México aplasta a Serbia y llega encendido al Mundial 2026
Publicado el04/06/2026 a las 19:17
La Selección de México cerró su preparación para el Mundial 2026 con una contundente goleada 5-1 sobre Selección de Serbia en el Estadio Nemesio Diez.
El equipo dirigido por Javier Aguirre mostró contundencia ofensiva y dejó buenas sensaciones a pocos días del inicio de la Copa del Mundo.
Serbia sorprendió, pero México reaccionó
Pese al dominio mexicano en los primeros minutos, Serbia abrió el marcador al minuto 19 gracias a Petar Stanic, quien aprovechó una confusión defensiva entre Johan Vásquez y Jesús Gallardo.
La reacción del Tri no tardó en llegar.
Johan Vásquez lideró la remontada
Al minuto 34, Johan Vásquez empató el encuentro con un potente cabezazo tras un servicio de Brian Gutiérrez.
Antes del descanso, Serbia cometió un increíble autogol luego de una mala comunicación entre el defensa Stefan Bukinac y su portero Filip Stankovic, permitiendo que México se fuera al descanso con ventaja de 2-1.
Raúl Jiménez sigue haciendo historia
En la segunda mitad, Raúl Jiménez amplió la ventaja al empujar un balón que había impactado en el poste tras un disparo de Julián Quiñones.
Con el tanto, Jiménez llegó a 45 goles con la selección mexicana.
Posteriormente, Serbia volvió a marcar en propia puerta gracias a Adem Avdic para el 4-1.
Luis Chávez cerró la goleada
El mediocampista Luis Chávez puso cifras definitivas con un potente disparo desde fuera del área para sellar el 5-1.
México llega motivado al Mundial
Aunque Serbia mostró un nivel muy por debajo de lo esperado, México cumplió con autoridad y llegará con confianza a su debut mundialista.
El próximo reto del Tri será ante Selección de Sudáfrica, encuentro en el que volverá a partir como favorito.
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