Fallece Elsa Aguirre, primera actriz e ícono del Cine de Oro mexicano, a los 95 años
Publicado el15/07/2026 a las 08:42
- Falleció la gran diva del cine.
- Recordó a Joaquín Pardavé al final.
- Sufrió la pérdida de su hijo.
El mundo del espectáculo y del cine mexicano se encuentra de luto tras confirmarse el lamentable fallecimiento de la primera actriz Elsa Aguirre, una de las últimas grandes leyendas y divas de la Época de Oro del cine nacional. A los 95 años de edad, la emblemática artista trascendió la noche del martes 14 de julio de 2026 en su residencia ubicada en Cuernavaca, Morelos, según lo informado oficialmente por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) en las primeras horas del miércoles 15 de julio.
De acuerdo con reportes de la redacción de N+, la triste noticia se compartió originalmente a través del perfil oficial de Facebook de la actriz, donde se detalló que partió rodeada de amor y de la total atención de sus seres queridos en la tranquilidad de su hogar.
Muere Elsa Aguirre: Su trayectoria en la Época de Oro
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Originaria de Chihuahua, Elsa Irma Aguirre Juárez comenzó su camino a la fama tras participar en un concurso de belleza que le abrió de par en par las puertas de la industria cinematográfica de la Ciudad de México. Su innegable talento dramático, elegancia y magnética presencia en la pantalla grande la convirtieron rápidamente en una de las protagonistas más cotizadas y respetadas de las décadas de 1940 y 1950. Como lo destacó la ANDI, su rostro fue catalogado históricamente como uno de los más bellos y perfectos que ha registrado la pantalla grande en el país.
A lo largo de más de cuatro décadas de exitosa trayectoria, Elsa Aguirre formó parte de algunas de las películas más representativas de la cinematografía nacional, compartiendo créditos con las máximas figuras de la época; entre sus trabajos más recordados destacan títulos icónicos como Ojos de juventud, Lluvia roja, La mujer que yo amé, Cuatro noches contigo, Cuidado con el amor, La estatua de carne, La perversa, Sólo de noche vienes, Vainilla, bronce y morir, Casa de mujeres y Albur de amor, siendo esta última una de sus producciones finales en la pantalla grande.
Tras su retiro de los escenarios del cine, la televisión y el teatro, la diva optó por mantener un perfil sumamente discreto y alejado de los reflectores, realizando únicamente apariciones de forma ocasional para recibir merecidos homenajes a su trayectoria artística.
Su último video: ¿Presentía su muerte?
La última publicación realizada en las redes sociales de la primera actriz adquirió un matiz sumamente emotivo e impactante para sus seguidores, ya que fue compartida apenas unas horas antes de que se confirmara su deceso. Según reportó N+ y el portal de TVNotas, en el perfil de Facebook de Elsa Aguirre se subió un video en el marco del próximo 71 aniversario luctuoso del primer actor Joaquín Pardavé.
En este metraje, Aguirre recordó con enorme cariño a su antiguo compañero de trabajo y relató su experiencia filmando Don Simón de Lira en 1946, la primera película que realizaron juntos y cuya cinta lamentablemente se perdió durante el trágico incendio de la Cineteca Nacional en 1982. Asimismo, rememoró sus colaboraciones en Los viejos somos así (1948) y la clásica Ojos de juventud. Tras su partida, cientos de admiradores inundaron la publicación con sentidos mensajes de despedida, asombrados por la coincidencia temporal de este emotivo homenaje realizado poco antes de su propio fallecimiento.
La muerte de su hijo: Su mayor dolor
A pesar de las glorias y éxitos que cosechó en los escenarios, la vida personal de Elsa Aguirre estuvo profundamente marcada por episodios de gran dolor.
El golpe más devastador de su existencia fue la muerte de su único hijo, Hugo Morado, nacido en 1965. Hugo fue fruto de su matrimonio en 1959 con el periodista Armando Rodríguez Morado, una relación sumamente destructiva de la que la actriz tuvo que huir debido a graves episodios de violencia intrafamiliar y abusos mientras se encontraba embarazada.
Como lo relató la propia Elsa Aguirre en íntimas entrevistas otorgadas a la periodista Pati Chapoy y en el programa de televisión El minuto que cambió mi destino, Hugo mostró desde la infancia una gran inteligencia y un talento innato para la actuación. Sin embargo, tras una única y muy exitosa participación especial a los cuatro años de edad en la obra teatral Reinar después de morir, la actriz decidió que su prioridad debía ser que él estudiara, impidiéndole continuar en el medio artístico para evitar consentirlo en exceso.
Con el paso de los años, Hugo comenzó a involucrarse en conductas de alto riesgo y a buscar constantemente la adrenalina y el peligro, sufriendo múltiples choques que lo llevaron al hospital en reiteradas ocasiones.
En 1996, a la corta edad de 30 años, Hugo sufrió un brutal accidente automovilístico que su cuerpo no pudo resistir, falleciendo en el hospital. Elsa Aguirre recordó que estuvo a su lado en ese doloroso instante y agradeció a Dios ver en el rostro de su hijo una profunda expresión de paz, asumiendo su rol de madre como el de una gran lección de vida.
Hoy el país entero rinde tributo a una estrella que jamás se apagará. Descanse en paz, Elsa Aguirre.
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