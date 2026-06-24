Jubilados necesitan más ingresos, pero sin recortar su cheque del SSA ¿Qué es la Ley de Libertad Laboral?

Si necesitas seguir trabajando durante la jubilación para cubrir tus gastos, esta propuesta podría interesarte.

Senadores en Washington buscan eliminar una regla que reduce los beneficios del Seguro Social de jubilados que continúan generando ingresos.

Por qué importa: El cambio permitiría a muchos jubilados aumentar sus ingresos sin afectar sus pagos del Seguro Social.

La Ley de Libertad Laboral busca eliminar una regla que recorta beneficios

La iniciativa, conocida como Ley de Libertad Laboral para Personas Mayores, fue presentada este año en el Congreso y tiene un objetivo concreto: eliminar la llamada prueba de ingresos para la jubilación.

Actualmente, las personas que solicitan beneficios del Seguro Social antes de alcanzar la edad plena de jubilación pueden enfrentar reducciones temporales en sus pagos si sus ingresos laborales superan límites establecidos por la ley.

Para 2026, el umbral utilizado en el análisis del proyecto se sitúa alrededor de los $24.480 anuales. Quienes superan esa cifra pueden ver retenida una parte de sus beneficios.

Los impulsores de la propuesta consideran que esta regla ya no refleja la realidad económica de muchos adultos mayores que necesitan permanecer activos en el mercado laboral.

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Senador Greg Murphy impulsa el proyecto en la Cámara

El congresista republicano Greg Murphy, representante de Carolina del Norte, presentó la legislación en la Cámara de Representantes.