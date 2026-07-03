Oficial: México vs Inglaterra cambia de horario
Publicado el03/07/2026 a las 10:56
El esperado duelo entre la Selección Mexicana y la selección de Inglaterra por los Octavos de Final del Mundial 2026 tendrá un nuevo horario.
El compromiso, programado para disputarse este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, fue adelantado varias horas debido al pronóstico de fuertes lluvias en la capital del país.
¿A qué hora se jugará?
Inicialmente, el encuentro estaba previsto para comenzar a las 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sin embargo, el silbatazo inicial será ahora a las 12:00 del mediodía ( Este (ET): 2:00 p.m.), buscando evitar las condiciones climatológicas adversas pronosticadas para la tarde del domingo.
El clima obliga al cambio
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, para el 5 de julio se esperan chubascos y lluvias fuertes en la Ciudad de México, con acumulaciones de entre 25 y 50 milímetros.
Será el primer partido del Mundial 2026 que modifica oficialmente su horario con varios días de anticipación debido a las condiciones meteorológicas.
La decisión llega después de que el encuentro entre México y Ecuador también sufriera retrasos por lluvia durante la fase de grupos.
Beneficio para la audiencia europea
El cambio también favorece a los aficionados ingleses que seguirán el encuentro desde Europa.
Con el nuevo horario, el partido comenzará a las 19:00 horas en Inglaterra, mientras que con el horario original el inicio habría sido a la 1:00 de la madrugada.
México busca el pase a Cuartos
La Selección Mexicana intentará aprovechar el apoyo de su afición para superar a Inglaterra y avanzar a los Cuartos de Final del Mundial 2026.
El ganador de esta serie continuará su camino hacia la pelea por el título en una de las llaves más atractivas del torneo.
Quedaría así:
- 🇲🇽 Ciudad de México: 12:00 p.m.
- 🇺🇸 Este (ET): 2:00 p.m.
- 🇺🇸 Centro (CT): 1:00 p.m.
- 🇺🇸 Montaña (MT): 12:00 p.m.
- 🇺🇸 Pacífico (PT): 11:00 a.m.
- 🏴 Inglaterra (BST): 7:00 p.m.
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México vs. Inglaterra
📅 Domingo 5 de julio
🕑 2:00 p.m. ET / 11:00 a.m. PT
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