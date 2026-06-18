Michelle Obama sorprende con impresionante Falda que emocionó a Barack Obama
Publicado el18/06/2026 a las 07:41
- Homenaje a Marian Robinson
- Barack Obama se emocionó
- Moda con mensaje familiar
Michelle Obama volvió a demostrar que la moda puede ser mucho más que una elección estética.
Durante la celebración de la apertura del Centro Presidencial Obama en Chicago, la ex primera dama rindió un emotivo homenaje a su madre, Marian Robinson, al lucir una falda personalizada con una fotografía de ella impresa.
La prenda, diseñada por Acne Studios y adaptada especialmente para la ocasión, captó la atención de los asistentes y provocó una reacción emocional en Barack Obama, quien desconocía el detalle hasta minutos antes del evento.
Una imagen especial para recordar a Marian Robinson
Michelle explicó que la fotografía estampada en la falda corresponde a su retrato favorito de su madre cuando era joven.
“Estoy muy orgullosa de mi esposo (Barack Obama). Está hecho un desastre (por la emoción). Le voy a dar un poco de tiempo porque esta preciosa falda que me ha elegido mi estilista, Meredith Koop, es mi retrato favorito de mi madre. Él no sabía que existía hasta hace unos minutos”, expresó durante la ceremonia.
Marian Robinson falleció en mayo de 2024 a los 86 años y fue una figura fundamental en la vida de Michelle Obama y su familia.
La ex primera dama aprovechó el evento para recordar el orgullo que sentía su madre por Barack Obama y por los logros alcanzados a lo largo de los años.
“Marian estaría muy orgullosa; ella estaba tan orgullosa de su yerno y del hombre que ha sido para nuestra familia, siempre soñando a lo grande, pero siempre lográndolo. Gracias por hacer esto por la zona sur de Chicago. Te amo”, sostuvo Michelle.
Barack Obama reaccionó con emoción al homenaje
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El expresidente también dedicó unas palabras a su suegra durante la celebración.
“Aún emocionado por el homenaje que rindió su esposa a su suegra”, Obama recordó el papel que Marian tuvo en la crianza de Michelle y de su hermano Craig.
“Ella les dio un hogar a Michelle y a Craig, no con muchos recursos, pero sí con mucho amor, esperanza y perspectiva. Para mí, ellos representan lo mejor de este país”, afirmó.
El Centro Presidencial Obama abre sus puertas
El homenaje coincidió con uno de los momentos más importantes para la familia Obama: la inauguración oficial del Centro Presidencial Obama en el South Side de Chicago.
El complejo, cuya construcción tomó más de una década y requirió una inversión de aproximadamente US$850 millones, incluye un museo, una biblioteca, espacios comunitarios y programas enfocados en liderazgo cívico y participación ciudadana.
Dentro del museo también existe una exposición dedicada al estilo de Michelle Obama, donde se exhiben algunos de los vestidos más representativos que utilizó durante su etapa en la Casa Blanca.
La moda sigue siendo parte de su mensaje público
Barack Obama «is really messed up. I’m giving him some time because this beautiful skirt that my stylist Meredith Koop picked out that is my favorite portrait of my mom. He didn’t know it existed until just a few minutes ago. I’ve had a few weeks to settle down»
– Michelle Obama pic.twitter.com/YbjPXRy0OS
— Howard Mortman (@HowardMortman) June 16, 2026
Desde la campaña presidencial de Barack Obama hasta la actualidad, Michelle Obama ha utilizado la moda como una forma de comunicación.
Sus elecciones de vestuario han destacado por combinar diseñadores emergentes, piezas accesibles y creaciones exclusivas, muchas veces vinculadas a mensajes culturales o personales.
La falda creada para la inauguración del Centro Presidencial Obama se suma ahora a esa lista de atuendos memorables, convirtiéndose en un homenaje íntimo a Marian Robinson y en uno de los momentos más emotivos de la apertura del nuevo complejo en Chicago.
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FUENTE: El Pais / CNN