La candidata Ashley Litwin Diego aprovecha la fiebre del Mundial para enviar mensaje clave

Ashley Litwin Diego celebró la inauguración del Mundial en Miami mientras impulsa su candidatura para representar al Distrito 106 de Florida.

Celebró inauguración del Mundial

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Revela a que equipo apoya además de Estados Unidos. La fiebre del Mundial ya se siente con fuerza en Estados Unidos. Miles de aficionados se han reunido en distintos puntos del país para respaldar a sus selecciones y celebrar el inicio del torneo. Uno de esos escenarios fue Lummus Park, donde se realizaron actividades relacionadas con la inauguración mundialista. Ashley Litwin Diego celebra el Mundial en Miami Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ashley Litwin Diego (@ashleylitwindiego) Entre los asistentes estuvo Ashley Litwin Diego, quien conversó con las cámaras de MundoNOW mientras participaba en los festejos. Durante la entrevista, la abogada confesó que apoya a otra selección durante este torneo, y lo hace gracias a su esposo. Litwin Diego mencionó que de igual manera apoya a la selección de España, ya que su esposo que es de origen cubano, admira a la joven estrella Lamine Yamal.

Una figura comprometida con su comunidad Ashley Litwin Diego es una abogada destacada, madre, líder de una organización sin fines de lucro y sobreviviente de cáncer de mama. Actualmente se postula para representar al Distrito 106 de la Cámara de Representantes de Florida. TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump respalda a Mike Collins para el Senado en Georgia Durante casi 20 años ha considerado a Surfside y Miami Beach como su hogar. Allí vive junto a su esposo, un inmigrante cubano, y ambos están criando a su familia. Su trayectoria profesional está marcada por la defensa de los derechos constitucionales. Cuenta con casi dos décadas de experiencia trabajando en esta área. Ahora busca trasladar ese compromiso al ámbito legislativo. Su propuesta se basa en la justicia, la defensa de un mejor futuro para los niños y una visión centrada en la compasión.

Una carrera construida fuera de la política Ashley destaca por no provenir de la política tradicional. Su carrera se ha desarrollado como abogada, defensora en apelaciones y líder de una organización sin fines de lucro. A lo largo de los años ha sido reconocida por su capacidad para enfrentar desafíos complejos y por mantener una actitud perseverante ante las dificultades. También ha construido una reputación basada en el respeto hacia las personas y en la búsqueda de soluciones pragmáticas, según su página oficial. Su experiencia profesional le ha permitido trabajar de cerca con distintas problemáticas y comprender las necesidades de quienes requieren apoyo y representación.