Mamdani lanza primer programa de seguro de vivienda en Nueva York: lo que debes saber
Publicado el25/06/2026 a las 06:34
El costo del seguro de vivienda se ha convertido en uno de los gastos que más presiona a los propietarios de edificios con renta regulada en Nueva York.
- Para intentar frenar ese aumento, el alcalde Zohran Kwame Mamdani anunció el lanzamiento de un programa de seguros respaldado por la ciudad, una iniciativa que busca reducir las primas y liberar recursos para el mantenimiento de miles de viviendas asequibles.
Por qué importa: La Administración municipal destinará 100 millones de dólares durante los próximos tres años con el objetivo de abaratar los seguros y ampliar la inversión en vivienda asequible.
Mamdani lanza programa de seguro de vivienda para reducir el costo
Según informó la agencia EFE, el plan impulsado por Mamdani pretende convertirse en el primero de este tipo respaldado por la ciudad de Nueva York.
La iniciativa comenzará con un proceso para seleccionar a las empresas y entidades que administrarán el programa.
La Administración sostiene que el aumento constante del costo de los seguros ha obligado a muchos proveedores de vivienda asequible a destinar recursos que antes se utilizaban para mantenimiento, reparaciones y servicios dirigidos a los inquilinos.
- De acuerdo con la ciudad, cada incremento de 100 dólares en los costos del seguro obliga a aportar 1.200 dólares adicionales de capital público para financiar nuevos proyectos de vivienda asequible.
La ciudad quiere ampliar la inversión en vivienda asequible
El programa contará con un presupuesto de 100 millones de dólares durante los próximos tres años.
- Con esos recursos, la Administración espera asegurar alrededor de 20.000 viviendas durante el próximo año y ampliar la cobertura hasta 100.000 viviendas para 2030.
Mamdani afirmó que, cuando el mercado privado no logra responder a las necesidades de la población, corresponde al gobierno intervenir para buscar alternativas.
In the middle of an unprecedented housing crisis and skyrocketing costs, we are creating the first City-backed program to reduce insurance costs for affordable and rent-stabilized housing.
Housing providers will get the support they need to improve housing conditions while…
— Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) June 24, 2026
El alcalde también señaló que el fuerte aumento en el precio de los seguros está reduciendo los recursos disponibles para conservar la vivienda asequible.
El proceso para elegir a los operadores ya está abierto
La ciudad abrió una convocatoria dirigida a corredores de seguros, aseguradoras, reaseguradoras, gestores especializados, consultoras actuariales, administradores externos y otras organizaciones con capacidad para operar un programa de esta magnitud.
- Las propuestas podrán presentarse hasta el 6 de agosto, fecha en la que concluirá la primera etapa del proceso de selección.
Con esa información, la Administración evaluará el modelo que permitirá poner en marcha el programa durante los próximos meses.
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Más de un millón de apartamentos podrían beneficiarse en NY
Nueva York cuenta con aproximadamente un millón de apartamentos de renta estabilizada, ubicados principalmente en edificios privados construidos antes de 1974.
- El anuncio del programa de seguros llega apenas un día antes de que ese organismo vote una posible congelación de la renta estabilizada, una de las principales promesas de campaña de Mamdani para enfrentar el alto costo de vida en la ciudad.
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Lo que viene: La convocatoria para seleccionar a los operadores permanecerá abierta hasta el 6 de agosto. Posteriormente, la ciudad definirá el modelo que utilizará para implementar este programa de seguro de vivienda respaldado con fondos públicos.