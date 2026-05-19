Cristiano Ronaldo lidera la lista de Portugal para el Mundial 2026

La Selección de Portugal presentó oficialmente su convocatoria para el Mundial 2026.

El técnico Roberto Martínez reveló una lista de 27 futbolistas encabezada por Cristiano Ronaldo.

Cristiano va por su sexto Mundial

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo disputará su sexta Copa del Mundo, ampliando aún más su histórica trayectoria con Portugal.

La selección lusa llega como una de las favoritas para competir por el campeonato gracias a una generación llena de talento y experiencia.

Una convocatoria llena de figuras

Entre los nombres más destacados aparecen: