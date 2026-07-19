Agente de ICE ligado a tiroteo en Maine ocultaba graves secuelas cognitivas
Publicado el19/07/2026 a las 08:59
- Revelan lesión cerebral del agente
- Exesposas lo identifican
- Crecen dudas sobre ICE
Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) vinculado al tiroteo mortal de un inmigrante en Maine había declarado ante un tribunal que sufría problemas cognitivos persistentes.
Los documentos fueron presentados por David Brouillette durante una demanda iniciada a finales de 2023 contra el Sistema de Colegios Comunitarios de Maine.
La información ha generado nuevas preguntas sobre los procesos de contratación y capacitación dentro de ICE.
Según la demanda, Brouillette aseguró que las secuelas comenzaron después de que una viga de acero le cayó sobre la cabeza durante una capacitación para bomberos.
Agente de ICE ligado a tiroteo reportó daños cognitivos
ICE officer in Maine shooting has history of violent behavior, family and records say https://t.co/FwtNk3SqQK via @AP
— KRGV CHANNEL 5 NEWS (@krgv) July 19, 2026
El agente afirmó que la lesión fue tan severa que no pudo completar ese curso de formación.
También sostuvo que los efectos continuaban años después y seguían afectando su vida diaria.
Los documentos judiciales indican que las lesiones posconmocionales afectaban su funcionamiento cognitivo y su memoria.
Pese a ello, poco más de dos años después trabajaba como agente de ICE.
Tiroteo en Maine sigue bajo investigación
Agente de ICE vinculado a tiroteo mortal en Maine dijo que una lesión en la cabeza en 2021 le dejó «déficits cognitivos» https://t.co/mzp7sYurKQ
— CNN en Español (@CNNEE) July 19, 2026
Brouillette, de 37 años, estuvo entre los agentes presentes durante el operativo ocurrido el lunes en Biddeford, Maine.
El incidente terminó con la muerte de Johan Sebastián Durán Guerrero, de 25 años.
CNN no ha podido confirmar de manera independiente si Brouillette fue quien disparó contra Durán Guerrero.
Las autoridades federales tampoco han identificado públicamente al agente que realizó el disparo mortal.
El Departamento de Seguridad Nacional señaló que el uso de fuerza letal ocurrió porque el agente «temía por la seguridad pública».
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Dos exesposas de Brouillette identificaron al agente en fotografías tomadas después del operativo.
Ambas dijeron a CNN que él les comunicó posteriormente que había sido quien disparó.
Una de las hijas de Brouillette también aseguró que su padre le dijo que él había realizado el disparo.
Brouillette no respondió a múltiples solicitudes de comentarios realizadas por CNN.
La muerte de Durán Guerrero representa el segundo caso en menos de una semana en el que un agente de ICE mata a tiros a un inmigrante que se encontraba al volante de un vehículo.
También corresponde a la cuarta muerte registrada este año durante operativos de autoridades federales de inmigración.
El caso ha provocado protestas y llamados para que se realice una investigación transparente.
Historial judicial también incluye denuncias de abuso
Además de la demanda relacionada con su lesión, los registros judiciales contienen denuncias de violencia doméstica presentadas por dos de sus exesposas.
Ashley Brouillette aseguró que durante su matrimonio sufrió abuso verbal y físico.
Documentos de 2009 incluyen referencias de un trabajador social y de un abogado sobre denuncias de violencia doméstica.
En 2019, Lucinda Brouillette solicitó una orden de protección por abuso.
En esa petición describió presuntos episodios en los que afirmó que David Brouillette la empujó, amenazó a su hermano y la golpeó con el pecho.
Un juez ordenó temporalmente que entregara cualquier arma de fuego.
Posteriormente, una resolución emitida en 2020 no determinó que hubiera existido abuso.
Sin embargo, sí prohibió el contacto con su segunda exesposa, salvo algunas excepciones.
En 2021, Lucinda presentó otra denuncia afirmando que Brouillette había actuado de forma agresiva con una de sus hijas.
Ese procedimiento fue desestimado sin una determinación judicial de abuso.
En registros judiciales, Brouillette negó las acusaciones y afirmó que fueron presentadas como represalia.
Una búsqueda de antecedentes penales en Maine no encontró evidencia de que haya sido acusado o condenado por algún delito.
Antes de incorporarse a ICE, Brouillette sirvió en la Guardia Nacional de Maine y en el Ejército entre 2007 y 2015, incluyendo un despliegue en Afganistán.
Posteriormente trabajó como funcionario correccional estatal, agente de policía del Departamento de Asuntos de Veteranos y, de manera breve, en el sector de bienes raíces alrededor de 2025.