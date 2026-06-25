Mamdani lanza primer programa de seguro de vivienda en Nueva York: lo que debes saber

El costo del seguro de vivienda se ha convertido en uno de los gastos que más presiona a los propietarios de edificios con renta regulada en Nueva York.

Para intentar frenar ese aumento, el alcalde Zohran Kwame Mamdani anunció el lanzamiento de un programa de seguros respaldado por la ciudad, una iniciativa que busca reducir las primas y liberar recursos para el mantenimiento de miles de viviendas asequibles.

Por qué importa: La Administración municipal destinará 100 millones de dólares durante los próximos tres años con el objetivo de abaratar los seguros y ampliar la inversión en vivienda asequible.

Mamdani lanza programa de seguro de vivienda para reducir el costo

Según informó la agencia EFE, el plan impulsado por Mamdani pretende convertirse en el primero de este tipo respaldado por la ciudad de Nueva York.

La iniciativa comenzará con un proceso para seleccionar a las empresas y entidades que administrarán el programa.

La Administración sostiene que el aumento constante del costo de los seguros ha obligado a muchos proveedores de vivienda asequible a destinar recursos que antes se utilizaban para mantenimiento, reparaciones y servicios dirigidos a los inquilinos.

De acuerdo con la ciudad, cada incremento de 100 dólares en los costos del seguro obliga a aportar 1.200 dólares adicionales de capital público para financiar nuevos proyectos de vivienda asequible.

La ciudad quiere ampliar la inversión en vivienda asequible