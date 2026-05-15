Embarazo en plena crisis

Acusada por agentes migratorios

Riesga 17 años prisión La congresista demócrata LaMonica Mclver atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida personal y política. La legisladora reveló a la revista People que está embarazada de su segundo hijo mientras enfrenta cargos federales por presuntamente agredir a agentes de inmigración. Mclver y su esposo ya son padres de una niña de nueve años, según Infobae. LaMonica Mclver enfrenta cargos federales Convict Rep. LaMonica Mclver!! pic.twitter.com/Z4kxDtxl7Y — Texas 🇺🇸 (@MustangMan_TX) June 25, 2025

Según explicó, llevaba mucho tiempo intentando volver a quedar embarazada, incluso antes de ganar la elección especial para el Congreso en Nueva Jersey en 2024. La congresista tiene actualmente 17 semanas de embarazo. Por qué importa: El caso coloca a Mclver en medio de una batalla judicial que podría tener consecuencias políticas y personales mientras enfrenta un embarazo de alto estrés. Embarazo ocurre durante batalla judicial Democrat Rep. LaMonica Mclver says she has “sleepless nights” over the possibility of spending the next 17-years in prison for allegedly assaulting law enforcement officers at an ICE facility.

The Democrat from New Jersey was charged back in may over an incident at the Delaney… pic.twitter.com/D6Bo4Dytam — Christina Aguayo (@ChristinaNewstv) October 24, 2025 La congresista fue acusada en junio del año pasado por el Departamento de Justicia del Gobierno del presidente Donald Trump. Las autoridades la señalan de haber “golpeado con fuerza” a un agente de inmigración.

También fue acusada de intentar inmovilizar a otro agente. TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum habla con Trump tras acusaciones contra políticos mexicanos El incidente ocurrió frente al centro de detención Delaney, ubicado en Newark, Nueva Jersey. Según las autoridades, los agentes intentaban esposar al alcalde de Newark, Ras Baraka. De acuerdo con la versión citada por People, Baraka no estaba autorizado para permanecer en el lugar.

Mclver mantiene su inocencia. La demócrata enfrenta hasta 17 años de prisión si es declarada culpable. El caso ha generado atención nacional debido al enfrentamiento entre funcionarios demócratas y autoridades migratorias federales. La congresista busca desestimar el caso La defensa de Mclver argumenta que su presencia en el centro de detención estaba protegida constitucionalmente. La legisladora sostiene que actuaba dentro de sus funciones oficiales como integrante del Congreso.

Sus abogados citaron la cláusula constitucional sobre libertad de expresión o debate. Esa protección busca evitar que miembros del Congreso enfrenten procesos penales o demandas civiles relacionadas con funciones legislativas. Sin embargo, el pasado noviembre un juez federal rechazó desestimar los cargos. Tras esa decisión, Mclver presentó una apelación. El proceso judicial continúa mientras la congresista sigue ejerciendo sus funciones.

El caso también representa una presión financiera considerable. Según un artículo reciente de The New York Times, los costos de su defensa superarán el millón de dólares. Además, las normas éticas de la Cámara de Representantes le impiden aceptar defensa legal gratuita. El embarazo ocurre en medio de estrés y presión Mclver reconoció que la situación judicial ha complicado esta etapa de su embarazo. La congresista habló sobre el impacto emocional y físico que enfrenta.

“El estrés es un verdadero problema para las mujeres embarazadas, especialmente para las mujeres negras que se enfrentan a la crisis de salud materna que estamos viviendo en este país”, comentó a People. La legisladora también admitió que intenta manejar la presión derivada del caso. “No quiero estresarme, aunque sé que tengo que lidiar con la situación de este caso”, declaró. El embarazo llega después de años intentando ampliar su familia. La congresista había buscado tener otro hijo incluso antes de iniciar su carrera en el Congreso.