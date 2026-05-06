La economía latina en Estados Unidos volvió a romper récords en 2024.

Un informe elaborado por la Universidad de California (UCLA) y California Lutheran University reveló que la comunidad latina generó 4,4 billones de dólares para la economía estadounidense.

Por qué importa: El crecimiento económico de los latinos se ha convertido en uno de los motores más sólidos de Estados Unidos. Sin embargo, especialistas advierten que las políticas migratorias impulsadas por el Gobierno de Donald Trump podrían desacelerar parte de este avance durante 2025.

El PIB latino supera a Japón y crece más rápido que China

El estudio, difundido por EFE y presentado este martes por UCLA, concluyó que el llamado PIB latino creció a un ritmo superior al de grandes economías mundiales como India, China y Japón.

Según los investigadores, la expansión económica de los latinos en Estados Unidos ha sido la más dinámica desde la pandemia de covid-19. El profesor David Hayes-Bautista, coautor del informe, aseguró que el crecimiento alcanzó niveles históricos.

El reporte señala que la contribución económica latina ya supera el tamaño de economías completas como la de Japón y se consolida como una pieza clave dentro del crecimiento estadounidense.

Además, el análisis destaca que los latinos no solo están aumentando su presencia en sectores tradicionales como construcción o servicios, sino también en industrias estratégicas como finanzas y bienes raíces.