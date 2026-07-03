Oficial: México vs Inglaterra cambia de horario

El esperado duelo entre la Selección Mexicana y la selección de Inglaterra por los Octavos de Final del Mundial 2026 tendrá un nuevo horario.

El compromiso, programado para disputarse este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, fue adelantado varias horas debido al pronóstico de fuertes lluvias en la capital del país.

¿A qué hora se jugará?

Inicialmente, el encuentro estaba previsto para comenzar a las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Sin embargo, el silbatazo inicial será ahora a las 12:00 del mediodía ( Este (ET): 2:00 p.m.), buscando evitar las condiciones climatológicas adversas pronosticadas para la tarde del domingo.

El clima obliga al cambio

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, para el 5 de julio se esperan chubascos y lluvias fuertes en la Ciudad de México, con acumulaciones de entre 25 y 50 milímetros.

Será el primer partido del Mundial 2026 que modifica oficialmente su horario con varios días de anticipación debido a las condiciones meteorológicas.