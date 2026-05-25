Colombia revela su lista para el Mundial 2026 con James y Luis Díaz como líderes

Selección de Colombia presentó oficialmente su lista de 26 jugadores para disputar el Mundial 2026 y lo hizo con sus máximas figuras al frente: James Rodríguez y Luis Díaz.

James y Lucho lideran a Colombia

El técnico Néstor Lorenzo apostó por una base consolidada que viene compitiendo durante las eliminatorias sudamericanas.

La gran figura ofensiva será Luis Díaz, mientras que James volverá a comandar el mediocampo y portar el gafete de capitán.

Las sorpresas de la convocatoria

Entre los nombres que lograron meterse de último momento destacan:

Carlos Andrés Gómez

Juan Camilo “Cucho” Hernández

Las ausencias más llamativas

La convocatoria dejó fuera a futbolistas importantes como: