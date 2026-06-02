Luis Díaz lidera la fiesta de Colombia antes del Mundial
Publicado el01/06/2026 a las 19:29
La Selección de Colombia se despidió de su afición con una victoria por 3-1 sobre Costa Rica en el estadio El Campín de Bogotá, en su último partido en casa antes de viajar a Estados Unidos para continuar su preparación rumbo al Mundial 2026.
La gran figura del encuentro fue Luis Díaz, quien anotó un gol y dio una asistencia para liderar el triunfo del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.
Luis Díaz marcó el camino
El primer gol del partido llegó al minuto 17 en un tiro de esquina cobrado por Díaz que fue aprovechado por Davinson Sánchez, quien ganó por arriba y envió el balón al fondo de la red.
Seis minutos más tarde, el propio Díaz amplió la ventaja tras una recuperación alta de Colombia y una asistencia de Jorge Carrascal.
Costa Rica reaccionó
La selección costarricense logró descontar al minuto 33 gracias a un cabezazo de Andrey Soto, luego de una buena jugada colectiva iniciada por Orlando Galo y Josimar Alcócer.
El tanto devolvió la emoción al encuentro y mantuvo a los visitantes con opciones durante buena parte del segundo tiempo.
James apareció y sentenció el partido
En la segunda mitad ingresó James Rodríguez, quien terminó siendo clave para liquidar el compromiso.
Al minuto 82, el capitán colombiano filtró un pase preciso para Luis Suárez, quien definió con categoría para establecer el 3-1 definitivo.
Colombia ya piensa en el Mundial
Con esta victoria, Colombia cerró su preparación en territorio nacional y ahora viajará a Estados Unidos para disputar su último amistoso antes de la Copa del Mundo.
La Tricolor enfrentará a Jordania el próximo 7 de junio en San Diego antes de iniciar su aventura mundialista.
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