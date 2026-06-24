Congreso aprobó ley sobre la asequibilidad de la vivienda ¿Al fin casas más baratas?
Publicado el24/06/2026 a las 09:37
Comprar una casa se ha vuelto cada vez más difícil para millones de estadounidenses.
- Ahora, una nueva ley aprobada por el Congreso busca aumentar la construcción de viviendas y limitar las compras masivas por parte de grandes inversionistas.
- Sus impulsores aseguran que la medida podría ayudar a bajar los precios.
Por qué importa: La falta de viviendas disponibles es uno de los factores que ha contribuido al aumento de los precios de compra y alquiler en muchas ciudades del país. La nueva legislación busca atacar ese problema desde la oferta.
Ley de asequibilidad de la vivienda: Una de las mayores reformas en décadas
La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley con una amplia mayoría bipartidista de 358 votos a favor y 32 en contra. Un día antes, el Senado había dado luz verde al proyecto por 85 votos frente a 5.
- La medida ahora espera la firma del presidente Donald Trump, quien ha expresado su apoyo a la iniciativa.
- El proyecto es considerado por sus promotores como uno de los esfuerzos más ambiciosos en materia de vivienda de las últimas décadas.
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Según informó CBS News, el senador Tim Scott, presidente del Comité Bancario del Senado, afirmó que la legislación es el resultado de años de trabajo enfocados en reducir costos, ampliar la oferta de viviendas y facilitar el acceso a la propiedad para más familias.
La ley busca construir más viviendas en EE.UU.
- Uno de los pilares de la legislación es aumentar la cantidad de viviendas disponibles en el mercado.
- Para lograrlo, la ley contempla subvenciones, programas piloto y herramientas de financiamiento destinadas a impulsar nuevos desarrollos habitacionales.
- También flexibiliza ciertas regulaciones y permite que gobiernos locales aceleren los procesos de revisión y aprobación para nuevos proyectos de construcción.
Los defensores de la medida argumentan que una mayor oferta podría ayudar a equilibrar el mercado inmobiliario y reducir parte de la presión sobre los precios que enfrentan compradores e inquilinos.
El proyecto también apunta a grandes inversionistas
Uno de los apartados más comentados de la ley lleva el nombre de “Las viviendas son para las personas, no para las corporaciones”.
Esta sección establece límites a la adquisición de viviendas unifamiliares por parte de grandes inversionistas institucionales.
- Los impulsores de la ley sostienen que estas restricciones ayudarían a dar más oportunidades a familias que buscan adquirir una vivienda para vivir en ella.
El Congreso aprueba la mayor ley de asequibilidad de la vivienda en una generación https://t.co/kPRh7wk3RC
— CNN en Español (@CNNEE) June 24, 2026
California también impulsa miles de millones para vivienda asequible
Mientras el Congreso avanzaba con la legislación federal, líderes del Senado de California anunciaron una propuesta complementaria enfocada en ampliar la oferta habitacional dentro del estado.
- Según The Center Square, el Proyecto de Ley SB 417 contempla un bono de 11.250 millones de dólares para financiar nuevas construcciones, rehabilitar viviendas existentes y apoyar distintos programas de acceso a la vivienda.
La propuesta incluye requisitos para que parte de los nuevos desarrollos multifamiliares se destinen a viviendas asequibles.
- También reserva fondos para jóvenes que estuvieron bajo tutela estatal, personas sin hogar y programas de acceso a la vivienda para veteranos a través de CalVet.
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Lo que viene
Aunque la ley busca facilitar la construcción de viviendas y limitar ciertas compras corporativas, pasarán años antes de saber si estas medidas logran traducirse en casas más accesibles para las familias estadounidenses.
- Por ahora, la expectativa está puesta en la firma presidencial y en la implementación de los programas previstos.