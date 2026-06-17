ICE detiene a 30 trabajadores en Minnesota durante redada en empresa de techos
Publicado el17/06/2026 a las 12:27
- ICE detuvo 30 trabajadores
- Empleados huyeron al bosque
- Dueño criticó el operativo
Una redada migratoria realizada por agentes de ICE en Minnesota terminó con la detención de decenas de trabajadores de una empresa dedicada a la reparación de techos.
El operativo ocurrió el pasado 12 de junio mientras empleados de Rhino Roofing and Siding realizaban trabajos tras una tormenta.
La acción provocó momentos de tensión y una fuerte reacción por parte del propietario de la compañía.
Por qué importa: El caso volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la dependencia de ciertos sectores económicos de la mano de obra migrante y el impacto de los operativos migratorios en las empresas.
Redada de ICE en Minnesota genera caos
#new ICE detained 22 out of 30 illegal migrants from Rhino Roofing and Siding – warning the owner of the business they were coming back for him
The company, owned by Ryan Lamusga and based in Nisswa, Minnesota, was working on some post-storm work.
Some of the illegal migrants… pic.twitter.com/8Fzme7TMUq
— Christina Aguayo (@ChristinaNewstv) June 17, 2026
De acuerdo con la información disponible, agentes de ICE detuvieron a 30 trabajadores de Rhino Roofing and Siding mientras se encontraban reparando techos.
Durante la intervención, varios empleados intentaron evitar su captura.
Algunos saltaron y corrieron hacia una zona boscosa cercana.
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Sin embargo, la mayoría de ellos fue localizada y detenida por las autoridades.
Tras los arrestos, once trabajadores fueron trasladados a la cárcel de Crow Wing.
Otros once fueron enviados a la cárcel de Kandiyohi.
Los empleados que contaban con estatus legal fueron liberados después de que las autoridades verificaran su situación migratoria.
La operación generó una interrupción inmediata en las actividades de la empresa.
El dueño critica la actuación de los agentes
Ryan Lamusga, propietario de Rhino Roofing and Siding, cuestionó públicamente la manera en que se desarrolló el operativo.
Según relató, la intervención fue caótica y dejó a la compañía con apenas siete empleados disponibles para continuar trabajando.
Lamusga también aseguró que los agentes causaron daños durante la redada.
Entre sus señalamientos, afirmó que fueron afectados jardines de propiedades cercanas.
Además, indicó que algunas camionetas utilizadas por las autoridades fueron estacionadas sobre áreas de pasto.
Las declaraciones del empresario surgieron poco después de las detenciones y reflejan el impacto que el operativo tuvo sobre las operaciones de su negocio.
El propietario también realizó una declaración que llamó la atención sobre la situación laboral en el sector.
ICE defiende la redada y responde a las críticas
Mientras el dueño de la empresa cuestionó el procedimiento, ICE defendió la actuación de sus agentes.
La agencia describió la operación como un operativo «preciso».
Según la versión de ICE, la acción estuvo enfocada en migrantes que contaban con órdenes de deportación.
Las autoridades sostuvieron esa postura frente a las críticas surgidas tras la redada.
Por su parte, Lamusga reconoció públicamente que una parte importante de la industria depende de trabajadores indocumentados.
El empresario afirmó que «gran parte de su industria depende de mano de obra indocumentada».
Sus declaraciones añadieron un nuevo elemento al debate generado por el operativo.
La redada dejó a decenas de trabajadores detenidos y redujo significativamente la plantilla disponible de la empresa, mientras continúan las reacciones sobre el alcance y las consecuencias de la intervención migratoria.