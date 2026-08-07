Meta pagará $567 millones por daños a la salud mental de jóvenes
Publicado el07/08/2026 a las 05:33
Meta deberá pagar 567 millones de dólares a un fondo destinado a reparar los daños causados a la salud mental y seguridad de jóvenes por sus plataformas, según una decisión judicial en Nuevo México.
- El fallo también obliga a la compañía detrás de Facebook e Instagram a realizar cambios dirigidos a proteger a los menores que utilizan sus aplicaciones.
Por qué importa: La decisión no se limita a una sanción económica. El juez ordenó medidas que podrían cambiar la forma en que los adolescentes utilizan las plataformas de Meta, desde límites de tiempo hasta restricciones en las notificaciones.
Un fondo de $567 millones para reparar daños a jóvenes
El juez Bryan Biedscheid, del distrito de Santa Fe, determinó que las plataformas de Meta constituyen una “molestia pública” debido a la manera en que buscan maximizar la interacción de los usuarios, incluso cuando esto puede perjudicar la salud y seguridad de los adolescentes.
De acuerdo con EFE, el pago de $567 millones deberá destinarse a un fondo que será creado para remediar los daños provocados por las aplicaciones de la compañía a los menores.
La resolución forma parte de un proceso civil iniciado en 2023 por el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez:
- Torrez ha acusado a las plataformas de Meta de contribuir a una crisis de salud mental entre los jóvenes del estado y de exponer a menores a riesgos de explotación por parte de depredadores sexuales.
- Tras conocerse la decisión, calificó el fallo como una “victoria para todos los padres que se han preocupado por lo que las redes sociales les están haciendo a sus hijos y para todos los niños que merecen crecer más seguros en internet”, según declaraciones recogidas por el diario Santa Fe New Mexican y citadas por EFE.
Meta también deberá cambiar cómo funcionan sus plataformas
El impacto del fallo va más allá de los cientos de millones de dólares.
La decisión judicial establece varias medidas que Meta deberá implementar para aumentar la protección de los usuarios jóvenes.
- Entre ellas se encuentran límites temporales para los jóvenes, restricciones a las notificaciones y mejoras en los sistemas utilizados para comprobar las denuncias relacionadas con abusos de menores.
- Estas medidas apuntan directamente a algunas de las funciones que mantienen a los usuarios durante más tiempo dentro de las redes sociales.
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Meta ya había recibido otra condena de $375 millones
La nueva decisión se suma a otro importante revés judicial para la compañía de Mark Zuckerberg dentro del mismo caso.
- En una etapa anterior del proceso, un tribunal condenó a Meta a pagar $375 millones en daños, después de considerar que había violado una ley de protección al presentar de manera engañosa la seguridad que Facebook e Instagram ofrecían a los menores.
Con la nueva resolución de $567 millones, las consecuencias económicas vinculadas a este proceso aumentan considerablemente.
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Crece la presión sobre las redes sociales por la seguridad infantil
El caso de Nuevo México ocurre mientras Meta y otras grandes compañías tecnológicas enfrentan demandas en Estados Unidos relacionadas con el impacto de las redes sociales entre niños y adolescentes.
Los cuestionamientos se concentran especialmente en las consecuencias que puede generar el uso de estas plataformas entre los jóvenes y en un modelo diseñado durante años para aumentar la interacción de los usuarios.
Lo que viene: Meta no solo enfrenta el pago ordenado por el tribunal. La compañía deberá responder también a las medidas destinadas a limitar determinadas funciones para los jóvenes y reforzar los mecanismos de protección frente a posibles abusos.