Grupo Firme de luto: fallece el padre de Abraham Luna y conmueve a sus seguidores

Luto en Grupo Firme

Fallece padre de vocalista

Fans envían condolencias

El mundo del regional mexicano se estremeció el pasado 30 de mayo tras confirmarse el fallecimiento del padre de Abraham Luna, vocalista e integrante de Grupo Firme, noticia que rápidamente generó reacciones en redes sociales.

La información fue difundida a través de Instagram mediante una esquela compartida por TJ Comunica, donde se dio a conocer el deceso que afecta de manera directa al cantante.

En el mensaje se expresó públicamente el apoyo hacia el artista y su familia en este momento de duelo, provocando una ola de comentarios de solidaridad por parte de seguidores.

La noticia colocó el nombre de Grupo Firme entre las principales tendencias digitales, mientras fanáticos del género enviaban muestras de cariño y respaldo a uno de sus integrantes.

El mensaje que confirmó la muerte

Dicho comunicado difundido en redes sociales incluyó palabras de consuelo dirigidas a Abraham Luna y a sus seres queridos por la pérdida de su padre.

«El equipo de TJ Comunica extiende sus condolencias a Abraham Luna, cantante de Grupo Firme, y a su familia por el fallecimiento de su padre, deseándoles fortaleza y una pronta resignación. Descanse en paz», se lee en la publicación compartida en Instagram.

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Posteriormente, el mensaje reiteró el acompañamiento en este momento complicado, destacando el impacto emocional que atraviesa el vocalista de la agrupación.

«La familia Lagunas, el equipo de TJ Comunica y México Comunica envía un abrazo a Abraham Luna, cantante e integrante de Grupo Firme, y a su familia ante la pérdida de su querido padre. Que encuentren fortaleza en los recuerdos compartidos, el amor de sus seres queridos y el legado que deja en sus vidas. Nuestro más sentido pésame y deseos de pronta resignación. Descanse en paz», añadieron.