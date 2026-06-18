Michelle Obama sorprende con impresionante Falda que emocionó a Barack Obama

Homenaje a Marian Robinson

Barack Obama se emocionó

Moda con mensaje familiar

Michelle Obama volvió a demostrar que la moda puede ser mucho más que una elección estética.

Durante la celebración de la apertura del Centro Presidencial Obama en Chicago, la ex primera dama rindió un emotivo homenaje a su madre, Marian Robinson, al lucir una falda personalizada con una fotografía de ella impresa.

La prenda, diseñada por Acne Studios y adaptada especialmente para la ocasión, captó la atención de los asistentes y provocó una reacción emocional en Barack Obama, quien desconocía el detalle hasta minutos antes del evento.

Una imagen especial para recordar a Marian Robinson

Michelle explicó que la fotografía estampada en la falda corresponde a su retrato favorito de su madre cuando era joven.

“Estoy muy orgullosa de mi esposo (Barack Obama). Está hecho un desastre (por la emoción). Le voy a dar un poco de tiempo porque esta preciosa falda que me ha elegido mi estilista, Meredith Koop, es mi retrato favorito de mi madre. Él no sabía que existía hasta hace unos minutos”, expresó durante la ceremonia.

Marian Robinson falleció en mayo de 2024 a los 86 años y fue una figura fundamental en la vida de Michelle Obama y su familia.

La ex primera dama aprovechó el evento para recordar el orgullo que sentía su madre por Barack Obama y por los logros alcanzados a lo largo de los años.

“Marian estaría muy orgullosa; ella estaba tan orgullosa de su yerno y del hombre que ha sido para nuestra familia, siempre soñando a lo grande, pero siempre lográndolo. Gracias por hacer esto por la zona sur de Chicago. Te amo”, sostuvo Michelle.