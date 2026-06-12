Republicano estalla contra Trump y lanza dura advertencia: «Exige obediencia ciega»
Publicado el12/06/2026 a las 07:57
- Cornyn critica a Trump
- Advierte derrota republicana
- Cuestiona obediencia absoluta
El senador estadounidense John Cornyn aseguró que el presidente Donald Trump podría enfrentar un periodo complicado en los próximos meses, según declaró en una entrevista concedida al New York Times.
La conversación, publicada el 11 de junio, representa la primera entrevista extensa de Cornyn después de perder su escaño frente al fiscal general de Texas, Ken Paxton, durante la segunda vuelta de las primarias republicanas celebradas en mayo.
Paxton contó con el respaldo de Trump durante la contienda, un apoyo que terminó siendo decisivo en la derrota de Cornyn.
Por qué importa: Las declaraciones reflejan tensiones dentro del Partido Republicano y muestran críticas poco habituales de un senador republicano hacia el presidente.
John Cornyn advierte riesgos para Trump
🚨 BOMBSHELL! Senator John Cornyn predicts a catastrophic midterm disaster for Donald Trump. He confirms the US President is actively destroying his own party with demands for slavish loyalty.
He warns Trump will face the most miserable two years of his life. Total collapse! pic.twitter.com/th577E5yIS
— Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) June 12, 2026
Durante la entrevista, Cornyn afirmó que existe un sentimiento creciente entre senadores republicanos respecto al impacto que las decisiones de Trump podrían tener sobre el partido.
Según reportó el New York Times, el senador considera que algunas de las acciones del presidente responden a decisiones “egoístas” y a una exigencia de lealtad “servil”.
Cornyn sostuvo que esa dinámica podría terminar perjudicando a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato previstas para noviembre.
De acuerdo con el reporte, el senador cree que el escenario actual podría desembocar en un “desastre en las elecciones de mitad de mandato”.
También expresó preocupación por la posibilidad de que los republicanos pierdan el control de la Cámara de Representantes.
A pesar de las críticas, Cornyn aseguró que su objetivo sigue siendo que el Partido Republicano conserve el control del Senado.
Pronostica meses de turbulencia política
Senator John Cornyn believes Democrats could make the rest of Donald Trump’s presidency ‘the most miserable two years of his life’ after the midterm elections https://t.co/2u575EiHGb 🔗 pic.twitter.com/6GT6sPmozH
— Daily Mail US (@Daily_MailUS) June 12, 2026
El senador describió los próximos meses como un periodo de alta incertidumbre política, según USA Today.
“Creo que los próximos siete meses van a ser bastante turbulentos”, declaró durante la entrevista.
Cornyn insistió en que sus comentarios no obedecen a deseos de revancha tras la derrota electoral.
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Según dijo, no es un “oso herido” que busque represalias o venganza.
En cambio, aseguró estar concentrado en las consecuencias que podrían derivarse para el partido en los próximos comicios.
Sus declaraciones llegan en un momento en que los republicanos evalúan sus estrategias rumbo a las elecciones de mitad de mandato.
La crítica más directa a Trump
Cornyn también abordó la relación que mantiene con Trump tras la primaria republicana de Texas.
Recordó que el presidente respaldó públicamente a Ken Paxton durante la campaña.
Además, hizo referencia a una publicación en redes sociales en la que Trump escribió que Cornyn “seguiría siendo mi amigo durante mucho tiempo”.
La respuesta del senador fue contundente. “Si así te tratan tus amigos, uno se pregunta cómo serán sus enemigos”, afirmó.
Cornyn señaló que ha aceptado el resultado de la elección, pero cuestionó la manera en que Trump maneja sus relaciones políticas.
“Si él (Trump) me hiciera eso a mí, se lo haría a cualquiera”, declaró.
El senador también criticó lo que considera una exigencia de obediencia absoluta por parte del presidente.
“Para él, nunca habrá nada que le parezca bien, salvo una obediencia ciega y absoluta a todo lo que él quiera”, afirmó.
Finalmente, sostuvo que esa expectativa choca con la función que desempeñan los legisladores dentro del sistema político estadounidense.
“Pero, obviamente, ese no es el papel del senador, sobre todo en lo que respecta al sistema de controles y equilibrios”, concluyó.