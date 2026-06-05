México aplasta a Serbia y llega encendido al Mundial 2026

La Selección de México cerró su preparación para el Mundial 2026 con una contundente goleada 5-1 sobre Selección de Serbia en el Estadio Nemesio Diez.

El equipo dirigido por Javier Aguirre mostró contundencia ofensiva y dejó buenas sensaciones a pocos días del inicio de la Copa del Mundo.

Serbia sorprendió, pero México reaccionó

Pese al dominio mexicano en los primeros minutos, Serbia abrió el marcador al minuto 19 gracias a Petar Stanic, quien aprovechó una confusión defensiva entre Johan Vásquez y Jesús Gallardo.

La reacción del Tri no tardó en llegar.

Johan Vásquez lideró la remontada

Al minuto 34, Johan Vásquez empató el encuentro con un potente cabezazo tras un servicio de Brian Gutiérrez.

Antes del descanso, Serbia cometió un increíble autogol luego de una mala comunicación entre el defensa Stefan Bukinac y su portero Filip Stankovic, permitiendo que México se fuera al descanso con ventaja de 2-1.