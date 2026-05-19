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Cristiano Ronaldo lidera la lista de Portugal para el Mundial 2026
Portugal anunció su convocatoria para el Mundial 2026 con Cristiano Ronaldo liderando a una de las selecciones favoritas.
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Cristiano Ronaldo lidera la lista de Portugal para el Mundial 2026

Publicado el19/05/2026 a las 03:55

La Selección de Portugal presentó oficialmente su convocatoria para el Mundial 2026.

El técnico Roberto Martínez reveló una lista de 27 futbolistas encabezada por Cristiano Ronaldo.

Cristiano va por su sexto Mundial

Portugal, Cristiano Ronaldo
FOTO: EFE

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo disputará su sexta Copa del Mundo, ampliando aún más su histórica trayectoria con Portugal.

La selección lusa llega como una de las favoritas para competir por el campeonato gracias a una generación llena de talento y experiencia.

Una convocatoria llena de figuras

Entre los nombres más destacados aparecen:

  • Bruno Fernandes
  • Bernardo Silva
  • Rafael Leão
  • Vitinha
  • Rúben Dias

Portugal todavía hará un recorte

Roberto Martínez convocó inicialmente a cuatro porteros, aunque antes del cierre oficial deberá reducir la lista a 26 jugadores.

El grupo de Portugal

Portugal quedó ubicado en el Grupo K junto a:

  • Colombia
  • República Democrática del Congo
  • Uzbekistán

Objetivo: conquistar el Mundial

Portugal buscará aprovechar la experiencia de Cristiano y el gran momento de varias de sus estrellas europeas para pelear por la primera Copa del Mundo de su historia.

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