Harris arremete contra Trump y anticipa giro político en elecciones de noviembre

Harris arremete contra Trump

Elecciones en noviembre

Impacto económico crece

Kamala Harris reapareció en Viena con un mensaje frontal contra el presidente Donald Trump, marcando distancia tras las elecciones de 2024.

Desde un foro internacional, la exvicepresidenta calificó su administración como “el más despiadado, corrupto e incompetente” en la historia reciente.

El señalamiento no fue aislado, sino parte de un discurso donde buscó posicionar a los demócratas rumbo a las legislativas.

En ese contexto, aseguró con contundencia: “no tengo duda de que ganaremos las elecciones de mitad de mandato”.

Señala uso político del sistema judicial

Harris sostuvo que muchas acciones del actual gobierno eran previsibles incluso antes de los comicios presidenciales.

“Muchos de nosotros lo predijimos”, afirmó, al referirse a decisiones que hoy generan polémica dentro y fuera del país.

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En particular, apuntó al uso del Departamento de Justicia para perseguir adversarios políticos como una práctica preocupante.

Según dijo, el propio Trump anticipó ese comportamiento, lo que refuerza sus críticas sobre el estilo de gobierno actual.