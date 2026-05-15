Iglesia rechaza expropiación

Trump busca terrenos fronterizos

Polémica por muro fronterizo El Gobierno de Estados Unidos presentó una demanda contra la Diócesis Católica de Las Cruces, en Nuevo México, para expropiar unas 6 hectáreas de terreno ubicadas en la frontera con México. La disputa involucra terrenos cercanos al monte Cristo Rey, una zona conocida por recibir peregrinaciones religiosas cada año. Expropiación de tierras desata conflicto religioso EE.UU. demanda a la Diócesis de Las Cruces por terrenos en la frontera.https://t.co/etR31ETHw4 — Diario La Tribuna (@LaTribunahn) May 15, 2026

La acción judicial fue presentada ante un tribunal de distrito en Nuevo México. Por qué importa: El caso enfrenta los planes del Gobierno para reforzar la frontera con reclamos de libertad religiosa y protección cultural. Además, pone en el centro del debate el uso de propiedades religiosas para proyectos federales relacionados con seguridad fronteriza. Gobierno quiere instalar barreras fronterizas The federal government revealed it intended to use eminent domain to wrest a 1.3-mile stretch of New Mexico borderland from the Catholic diocese for a border barrier. Church officials argued that doing so would violate their religious freedom. https://t.co/AQPDHhfzZp — Albuquerque Journal (@ABQJournal) May 14, 2026

Según los documentos judiciales, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que intentó negociar la compra de los terrenos antes de acudir a la corte. El Gobierno explicó que necesita apropiarse de la propiedad para instalar barreras y otros sistemas de seguridad. Las autoridades argumentaron que estas medidas buscan “proteger la frontera con México”. TE PUEDE INTERESAR: Trump suspende requisito migratorio para viajeros del Mundial

La demanda también detalla que el Gobierno ofreció aproximadamente 183.000 dólares a la diócesis a cambio de los terrenos. Sin embargo, la Iglesia rechazó la propuesta y decidió oponerse al proceso de expropiación. El terreno en disputa se encuentra cerca del monte Cristo Rey. La zona es reconocida en la región por las peregrinaciones anuales que reúnen a miles de creyentes. El sitio está coronado por una estatua de Jesús y es considerado un espacio de gran valor espiritual para la comunidad católica local.

Diócesis alega violación de libertad religiosa La diócesis argumentó que la expropiación vulnera la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Esa enmienda protege la libertad religiosa en el país, según Efe. Los abogados de la diócesis señalaron que la medida afectaría directamente las actividades religiosas realizadas en el lugar. “La expropiación que propone el Gobierno afectará gravemente la libertad religiosa de la diócesis, sus feligreses y otros creyentes que buscan acercarse a Dios en terrenos de la Iglesia”, indicaron los representantes legales en documentos judiciales. La Iglesia sostiene que el terreno tiene un significado religioso importante para miles de personas que participan en las peregrinaciones.

El caso podría abrir un nuevo debate sobre los límites del Gobierno federal en proyectos relacionados con la frontera. También podría generar discusiones legales sobre derechos religiosos y propiedad privada. Legisladora critica la decisión del Gobierno La congresista demócrata Verónica Escobar criticó la demanda presentada por el Gobierno. Escobar representa un distrito cercano a los terrenos involucrados en la disputa. La legisladora acusó a la Administración Trump de ignorar el valor cultural y comunitario del monte Cristo Rey.