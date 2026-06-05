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Nike reúne a Cristiano, Mbappé, LeBron y Kim Kardashian para el Mundial 2026
Nike presentó “Rip The Script” para el Mundial 2026 con Cristiano Ronaldo, Mbappé, Raúl Jiménez y Kim Kardashian. Messi no aparece.
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Nike reúne a Cristiano, Mbappé, LeBron y Kim Kardashian para el Mundial 2026

Publicado el04/06/2026 a las 19:06

A pocos días del inicio del Mundial 2026, Nike presentó su nuevo comercial titulado Rip The Script, una campaña publicitaria que reúne a algunas de las mayores estrellas del deporte y el entretenimiento.

La producción apuesta por un enfoque diferente a los tradicionales anuncios mundialistas, mezclando humor, improvisación y figuras reconocidas a nivel global.

Cristiano, Mbappé y Raúl Jiménez encabezan el elenco

Entre los futbolistas que aparecen en el comercial destacan:

  • Cristiano Ronaldo
  • Kylian Mbappé
  • Raúl Jiménez
  • Vinícius Júnior
  • Erling Haaland
  • Virgil van Dijk
  • Ronaldinho
  • Zlatan Ibrahimović
  • Wayne Rooney
  • Federico Valverde

La campaña también incluye a figuras que ni siquiera participarán en el Mundial, como Cole Palmer y Estêvão Willian.

Ver este video en su propia página →

Kim Kardashian y LeBron también aparecen

Foto: Nike

Nike fue más allá del fútbol y sumó celebridades de otras disciplinas y del mundo del espectáculo.

Entre ellas destacan:

  • LeBron James
  • Kim Kardashian
  • Travis Scott
  • Young Miko
  • Ted Lasso

Una batalla de marcas rumbo al Mundial

La rivalidad entre Nike y Adidas quedó reflejada incluso dentro del comercial.

Algunos futbolistas aparecen utilizando ropa genérica sin referencias visibles a sus selecciones o patrocinadores, una estrategia utilizada para evitar conflictos comerciales.

Con «Rip The Script», Nike busca posicionarse nuevamente en el centro de la conversación mundialista a pocas semanas del torneo más esperado del planeta.

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