México cancela clases por inauguración del Mundial
Publicado el02/06/2026 a las 10:26
México ya empieza a sentir el impacto del Mundial 2026 incluso antes de que ruede el balón.
Las autoridades educativas confirmaron que no habrá clases el día inaugural del torneo, una decisión que marca la magnitud del evento en el país.
La suspensión de clases refleja el peso social y logístico del Mundial en México, donde el partido inaugural no solo será un evento deportivo, sino también una jornada de alto impacto nacional.
No habrá clases el 11 de junio
La Secretaría de Educación Pública (SEP) determinó cancelar actividades escolares.
La medida aplica para educación básica, primaria, secundaria y media superior en el sistema público, coincidiendo con el partido entre México y Sudáfrica.
Confirmación desde el gobierno capitalino
Ver esta publicación en Instagram
El anuncio fue realizado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.
Según explicó, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, le informó que la suspensión será exclusivamente el día de la inauguración.
Medida será solo por un día
Las autoridades dejaron claro que no se trata de un cambio en el calendario escolar.
La suspensión aplicará únicamente el 11 de junio, sin extenderse a otros días del torneo.
Contexto tras polémica reciente
La decisión llega después de debates previos.
Semanas antes, se había planteado modificar el calendario escolar por el Mundial y las altas temperaturas, propuesta que finalmente fue descartada.
Impacto más allá de las escuelas
La suspensión no será el único ajuste.
Clara Brugada adelantó que otras instituciones también podrían detener actividades, aunque no se especificaron cuáles.
Además, se hizo un llamado a empresas para considerar esquemas de trabajo flexibles durante ese día.
Ciudad de México, epicentro del arranque
La capital será protagonista del inicio del torneo.
El partido inaugural se disputará en el Estadio Ciudad de México, uno de los recintos más emblemáticos del futbol mundial.
Un Mundial que transformará la rutina
México será sede junto a Estados Unidos y Canadá.
La Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey albergarán partidos, lo que implica ajustes logísticos en distintos niveles.
A medida que se acerque el torneo, se esperan más medidas que impacten la vida diaria, desde movilidad hasta actividades laborales.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Quién es Tim Payne, la sorpresa viral del Mundial 2026