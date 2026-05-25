Colombia revela su lista para el Mundial 2026 con James y Luis Díaz como líderes
Colombia anunció sus 26 convocados para el Mundial 2026 con James Rodríguez y Luis Díaz liderando el equipo.
Por Alfredo Suárez
Publicado el25/05/2026 a las 10:28
Selección de Colombia presentó oficialmente su lista de 26 jugadores para disputar el Mundial 2026 y lo hizo con sus máximas figuras al frente: James Rodríguez y Luis Díaz.
James y Lucho lideran a Colombia
El técnico Néstor Lorenzo apostó por una base consolidada que viene compitiendo durante las eliminatorias sudamericanas.
La gran figura ofensiva será Luis Díaz, mientras que James volverá a comandar el mediocampo y portar el gafete de capitán.
Las sorpresas de la convocatoria
Entre los nombres que lograron meterse de último momento destacan:
- Carlos Andrés Gómez
- Juan Camilo “Cucho” Hernández
Las ausencias más llamativas
La convocatoria dejó fuera a futbolistas importantes como:
- Kevin Mier
- Yerson Mosquera
- Sebastián Villa
Así jugaría Colombia
La base del equipo cafetero apunta a tener:
- Camilo Vargas en la portería
- Davinson Sánchez y Jhon Lucumí en defensa
- Jefferson Lerma y Richard Ríos en el medio
- James Rodríguez como creador
- Luis Díaz acompañando al delantero
Grupo y calendario de Colombia
Colombia integrará el Grupo K junto a:
- Selección de Portugal
- Selección de Uzbekistán
- Selección de República Democrática del Congo
Partidos de Colombia
- vs Uzbekistán — 17 de junio en Estadio Azteca
- vs Congo — 23 de junio en Estadio Akron
- vs Portugal — 27 de junio en Hard Rock Stadium
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