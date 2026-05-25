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Colombia revela su lista para el Mundial 2026 con James y Luis Díaz como líderes
Colombia anunció sus 26 convocados para el Mundial 2026 con James Rodríguez y Luis Díaz liderando el equipo.
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Colombia revela su lista para el Mundial 2026 con James y Luis Díaz como líderes

Publicado el25/05/2026 a las 10:28

Selección de Colombia presentó oficialmente su lista de 26 jugadores para disputar el Mundial 2026 y lo hizo con sus máximas figuras al frente: James Rodríguez y Luis Díaz.

James y Lucho lideran a Colombia

Foto:EFE

El técnico Néstor Lorenzo apostó por una base consolidada que viene compitiendo durante las eliminatorias sudamericanas.

La gran figura ofensiva será Luis Díaz, mientras que James volverá a comandar el mediocampo y portar el gafete de capitán.

Las sorpresas de la convocatoria

Entre los nombres que lograron meterse de último momento destacan:

  • Carlos Andrés Gómez
  • Juan Camilo “Cucho” Hernández

Las ausencias más llamativas

La convocatoria dejó fuera a futbolistas importantes como:

  • Kevin Mier
  • Yerson Mosquera
  • Sebastián Villa

Así jugaría Colombia

La base del equipo cafetero apunta a tener:

  • Camilo Vargas en la portería
  • Davinson Sánchez y Jhon Lucumí en defensa
  • Jefferson Lerma y Richard Ríos en el medio
  • James Rodríguez como creador
  • Luis Díaz acompañando al delantero

Grupo y calendario de Colombia

Colombia integrará el Grupo K junto a:

  • Selección de Portugal
  • Selección de Uzbekistán
  • Selección de República Democrática del Congo

Partidos de Colombia

  • vs Uzbekistán — 17 de junio en Estadio Azteca
  • vs Congo — 23 de junio en Estadio Akron
  • vs Portugal — 27 de junio en Hard Rock Stadium

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