Meta pagará $567 millones por daños a la salud mental de jóvenes

Meta deberá pagar 567 millones de dólares a un fondo destinado a reparar los daños causados a la salud mental y seguridad de jóvenes por sus plataformas, según una decisión judicial en Nuevo México.

El fallo también obliga a la compañía detrás de Facebook e Instagram a realizar cambios dirigidos a proteger a los menores que utilizan sus aplicaciones.

Por qué importa: La decisión no se limita a una sanción económica. El juez ordenó medidas que podrían cambiar la forma en que los adolescentes utilizan las plataformas de Meta, desde límites de tiempo hasta restricciones en las notificaciones.

Un fondo de $567 millones para reparar daños a jóvenes

El juez Bryan Biedscheid, del distrito de Santa Fe, determinó que las plataformas de Meta constituyen una “molestia pública” debido a la manera en que buscan maximizar la interacción de los usuarios, incluso cuando esto puede perjudicar la salud y seguridad de los adolescentes.

De acuerdo con EFE, el pago de $567 millones deberá destinarse a un fondo que será creado para remediar los daños provocados por las aplicaciones de la compañía a los menores.

La resolución forma parte de un proceso civil iniciado en 2023 por el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez:

Torrez ha acusado a las plataformas de Meta de contribuir a una crisis de salud mental entre los jóvenes del estado y de exponer a menores a riesgos de explotación por parte de depredadores sexuales.

Tras conocerse la decisión, calificó el fallo como una “victoria para todos los padres que se han preocupado por lo que las redes sociales les están haciendo a sus hijos y para todos los niños que merecen crecer más seguros en internet”, según declaraciones recogidas por el diario Santa Fe New Mexican y citadas por EFE.

Meta también deberá cambiar cómo funcionan sus plataformas