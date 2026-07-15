Fallece Elsa Aguirre, primera actriz e ícono del Cine de Oro mexicano, a los 95 años

Falleció la gran diva del cine.

Recordó a Joaquín Pardavé al final.

Sufrió la pérdida de su hijo.

El mundo del espectáculo y del cine mexicano se encuentra de luto tras confirmarse el lamentable fallecimiento de la primera actriz Elsa Aguirre, una de las últimas grandes leyendas y divas de la Época de Oro del cine nacional. A los 95 años de edad, la emblemática artista trascendió la noche del martes 14 de julio de 2026 en su residencia ubicada en Cuernavaca, Morelos, según lo informado oficialmente por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) en las primeras horas del miércoles 15 de julio.

De acuerdo con reportes de la redacción de N+, la triste noticia se compartió originalmente a través del perfil oficial de Facebook de la actriz, donde se detalló que partió rodeada de amor y de la total atención de sus seres queridos en la tranquilidad de su hogar.

Muere Elsa Aguirre: Su trayectoria en la Época de Oro

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Originaria de Chihuahua, Elsa Irma Aguirre Juárez comenzó su camino a la fama tras participar en un concurso de belleza que le abrió de par en par las puertas de la industria cinematográfica de la Ciudad de México. Su innegable talento dramático, elegancia y magnética presencia en la pantalla grande la convirtieron rápidamente en una de las protagonistas más cotizadas y respetadas de las décadas de 1940 y 1950. Como lo destacó la ANDI, su rostro fue catalogado históricamente como uno de los más bellos y perfectos que ha registrado la pantalla grande en el país.

A lo largo de más de cuatro décadas de exitosa trayectoria, Elsa Aguirre formó parte de algunas de las películas más representativas de la cinematografía nacional, compartiendo créditos con las máximas figuras de la época; entre sus trabajos más recordados destacan títulos icónicos como Ojos de juventud, Lluvia roja, La mujer que yo amé, Cuatro noches contigo, Cuidado con el amor, La estatua de carne, La perversa, Sólo de noche vienes, Vainilla, bronce y morir, Casa de mujeres y Albur de amor, siendo esta última una de sus producciones finales en la pantalla grande.

Tras su retiro de los escenarios del cine, la televisión y el teatro, la diva optó por mantener un perfil sumamente discreto y alejado de los reflectores, realizando únicamente apariciones de forma ocasional para recibir merecidos homenajes a su trayectoria artística.