Harris arremete contra Trump y anticipa giro político en elecciones de noviembre
Publicado el16/06/2026 a las 07:22
- Harris arremete contra Trump
- Elecciones en noviembre
- Impacto económico crece
Kamala Harris reapareció en Viena con un mensaje frontal contra el presidente Donald Trump, marcando distancia tras las elecciones de 2024.
Desde un foro internacional, la exvicepresidenta calificó su administración como “el más despiadado, corrupto e incompetente” en la historia reciente.
El señalamiento no fue aislado, sino parte de un discurso donde buscó posicionar a los demócratas rumbo a las legislativas.
En ese contexto, aseguró con contundencia: “no tengo duda de que ganaremos las elecciones de mitad de mandato”.
Señala uso político del sistema judicial
Harris sostuvo que muchas acciones del actual gobierno eran previsibles incluso antes de los comicios presidenciales.
“Muchos de nosotros lo predijimos”, afirmó, al referirse a decisiones que hoy generan polémica dentro y fuera del país.
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En particular, apuntó al uso del Departamento de Justicia para perseguir adversarios políticos como una práctica preocupante.
Según dijo, el propio Trump anticipó ese comportamiento, lo que refuerza sus críticas sobre el estilo de gobierno actual.
Estrategia demócrata basada en el electorado
La exsenadora también presentó su lectura sobre el mapa electoral tras los resultados de 2024.
Explicó que el voto estuvo dividido en tres partes, dejando fuera a una gran proporción de ciudadanos.
“Dos tercios de los electores estadounidenses no votó por esto”, afirmó, cuestionando la legitimidad del respaldo político.
Para Harris, ese escenario abre la puerta a una alianza más amplia que permita revertir el control republicano.
Guerra, economía y críticas al liderazgo
Harris criticó la política exterior de Trump, especialmente el conflicto con Irán, al que llamó una “guerra elegida”.
Aseguró que esa decisión no contaba con el respaldo ciudadano y que responde a intereses personales del presidente.
“Este es un presidente que ha demostrado que solo piensa en sí mismo”, afirmó al cuestionar su liderazgo.
También advirtió que el impacto económico ya se siente, con familias gastando más dinero ante el aumento de precios, señaló ‘EFE‘.