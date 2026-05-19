Cristiano Ronaldo lidera la lista de Portugal para el Mundial 2026
Publicado el19/05/2026 a las 03:55
La Selección de Portugal presentó oficialmente su convocatoria para el Mundial 2026.
El técnico Roberto Martínez reveló una lista de 27 futbolistas encabezada por Cristiano Ronaldo.
Cristiano va por su sexto Mundial
A sus 41 años, Cristiano Ronaldo disputará su sexta Copa del Mundo, ampliando aún más su histórica trayectoria con Portugal.
La selección lusa llega como una de las favoritas para competir por el campeonato gracias a una generación llena de talento y experiencia.
Una convocatoria llena de figuras
Entre los nombres más destacados aparecen:
- Bruno Fernandes
- Bernardo Silva
- Rafael Leão
- Vitinha
- Rúben Dias
Portugal todavía hará un recorte
Roberto Martínez convocó inicialmente a cuatro porteros, aunque antes del cierre oficial deberá reducir la lista a 26 jugadores.
El grupo de Portugal
Portugal quedó ubicado en el Grupo K junto a:
- Colombia
- República Democrática del Congo
- Uzbekistán
Objetivo: conquistar el Mundial
Portugal buscará aprovechar la experiencia de Cristiano y el gran momento de varias de sus estrellas europeas para pelear por la primera Copa del Mundo de su historia.
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