Triste noticia. Muere actriz venezolana, su hija y su nieto tras los devastadores terremotos en Venezuela
Publicado el29/06/2026 a las 16:26
- Fallece la actriz Gabriela Fleritt.
- Encuentran cuerpos tras cinco días.
- Sobrevive únicamente un nieto menor.
El panorama tras los sismos en territorio venezolano continúa arrojando desenlaces desgarradores para el mundo del espectáculo.
Luego de cinco días de una angustiosa e ininterrumpida búsqueda, la familia de la reconocida actriz y comediante venezolana, Gabriela Fleritt, confirmó el hallazgo sin vida de la artista.
Junto a ella, lamentablemente también fallecieron su hija, Andrea Laya, y uno de sus dos pequeños nietos, de nombre Mariano.
La tragedia se suscita en medio de un desastre natural que, de acuerdo con las cifras oficiales compartidas hasta la fecha, ya ha arrebatado la vida de alrededor de mil 450 ciudadanos venezolanos.
Un arduo operativo familiar entre los escombros
La comediante venezolana Gabriela Fleritt, su hija y su nieto fallecieron luego del colapso de su edificio en La Guaira por los sismos del pasado miércoles.https://t.co/eC2foRECoA
— NMás (@nmas) June 29, 2026
La incertidumbre para los seres queridos de la comediante comenzó el pasado 24 de junio, fecha en que los terremotos sacudieron al país y se perdió por completo el contacto con cuatro integrantes de la familia: Gabriela, su hija Andrea y los dos hijos menores de la joven, Mariano y Sebastián.
El principal promotor de las labores de localización fue el sobrino de la actriz, Eduardo Fleritt.
A través de desgarradores mensajes en sus redes sociales, el joven solicitó reiteradamente el apoyo de la ciudadanía para que acudieran a la Residencia Las Palmas, una edificación ubicada cerca de la parroquia Macuto, en el estado de La Guaira, la zona que ha sido catalogada como la más afectada por el siniestro y donde la actriz habitaba.
Desesperación de la familia tras sismo: Muere actriz terremoto Venezuela
Familiares de la actriz, locutora y humorista venezolana Gabriela Fleritt confirmaron su fallecimiento, junto al de su hija y su nieto, tras los terremotos que afectaron Venezuela el pasado 24 de junio. pic.twitter.com/l7QiwMavwk
— JP+ (@jpmasespanol) June 30, 2026
La desesperación de la familia escaló debido a la falta de apoyo gubernamental en la estructura siniestrada.
Todavía durante la jornada del domingo 28 de junio, Eduardo Fleritt denunció públicamente la enorme impotencia que sentía junto a su padre y tíos, al notar que ellos eran de los pocos que removían las estructuras colapsadas.
Mientras que un edificio colindante contaba con la asistencia de aproximadamente 100 personas y el resguardo de las autoridades locales, en la Residencia Las Palmas únicamente se encontraban ocho personas intentando remover los bloques pesados utilizando solamente sus uñas, dientes, mandarrias y una profunda convicción.
Confirmación del deceso y un único sobreviviente
🔴 GABRIELA FLERITT 1971-2026 🌹➕ pic.twitter.com/ibVC8apV9e
— COMUNICACIÓN DIGITAL EC (@SamuelVeraZamo1) June 28, 2026
Para ese momento, los rescatistas de la familia ya habían logrado localizar con vida al nieto mayor de la actriz, el pequeño Sebastián. Los parientes mantenían viva la esperanza de que los otros tres miembros faltantes se hubieran resguardado en algún refugio de la zona para protegerse de las réplicas.
No obstante, las ilusiones se desvanecieron durante la medianoche, cuando el propio Eduardo anunció oficialmente que los cuerpos de Gabriela, Andrea y el pequeño Mariano habían sido recuperados sin signos vitales, gracias a la confirmación de los familiares y vecinos que permanecían en el sitio de los hechos.
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A través de un comunicado oficial, Eduardo Fleritt agradeció profundamente todas las muestras de solidaridad recibidas a lo largo de las últimas jornadas.
De igual manera, externó que la prioridad absoluta para toda la familia de ahora en adelante consistirá en unirse para brindar amor, protección y cuidado total al pequeño Sebastián Landi, el único hijo de Andrea que logró sobrevivir a la catástrofe.