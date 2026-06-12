Republicano estalla contra Trump y lanza dura advertencia: «Exige obediencia ciega»

Cornyn critica a Trump

Advierte derrota republicana

Cuestiona obediencia absoluta

El senador estadounidense John Cornyn aseguró que el presidente Donald Trump podría enfrentar un periodo complicado en los próximos meses, según declaró en una entrevista concedida al New York Times.

La conversación, publicada el 11 de junio, representa la primera entrevista extensa de Cornyn después de perder su escaño frente al fiscal general de Texas, Ken Paxton, durante la segunda vuelta de las primarias republicanas celebradas en mayo.

Paxton contó con el respaldo de Trump durante la contienda, un apoyo que terminó siendo decisivo en la derrota de Cornyn.

Por qué importa: Las declaraciones reflejan tensiones dentro del Partido Republicano y muestran críticas poco habituales de un senador republicano hacia el presidente.

John Cornyn advierte riesgos para Trump

🚨 BOMBSHELL! Senator John Cornyn predicts a catastrophic midterm disaster for Donald Trump. He confirms the US President is actively destroying his own party with demands for slavish loyalty. He warns Trump will face the most miserable two years of his life. Total collapse! pic.twitter.com/th577E5yIS — Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) June 12, 2026

Durante la entrevista, Cornyn afirmó que existe un sentimiento creciente entre senadores republicanos respecto al impacto que las decisiones de Trump podrían tener sobre el partido.

Según reportó el New York Times, el senador considera que algunas de las acciones del presidente responden a decisiones “egoístas” y a una exigencia de lealtad “servil”.

Cornyn sostuvo que esa dinámica podría terminar perjudicando a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato previstas para noviembre.

De acuerdo con el reporte, el senador cree que el escenario actual podría desembocar en un “desastre en las elecciones de mitad de mandato”.

También expresó preocupación por la posibilidad de que los republicanos pierdan el control de la Cámara de Representantes.

A pesar de las críticas, Cornyn aseguró que su objetivo sigue siendo que el Partido Republicano conserve el control del Senado.