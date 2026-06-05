Nike reúne a Cristiano, Mbappé, LeBron y Kim Kardashian para el Mundial 2026
Publicado el04/06/2026 a las 19:06
A pocos días del inicio del Mundial 2026, Nike presentó su nuevo comercial titulado Rip The Script, una campaña publicitaria que reúne a algunas de las mayores estrellas del deporte y el entretenimiento.
La producción apuesta por un enfoque diferente a los tradicionales anuncios mundialistas, mezclando humor, improvisación y figuras reconocidas a nivel global.
Cristiano, Mbappé y Raúl Jiménez encabezan el elenco
Entre los futbolistas que aparecen en el comercial destacan:
- Cristiano Ronaldo
- Kylian Mbappé
- Raúl Jiménez
- Vinícius Júnior
- Erling Haaland
- Virgil van Dijk
- Ronaldinho
- Zlatan Ibrahimović
- Wayne Rooney
- Federico Valverde
La campaña también incluye a figuras que ni siquiera participarán en el Mundial, como Cole Palmer y Estêvão Willian.
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Kim Kardashian y LeBron también aparecen
Nike fue más allá del fútbol y sumó celebridades de otras disciplinas y del mundo del espectáculo.
Entre ellas destacan:
- LeBron James
- Kim Kardashian
- Travis Scott
- Young Miko
- Ted Lasso
Una batalla de marcas rumbo al Mundial
La rivalidad entre Nike y Adidas quedó reflejada incluso dentro del comercial.
Algunos futbolistas aparecen utilizando ropa genérica sin referencias visibles a sus selecciones o patrocinadores, una estrategia utilizada para evitar conflictos comerciales.
Con «Rip The Script», Nike busca posicionarse nuevamente en el centro de la conversación mundialista a pocas semanas del torneo más esperado del planeta.
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