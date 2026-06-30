Triste noticia. Muere actriz venezolana, su hija y su nieto tras los devastadores terremotos en Venezuela

Fallece la actriz Gabriela Fleritt.

Encuentran cuerpos tras cinco días.

Sobrevive únicamente un nieto menor.

El panorama tras los sismos en territorio venezolano continúa arrojando desenlaces desgarradores para el mundo del espectáculo.

Luego de cinco días de una angustiosa e ininterrumpida búsqueda, la familia de la reconocida actriz y comediante venezolana, Gabriela Fleritt, confirmó el hallazgo sin vida de la artista.

Junto a ella, lamentablemente también fallecieron su hija, Andrea Laya, y uno de sus dos pequeños nietos, de nombre Mariano.

La tragedia se suscita en medio de un desastre natural que, de acuerdo con las cifras oficiales compartidas hasta la fecha, ya ha arrebatado la vida de alrededor de mil 450 ciudadanos venezolanos.

Un arduo operativo familiar entre los escombros

La comediante venezolana Gabriela Fleritt, su hija y su nieto fallecieron luego del colapso de su edificio en La Guaira por los sismos del pasado miércoles.https://t.co/eC2foRECoA — NMás (@nmas) June 29, 2026

La incertidumbre para los seres queridos de la comediante comenzó el pasado 24 de junio, fecha en que los terremotos sacudieron al país y se perdió por completo el contacto con cuatro integrantes de la familia: Gabriela, su hija Andrea y los dos hijos menores de la joven, Mariano y Sebastián.

El principal promotor de las labores de localización fue el sobrino de la actriz, Eduardo Fleritt.

A través de desgarradores mensajes en sus redes sociales, el joven solicitó reiteradamente el apoyo de la ciudadanía para que acudieran a la Residencia Las Palmas, una edificación ubicada cerca de la parroquia Macuto, en el estado de La Guaira, la zona que ha sido catalogada como la más afectada por el siniestro y donde la actriz habitaba.