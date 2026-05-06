Latinos aportan $4.4 billones a EE.UU., pero políticas migratorias amenazan impacto
La economía latina en Estados Unidos volvió a romper récords en 2024. Un informe elaborado por la Universidad de California (UCLA) y California Lutheran University reveló que la comunidad latina generó 4,4 billones de dólares para la economía estadounidense. Por qué importa: El crecimiento económico de los latinos se ha convertido en uno de los […]
Publicado el06/05/2026 a las 05:44
La economía latina en Estados Unidos volvió a romper récords en 2024.
Un informe elaborado por la Universidad de California (UCLA) y California Lutheran University reveló que la comunidad latina generó 4,4 billones de dólares para la economía estadounidense.
Por qué importa: El crecimiento económico de los latinos se ha convertido en uno de los motores más sólidos de Estados Unidos. Sin embargo, especialistas advierten que las políticas migratorias impulsadas por el Gobierno de Donald Trump podrían desacelerar parte de este avance durante 2025.
El PIB latino supera a Japón y crece más rápido que China
El estudio, difundido por EFE y presentado este martes por UCLA, concluyó que el llamado PIB latino creció a un ritmo superior al de grandes economías mundiales como India, China y Japón.
- Según los investigadores, la expansión económica de los latinos en Estados Unidos ha sido la más dinámica desde la pandemia de covid-19. El profesor David Hayes-Bautista, coautor del informe, aseguró que el crecimiento alcanzó niveles históricos.
- El reporte señala que la contribución económica latina ya supera el tamaño de economías completas como la de Japón y se consolida como una pieza clave dentro del crecimiento estadounidense.
Además, el análisis destaca que los latinos no solo están aumentando su presencia en sectores tradicionales como construcción o servicios, sino también en industrias estratégicas como finanzas y bienes raíces.
Solo este sector generó alrededor de 766.000 millones de dólares en actividad económica vinculada a trabajadores y empresarios latinos.
El crecimiento latino ya depende más de nacimientos que de inmigración
Uno de los hallazgos más relevantes del informe es que el crecimiento de la población latina ya no depende principalmente de la inmigración.
Los investigadores explicaron que el aumento poblacional está impulsado, sobre todo, por el crecimiento natural, es decir, la diferencia entre nacimientos y defunciones.
Entre 2020 y 2024, la población latina registró un crecimiento natural acumulado de 3,2 millones de personas, mientras que la población no latina mostró un descenso en ese mismo indicador.
- Actualmente, más de 68 millones de latinos viven en Estados Unidos y, por primera vez en la historia, una de cada cinco personas en el país pertenece a esta comunidad.
- El ritmo de crecimiento también marca una diferencia importante. Según el informe, la población latina está creciendo 5,8 veces más rápido que la población no latina.
Esa expansión también se refleja en el mercado laboral. En 2024, la fuerza laboral latina alcanzó los 35,1 millones de trabajadores, un incremento de 46,5% desde 2010.
Las políticas migratorias generan preocupación para 2025
Pese a las cifras positivas, los autores del estudio advirtieron que las políticas migratorias y las deportaciones impulsadas por la Administración Trump podrían generar presión sobre la economía latina durante los próximos años.
- Matthew Fienup, otro de los coautores del informe, reconoció que el endurecimiento migratorio podría afectar parte del crecimiento económico proyectado para 2025.
- Aun así, el investigador sostuvo que la comunidad latina ha demostrado resiliencia en momentos de crisis anteriores, incluyendo la Gran Recesión y la pandemia.
- El informe también subraya que los latinos continúan fortaleciendo su presencia empresarial en Estados Unidos.
Entre 2007 y 2023, el número de empresas propiedad de latinos creció casi siete veces más rápido que los negocios pertenecientes a no latinos.
- La educación también muestra avances importantes. El número de latinos con título universitario aumentó 144,5% entre 2010 y 2024, frente a un crecimiento de 44,8% entre los no latinos.
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La economía estadounidense depende cada vez más de los latinos
El informe deja claro que la economía de Estados Unidos depende cada vez más del crecimiento y la participación de la comunidad latina.
- Los investigadores encontraron que la fuerza laboral latina creció 5,5% solamente en 2024, el mayor incremento registrado hasta ahora y muy por encima del crecimiento de la población no latina.
La combinación entre crecimiento poblacional, expansión educativa y mayor participación empresarial ha convertido a los latinos en uno de los pilares más importantes del desarrollo económico estadounidense.
Lo que viene: Expertos consideran que el debate migratorio seguirá influyendo en el desempeño económico latino durante los próximos años.
- Sin embargo, los datos de UCLA muestran que la comunidad continúa ampliando su peso dentro de la economía estadounidense, incluso en medio de escenarios políticos adversos.