Luis Díaz lidera la fiesta de Colombia antes del Mundial

La Selección de Colombia se despidió de su afición con una victoria por 3-1 sobre Costa Rica en el estadio El Campín de Bogotá, en su último partido en casa antes de viajar a Estados Unidos para continuar su preparación rumbo al Mundial 2026.

La gran figura del encuentro fue Luis Díaz, quien anotó un gol y dio una asistencia para liderar el triunfo del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Luis Díaz marcó el camino

El primer gol del partido llegó al minuto 17 en un tiro de esquina cobrado por Díaz que fue aprovechado por Davinson Sánchez, quien ganó por arriba y envió el balón al fondo de la red.

Seis minutos más tarde, el propio Díaz amplió la ventaja tras una recuperación alta de Colombia y una asistencia de Jorge Carrascal.

Costa Rica reaccionó

La selección costarricense logró descontar al minuto 33 gracias a un cabezazo de Andrey Soto, luego de una buena jugada colectiva iniciada por Orlando Galo y Josimar Alcócer.

El tanto devolvió la emoción al encuentro y mantuvo a los visitantes con opciones durante buena parte del segundo tiempo.