Jiménez encabezan el elenco

Entre los futbolistas que aparecen en el comercial destacan:

Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé

Raúl Jiménez

Vinícius Júnior

Erling Haaland

Virgil van Dijk

Ronaldinho

Zlatan Ibrahimović

Wayne Rooney

Federico Valverde

La campaña también incluye a figuras que ni siquiera participarán en el Mundial, como Cole Palmer y Estêvão Willian.

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Kim Kardashian y LeBron también aparecen

Nike fue más allá del fútbol y sumó celebridades de otras disciplinas y del mundo del espectáculo.