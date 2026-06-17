ICE detiene a 30 trabajadores en Minnesota durante redada en empresa de techos

ICE detuvo 30 trabajadores

Empleados huyeron al bosque

Dueño criticó el operativo

Una redada migratoria realizada por agentes de ICE en Minnesota terminó con la detención de decenas de trabajadores de una empresa dedicada a la reparación de techos.

El operativo ocurrió el pasado 12 de junio mientras empleados de Rhino Roofing and Siding realizaban trabajos tras una tormenta.

La acción provocó momentos de tensión y una fuerte reacción por parte del propietario de la compañía.

Por qué importa: El caso volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la dependencia de ciertos sectores económicos de la mano de obra migrante y el impacto de los operativos migratorios en las empresas.

Redada de ICE en Minnesota genera caos

#new ICE detained 22 out of 30 illegal migrants from Rhino Roofing and Siding – warning the owner of the business they were coming back for him The company, owned by Ryan Lamusga and based in Nisswa, Minnesota, was working on some post-storm work. Some of the illegal migrants… pic.twitter.com/8Fzme7TMUq — Christina Aguayo (@ChristinaNewstv) June 17, 2026

De acuerdo con la información disponible, agentes de ICE detuvieron a 30 trabajadores de Rhino Roofing and Siding mientras se encontraban reparando techos.

Durante la intervención, varios empleados intentaron evitar su captura.

Algunos saltaron y corrieron hacia una zona boscosa cercana.

Sin embargo, la mayoría de ellos fue localizada y detenida por las autoridades.

Tras los arrestos, once trabajadores fueron trasladados a la cárcel de Crow Wing.

Otros once fueron enviados a la cárcel de Kandiyohi.

Los empleados que contaban con estatus legal fueron liberados después de que las autoridades verificaran su situación migratoria.

La operación generó una interrupción inmediata en las actividades de la empresa.