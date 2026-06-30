Medicare cubrirá medicamentos para bajar de peso desde el 1er de julio: lo que debes saber
Publicado el30/06/2026 a las 07:39
A partir del 1 de julio de 2026, Medicare ampliará la cobertura para medicamentos utilizados para bajar de peso.
- El nuevo Programa Puente GLP-1 permitirá que miles de beneficiarios elegibles accedan a estos tratamientos con un copago fijo, siempre que cumplan los requisitos establecidos por el programa.
Por qué importa: la obesidad y el sobrepeso están asociados con enfermedades como la hipertensión, la insuficiencia cardíaca y la diabetes.
- Para muchos adultos mayores, esta nueva cobertura podría facilitar el acceso a tratamientos que antes representaban un alto costo de bolsillo.
Estos son los medicamentos que Medicare comenzará a cubrir
Según la información publicada por Medicare, desde el 1 de julio estarán cubiertos algunos medicamentos GLP-1 aprobados para el control del peso corporal.
Los beneficiarios elegibles podrán acceder a:
- Foundayo (tableta)
- Wegovy (inyección o comprimido)
- Zepbound, únicamente en su presentación KwikPen. Medicare aclara que no cubrirá los viales ni las plumas monodosis de este medicamento
La cobertura se otorgará a través del Programa Puente GLP-1, una iniciativa temporal disponible en todo Estados Unidos, incluidos los territorios del país.
¿Quiénes podrán recibir estos medicamentos?
No todas las personas inscritas en Medicare califican para el programa.
- Además de contar con Medicare Parte D o un plan que incluya cobertura de medicamentos, será necesario cumplir determinados criterios médicos.
- Podrán ser elegibles los adultos de 18 años o más con un índice de masa corporal (IMC) de 35 o superior.
También podrán calificar quienes tengan un IMC entre 30 y 34.99 y padezcan al menos una condición médica como hipertensión no controlada, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, enfermedad renal crónica desde el estadio 3a, prediabetes y otros síntomas.
Quiénes quedan fuera del Programa Puente GLP-1 de Medicare
Medicare también especifica quiénes no podrán acceder a esta cobertura temporal.
- Quedan excluidos quienes ya reciben medicamentos GLP-1 mediante su plan habitual de Medicare Parte D.
- Tampoco califican las personas cuyo tratamiento con estos medicamentos sea únicamente por diabetes tipo 2, apnea del sueño de moderada a grave o enfermedad del hígado graso, aunque esos tratamientos podrían seguir cubiertos por su plan regular de medicamentos.
Las autoridades recomiendan revisar cada caso con el proveedor de salud y con el plan de Medicare correspondiente antes de iniciar el proceso.
¿Qué debe hacer el beneficiario para obtener el medicamento?
Si la persona cumple con los requisitos, será su médico o proveedor de atención médica quien deberá enviar la receta de uno de los medicamentos cubiertos y completar, cuando sea necesario, la autorización previa exigida por el programa.
- Además, el profesional deberá certificar que el tratamiento forma parte de un plan integral de control de peso que incluya alimentación saludable y actividad física.
Posteriormente, el beneficiario recibirá una carta de Medicare confirmando la aprobación de la cobertura. La autorización será válida hasta el 31 de diciembre de 2027, salvo que el paciente cambie de medicamento GLP-1.
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¿Cuánto tendrán que pagar los beneficiarios?
- Los pacientes elegibles deberán pagar un copago fijo de 50 dólares por cada suministro mensual del medicamento.
Medicare aclara que este pago corresponde a un programa independiente y, por ello, no contará para el deducible anual ni para el límite de gastos de bolsillo del plan de medicamentos de la Parte D.
- Las autoridades recuerdan que, si un beneficiario sospecha de un fraude relacionado con estos medicamentos o con su cobertura, debe comunicarse directamente con 1-800-MEDICARE o utilizar los canales oficiales.