Así quedó la carrera por el Senado en Georgia tras la segunda vuelta de las primarias republicanas
Publicado el16/06/2026 a las 16:13
- Collins derrota a Dooley
- Trump respalda a Collins
- Ossoff enfrentará nuevo rival
La carrera por uno de los escaños más observados del Senado de Estados Unidos ya tiene definido al candidato republicano, según Atlanta News First.
El representante federal Mike Collins ganó la segunda vuelta de las primarias republicanas en Georgia y será quien enfrente al senador demócrata Jon Ossoff en las elecciones de noviembre.
Por qué importa: Los republicanos consideran el escaño de Ossoff una de sus principales oportunidades de crecimiento en el Senado.
La contienda en Georgia se perfila como una de las más seguidas del país durante el próximo ciclo electoral.
Mike Collins gana la segunda vuelta republicana
US Rep. Mike Collins will win the Republican nomination for Senate in Georgia, CNN’s Decision Desk projects. Collins, who owns a trucking company and is the son of a former congressman, has represented Georgia’s 10th Congressional District since 2023. https://t.co/0xMkFT4BXq pic.twitter.com/Rud7I8bgdB
— CNN (@CNN) June 17, 2026
Collins derrotó a Derek Dooley en la segunda vuelta celebrada el martes por la noche.
El congresista se ha presentado durante la campaña como un “guerrero de MAGA”, alineándose con el movimiento político impulsado por el presidente Donald Trump.
La segunda vuelta fue necesaria después de que ninguno de los aspirantes lograra obtener la mayoría absoluta en las primarias republicanas realizadas el mes pasado.
En aquella elección, Collins terminó en primer lugar. Dooley ocupó la segunda posición. El representante federal Buddy Carter quedó tercero.
Al no alcanzarse una mayoría suficiente, los dos candidatos más votados avanzaron a la segunda ronda.
El resultado del martes confirmó a Collins como el candidato republicano para noviembre.
Trump y Kemp respaldaron a candidatos distintos
Rep. Mike Collins won the Republican primary runoff for Senate in Georgia. He will face Senator Jon Ossoff in the fall. https://t.co/PA6adu4dpO
— The New York Times (@nytimes) June 17, 2026
La contienda también estuvo marcada por respaldos políticos de alto perfil.
El domingo previo a la votación, el presidente Donald Trump anunció su apoyo a Collins.
Por otro lado, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, había expresado anteriormente su respaldo a Derek Dooley.
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Dooley llegó a la carrera con reconocimiento público debido a su apellido.
Es hijo de Vince Dooley, histórica figura del fútbol americano y del atletismo de la Universidad de Georgia, ya fallecido.
La competencia entre Collins y Dooley representó dos opciones distintas dentro del Partido Republicano, con apoyos importantes de figuras influyentes tanto a nivel estatal como nacional.
Finalmente, los votantes republicanos se inclinaron por Collins, quien obtuvo la nominación para enfrentar a Ossoff.
Georgia será un campo de batalla clave
Antes de que la carrera tomara forma, dirigentes republicanos nacionales intentaron convencer a Brian Kemp de postularse al Senado.
Sin embargo, esos esfuerzos no tuvieron éxito.
Una vez que Kemp anunció que no participaría en la elección, varios aspirantes entraron rápidamente en la contienda.
Buddy Carter y Mike Collins lanzaron sus campañas de inmediato.
Posteriormente se sumó Derek Dooley.
Ahora, con la nominación republicana definida, la atención se traslada a la elección general.
Jon Ossoff buscará conservar su escaño en representación del Partido Demócrata.
Mientras tanto, Collins intentará arrebatarlo para los republicanos.
Actualmente, los republicanos cuentan con una mayoría de 52 a 48 escaños en el Senado de Estados Unidos.
Por esa razón, el partido considera la elección en Georgia como una oportunidad importante para fortalecer su posición en la cámara alta.