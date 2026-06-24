Congreso aprobó ley sobre la asequibilidad de la vivienda ¿Al fin casas más baratas?

Comprar una casa se ha vuelto cada vez más difícil para millones de estadounidenses.

Ahora, una nueva ley aprobada por el Congreso busca aumentar la construcción de viviendas y limitar las compras masivas por parte de grandes inversionistas.

Sus impulsores aseguran que la medida podría ayudar a bajar los precios.

Por qué importa: La falta de viviendas disponibles es uno de los factores que ha contribuido al aumento de los precios de compra y alquiler en muchas ciudades del país. La nueva legislación busca atacar ese problema desde la oferta.

Ley de asequibilidad de la vivienda: Una de las mayores reformas en décadas

La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley con una amplia mayoría bipartidista de 358 votos a favor y 32 en contra. Un día antes, el Senado había dado luz verde al proyecto por 85 votos frente a 5.

La medida ahora espera la firma del presidente Donald Trump, quien ha expresado su apoyo a la iniciativa.

El proyecto es considerado por sus promotores como uno de los esfuerzos más ambiciosos en materia de vivienda de las últimas décadas.

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Según informó CBS News, el senador Tim Scott, presidente del Comité Bancario del Senado, afirmó que la legislación es el resultado de años de trabajo enfocados en reducir costos, ampliar la oferta de viviendas y facilitar el acceso a la propiedad para más familias.

La ley busca construir más viviendas en EE.UU.