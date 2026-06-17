Así quedó la carrera por el Senado en Georgia tras la segunda vuelta de las primarias republicanas

Collins derrota a Dooley

Trump respalda a Collins

Ossoff enfrentará nuevo rival

La carrera por uno de los escaños más observados del Senado de Estados Unidos ya tiene definido al candidato republicano, según Atlanta News First.

El representante federal Mike Collins ganó la segunda vuelta de las primarias republicanas en Georgia y será quien enfrente al senador demócrata Jon Ossoff en las elecciones de noviembre.

Por qué importa: Los republicanos consideran el escaño de Ossoff una de sus principales oportunidades de crecimiento en el Senado.

La contienda en Georgia se perfila como una de las más seguidas del país durante el próximo ciclo electoral.

Mike Collins gana la segunda vuelta republicana

US Rep. Mike Collins will win the Republican nomination for Senate in Georgia, CNN’s Decision Desk projects. Collins, who owns a trucking company and is the son of a former congressman, has represented Georgia’s 10th Congressional District since 2023. https://t.co/0xMkFT4BXq pic.twitter.com/Rud7I8bgdB — CNN (@CNN) June 17, 2026

Collins derrotó a Derek Dooley en la segunda vuelta celebrada el martes por la noche.

El congresista se ha presentado durante la campaña como un “guerrero de MAGA”, alineándose con el movimiento político impulsado por el presidente Donald Trump.

La segunda vuelta fue necesaria después de que ninguno de los aspirantes lograra obtener la mayoría absoluta en las primarias republicanas realizadas el mes pasado.

En aquella elección, Collins terminó en primer lugar. Dooley ocupó la segunda posición. El representante federal Buddy Carter quedó tercero.

Al no alcanzarse una mayoría suficiente, los dos candidatos más votados avanzaron a la segunda ronda.

El resultado del martes confirmó a Collins como el candidato republicano para noviembre.