Jubilados necesitan más ingresos, pero sin recortar su cheque del SSA ¿Qué es la Ley de Libertad Laboral?
Publicado el24/06/2026 a las 06:01
Si necesitas seguir trabajando durante la jubilación para cubrir tus gastos, esta propuesta podría interesarte.
- Senadores en Washington buscan eliminar una regla que reduce los beneficios del Seguro Social de jubilados que continúan generando ingresos.
Por qué importa: El cambio permitiría a muchos jubilados aumentar sus ingresos sin afectar sus pagos del Seguro Social.
La Ley de Libertad Laboral busca eliminar una regla que recorta beneficios
La iniciativa, conocida como Ley de Libertad Laboral para Personas Mayores, fue presentada este año en el Congreso y tiene un objetivo concreto: eliminar la llamada prueba de ingresos para la jubilación.
- Actualmente, las personas que solicitan beneficios del Seguro Social antes de alcanzar la edad plena de jubilación pueden enfrentar reducciones temporales en sus pagos si sus ingresos laborales superan límites establecidos por la ley.
- Para 2026, el umbral utilizado en el análisis del proyecto se sitúa alrededor de los $24.480 anuales. Quienes superan esa cifra pueden ver retenida una parte de sus beneficios.
Los impulsores de la propuesta consideran que esta regla ya no refleja la realidad económica de muchos adultos mayores que necesitan permanecer activos en el mercado laboral.
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Senador Greg Murphy impulsa el proyecto en la Cámara
El congresista republicano Greg Murphy, representante de Carolina del Norte, presentó la legislación en la Cámara de Representantes.
- El legislador sostiene que los beneficios del programa fueron ganados mediante años de contribuciones y que los jubilados no deberían enfrentar obstáculos adicionales por decidir seguir trabajando.
La propuesta eliminaría la reducción vinculada a los ingresos laborales para quienes reciben beneficios anticipados, permitiendo que los beneficiarios conserven íntegramente sus pagos del Seguro Social.
Rick Scott afirma que la norma es una política del pasado
La iniciativa también cuenta con apoyo en el Senado.
A finales de marzo, el senador Rick Scott encabezó una audiencia titulada “La experiencia importa: las personas mayores y la fuerza laboral”, donde defendió la necesidad de modernizar las reglas actuales.
- Scott argumentó que la prueba de ingresos para la jubilación fue creada durante la Gran Depresión con el objetivo de liberar puestos de trabajo para trabajadores más jóvenes.
- Según explicó durante la audiencia, esa realidad económica ya no existe y las necesidades laborales de los estadounidenses mayores han cambiado significativamente.
El senador afirmó que muchos jubilados desean seguir participando en la economía, aportar su experiencia y aumentar sus ingresos sin ser penalizados por ello.
¿Cómo afectan las leyes actuales a jubilados que siguen trabajando?
Uno de los principales argumentos de los promotores del proyecto es que muchos jubilados enfrentan mayores costos de vida y necesitan ingresos adicionales para mantener su estabilidad financiera.
- Bajo las reglas actuales, una persona de entre 62 y 66 años que comenzó a cobrar beneficios anticipados puede ver reducidos sus pagos si supera los límites establecidos.
Los defensores de la propuesta sostienen que esto desincentiva el trabajo y reduce la flexibilidad financiera de quienes desean permanecer activos.
La legislación también busca facilitar que empleadores puedan aprovechar la experiencia de trabajadores mayores en sectores donde existe escasez de mano de obra.
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Lo que viene
Por ahora, la Ley de Libertad Laboral para Personas Mayores continúa su proceso legislativo en el Congreso y todavía no ha sido aprobada.
Si logra avanzar, podría modificar una de las reglas más debatidas para quienes cobran beneficios anticipados del Seguro Social y desean seguir trabajando.