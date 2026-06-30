Medicare cubrirá medicamentos para bajar de peso desde el 1er de julio: lo que debes saber

A partir del 1 de julio de 2026, Medicare ampliará la cobertura para medicamentos utilizados para bajar de peso.

El nuevo Programa Puente GLP-1 permitirá que miles de beneficiarios elegibles accedan a estos tratamientos con un copago fijo, siempre que cumplan los requisitos establecidos por el programa.

Por qué importa: la obesidad y el sobrepeso están asociados con enfermedades como la hipertensión, la insuficiencia cardíaca y la diabetes.

Para muchos adultos mayores, esta nueva cobertura podría facilitar el acceso a tratamientos que antes representaban un alto costo de bolsillo.

Estos son los medicamentos que Medicare comenzará a cubrir

Según la información publicada por Medicare, desde el 1 de julio estarán cubiertos algunos medicamentos GLP-1 aprobados para el control del peso corporal.

Los beneficiarios elegibles podrán acceder a:

Foundayo (tableta)

Wegovy (inyección o comprimido)

Zepbound, únicamente en su presentación KwikPen. Medicare aclara que no cubrirá los viales ni las plumas monodosis de este medicamento

La cobertura se otorgará a través del Programa Puente GLP-1, una iniciativa temporal disponible en todo Estados Unidos, incluidos los territorios del país.

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