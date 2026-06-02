México cancela clases por inauguración del Mundial

México ya empieza a sentir el impacto del Mundial 2026 incluso antes de que ruede el balón.

Las autoridades educativas confirmaron que no habrá clases el día inaugural del torneo, una decisión que marca la magnitud del evento en el país.

La suspensión de clases refleja el peso social y logístico del Mundial en México, donde el partido inaugural no solo será un evento deportivo, sino también una jornada de alto impacto nacional.

No habrá clases el 11 de junio

La Secretaría de Educación Pública (SEP) determinó cancelar actividades escolares.

La medida aplica para educación básica, primaria, secundaria y media superior en el sistema público, coincidiendo con el partido entre México y Sudáfrica.

Confirmación desde el gobierno capitalino